https://ria.ru/20211104/latviya-1757722134.html
В Латвии работодателям разрешили увольнять невакцинированных сотрудников
В Латвии работодателям разрешили увольнять невакцинированных сотрудников - РИА Новости, 04.11.2021
В Латвии работодателям разрешили увольнять невакцинированных сотрудников
Сейм Латвии в четверг в окончательном чтении принял поправки к закону о контроле за распространением COVID-19, которые дают работодателю право увольнять... РИА Новости, 04.11.2021
2021-11-04T17:19
2021-11-04T17:19
2021-11-04T17:19
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РИГА, 4 ноя – РИА Новости. Сейм Латвии в четверг в окончательном чтении принял поправки к закону о контроле за распространением COVID-19, которые дают работодателю право увольнять сотрудников без сертификатов, подтверждающих вакцинацию или перенесенное заболевание, сообщает корреспондент РИА Новости.За поправки проголосовали 52 депутата, против - 27, воздержались двое.Законопроект предусматривает, что работодатель вправе требовать от работника COVID-сертификат. Работник обязан начать вакцинацию не позднее, чем через 10 рабочих дней с момента получения этого требования. Если работник не начнет или не закончит процесс вакцинации до 15 ноября, то у работодателя будет право отстранить его от исполнения обязанностей или уволить.Законопроект предусматривает, что работодатель может переместить такого работника на удаленную работу до момента получения сертификата. Кроме того, работодатель в случае отстранения сотрудника, работающего в частном секторе, может сохранять ему зарплату. В государственном секторе такая возможность не предусмотрена. Законопроект вступит в силу после утверждения президентом Латвии.
https://ria.ru/20211104/koronavirus-1757707409.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, латвия, коронавирусы, коронавирус covid-19
В Латвии работодателям разрешили увольнять невакцинированных сотрудников
Сейм Латвии разрешил работодателям увольнять сотрудников без COVID-сертификатов