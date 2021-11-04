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Власти Москве оценят эффект от нерабочих дней в конце следующей недели
Власти Москве оценят эффект от нерабочих дней в конце следующей недели - РИА Новости, 04.11.2021
Власти Москве оценят эффект от нерабочих дней в конце следующей недели
Полный эффект от нерабочих дней станет ясен в конце следующей недели, власти надеются, что ситуация будет выправляться, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 04.11.2021
2021-11-04T20:51
2021-11-04T20:51
2021-11-04T21:02
распространение коронавируса
сергей собянин
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коронавирус covid-19
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Полный эффект от нерабочих дней станет ясен в конце следующей недели, власти надеются, что ситуация будет выправляться, заявил мэр Москвы Сергей Собянин."Полный эффект мы поймем только в конце даже не этой, а следующей недели, когда москвичи вернутся на работу, и мы поймем реальную картину, которая складывается", - рассказал Собянин в эфире телеканала "Россия 1".Он отметил, что динамика по заболеваемости и госпитализации стабилизировалась, ежесуточно выявляется около 6 тысяч заболевших коронавирусом."Мы надеемся, что ситуация будет выправляться, конечно, какой-то эффект нерабочие дни обязательно дадут, потому что при разорванной цепочке общения, - это непростая мера, но она того стоит", - добавил мэр.
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сергей собянин, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
20:51 04.11.2021 (обновлено: 21:02 04.11.2021)
Власти Москве оценят эффект от нерабочих дней в конце следующей недели
Власти Москве оценят эффект от нерабочих дней в конце следующей недели