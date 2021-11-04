https://ria.ru/20211104/latviya-1757722134.html

В Латвии работодателям разрешили увольнять невакцинированных сотрудников

В Латвии работодателям разрешили увольнять невакцинированных сотрудников - РИА Новости, 04.11.2021

В Латвии работодателям разрешили увольнять невакцинированных сотрудников

Сейм Латвии в четверг в окончательном чтении принял поправки к закону о контроле за распространением COVID-19, которые дают работодателю право увольнять... РИА Новости, 04.11.2021

2021-11-04T17:19

2021-11-04T17:19

2021-11-04T17:19

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РИГА, 4 ноя – РИА Новости. Сейм Латвии в четверг в окончательном чтении принял поправки к закону о контроле за распространением COVID-19, которые дают работодателю право увольнять сотрудников без сертификатов, подтверждающих вакцинацию или перенесенное заболевание, сообщает корреспондент РИА Новости.За поправки проголосовали 52 депутата, против - 27, воздержались двое.Законопроект предусматривает, что работодатель вправе требовать от работника COVID-сертификат. Работник обязан начать вакцинацию не позднее, чем через 10 рабочих дней с момента получения этого требования. Если работник не начнет или не закончит процесс вакцинации до 15 ноября, то у работодателя будет право отстранить его от исполнения обязанностей или уволить.Законопроект предусматривает, что работодатель может переместить такого работника на удаленную работу до момента получения сертификата. Кроме того, работодатель в случае отстранения сотрудника, работающего в частном секторе, может сохранять ему зарплату. В государственном секторе такая возможность не предусмотрена. Законопроект вступит в силу после утверждения президентом Латвии.

https://ria.ru/20211104/koronavirus-1757707409.html

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в мире, латвия, коронавирусы, коронавирус covid-19