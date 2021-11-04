https://ria.ru/20211104/koronavirus-1757746479.html

Власти Москве оценят эффект от нерабочих дней в конце следующей недели

Власти Москве оценят эффект от нерабочих дней в конце следующей недели - РИА Новости, 04.11.2021

Власти Москве оценят эффект от нерабочих дней в конце следующей недели

Полный эффект от нерабочих дней станет ясен в конце следующей недели, власти надеются, что ситуация будет выправляться, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 04.11.2021

2021-11-04T20:51

2021-11-04T20:51

2021-11-04T21:02

распространение коронавируса

сергей собянин

коронавирусы

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Полный эффект от нерабочих дней станет ясен в конце следующей недели, власти надеются, что ситуация будет выправляться, заявил мэр Москвы Сергей Собянин."Полный эффект мы поймем только в конце даже не этой, а следующей недели, когда москвичи вернутся на работу, и мы поймем реальную картину, которая складывается", - рассказал Собянин в эфире телеканала "Россия 1".Он отметил, что динамика по заболеваемости и госпитализации стабилизировалась, ежесуточно выявляется около 6 тысяч заболевших коронавирусом."Мы надеемся, что ситуация будет выправляться, конечно, какой-то эффект нерабочие дни обязательно дадут, потому что при разорванной цепочке общения, - это непростая мера, но она того стоит", - добавил мэр.

https://ria.ru/20210701/sputnikv-1739169613.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей собянин, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии