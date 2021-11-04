Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211104/koronavirus-1757707409.html
ВОЗ спрогнозировала еще полмиллиона смертей от COVID-19 в Европе к февралю
ВОЗ спрогнозировала еще полмиллиона смертей от COVID-19 в Европе к февралю - РИА Новости, 04.11.2021
ВОЗ спрогнозировала еще полмиллиона смертей от COVID-19 в Европе к февралю
Свыше полумиллиона жителей европейского региона могут умереть от COVID-19 к февралю 2022 года; это произойдет, если люди не будут прививаться и соблюдать меры... РИА Новости, 04.11.2021
2021-11-04T15:09
2021-11-04T15:39
распространение коронавируса
в мире
воз
здоровье - общество
ханс клюге
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572538619_0:419:2720:1949_1920x0_80_0_0_531f5b0f341209ea8c641b2987bd95f7.jpg
ЖЕНЕВА, 4 ноя — РИА Новости, Елизавета Исакова. Свыше полумиллиона жителей европейского региона могут умереть от COVID-19 к февралю 2022 года; это произойдет, если люди не будут прививаться и соблюдать меры предосторожности, заявил глава европейского отделения Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге."В настоящее время 75% летальных случаев отмечается у людей в возрасте 65 лет и старше. По данным надежных прогнозов, если мы останемся на этой траектории, то к 1 февраля 2022 года мы увидим дополнительно полмиллиона смертей от COVID-19. Кроме того, 43 страны региона столкнутся с сильным стрессом от нехватки коек в больницах", — сказал он.Клюге при этом подчеркнул, что если в ближайшее время удастся добиться 95-процентного охвата населения медицинскими масками, "мы сможем спасти 188 тысяч человек или полмиллиона тех, кто мог бы погибнуть от вируса к февралю следующего года".По его словам, ситуация на континенте беспокоит ВОЗ: за последние недели в 57 европейских государствах на 55% выросло количество случаев заражений, в частности, вариантом "дельта". При этом рост отмечается во всех возрастных группах. Организация поддержала решение 23 стран ужесточить меры противодействия распространению COVID-19, однако действия семи государств, наоборот, снявших ограничения, вызвало у ВОЗ беспокойство.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается порядка 250 миллионов инфицированных, почти пять миллионов пациентов спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии и Великобритании. Россия занимает в этом списке пятое место.
https://ria.ru/20211104/pandemiya-1757700220.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572538619_0:8:2720:2048_1920x0_80_0_0_506ffb750d0a428390022b00a9ccdd09.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, воз, здоровье - общество, ханс клюге
15:09 04.11.2021 (обновлено: 15:39 04.11.2021)
 
ВОЗ спрогнозировала еще полмиллиона смертей от COVID-19 в Европе к февралю

ВОЗ спрогнозировала еще полмиллиона смертей от COVID-19 в Европе к февралю 2022 года

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач у окна в госпитале COVID-19
Врач у окна в госпитале COVID-19 - РИА Новости, 1920, 04.11.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ЖЕНЕВА, 4 ноя — РИА Новости, Елизавета Исакова. Свыше полумиллиона жителей европейского региона могут умереть от COVID-19 к февралю 2022 года; это произойдет, если люди не будут прививаться и соблюдать меры предосторожности, заявил глава европейского отделения Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге.
"В настоящее время 75% летальных случаев отмечается у людей в возрасте 65 лет и старше. По данным надежных прогнозов, если мы останемся на этой траектории, то к 1 февраля 2022 года мы увидим дополнительно полмиллиона смертей от COVID-19. Кроме того, 43 страны региона столкнутся с сильным стрессом от нехватки коек в больницах", — сказал он.
Мобильные морги-рефрижераторы в нью-йоркском районе Бруклине во время пандемии коронавируса - РИА Новости, 1920, 04.11.2021
Вчера, 14:01Распространение коронавируса
Названо число лет, которые жители развитых стран "не дожили" из-за пандемии
Клюге при этом подчеркнул, что если в ближайшее время удастся добиться 95-процентного охвата населения медицинскими масками, "мы сможем спасти 188 тысяч человек или полмиллиона тех, кто мог бы погибнуть от вируса к февралю следующего года".
По его словам, ситуация на континенте беспокоит ВОЗ: за последние недели в 57 европейских государствах на 55% выросло количество случаев заражений, в частности, вариантом "дельта". При этом рост отмечается во всех возрастных группах.
Организация поддержала решение 23 стран ужесточить меры противодействия распространению COVID-19, однако действия семи государств, наоборот, снявших ограничения, вызвало у ВОЗ беспокойство.
Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается порядка 250 миллионов инфицированных, почти пять миллионов пациентов спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии и Великобритании. Россия занимает в этом списке пятое место.
 
Распространение коронавирусаВ миреВОЗЗдоровье - ОбществоХанс Клюге
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:49Врач посоветовал вернуться в привычный ритм до окончания нерабочей недели
03:41Вильфанд посоветовал автомобилистам не откладывать замену резины
03:41В ЕАО из-за отказа прививаться уволились еще 12 работников скорой
03:40В Англии археологи обнаружили уникальные древнеримские статуи
03:28Госсекретарь США призвал к возобновлению диалога в Судане
03:25В Роспотребнадзоре оценили риск заражения от привитого заболевшего COVID-19
03:18Иностранцам рассказали, как будут "обнулять" их пенсии с 2023 года
03:13Вильфанд рассказал о температурной аномалии в Центральной России
03:07Сенатор выступил за продление режима нерабочих дней
03:05Назван омолаживающий кожу напиток
02:47Блумберг: сопровождавший Байдена сотрудник сдал положительный тест на COVID
02:41В Раде рассказали о "тайных" миллиардах кубометров украинского газа
02:30Президент Бразилии стал героем мемов, неправильно назвав Пизанскую башню
02:17Владельцам смартфонов рассказали, как найти удаленные фото
02:17Вильфанд рассказал об аномально теплой температуре в Сибири
02:15Американский генерал объяснил, как язык приблизит Украину к членству в НАТО
02:08Эксперт рассказал, как улучшить сигнал Wi-Fi без вреда для здоровья
02:06Львовского депутата поймали за рисованием портрета Путина
01:38На Украине пообещали продолжить закупки беспилотников Bayraktar
01:33Кулеба: минские договоренности остаются базой для урегулирования в Донбассе
Лента новостейМолния
Врач посоветовал вернуться в привычный ритм до окончания нерабочей неделиВильфанд посоветовал автомобилистам не откладывать замену резиныВ ЕАО из-за отказа прививаться уволились еще 12 работников скоройВ Англии археологи обнаружили уникальные древнеримские статуи Госсекретарь США призвал к возобновлению диалога в СуданеВ Роспотребнадзоре оценили риск заражения от привитого заболевшего COVID-19Иностранцам рассказали, как будут "обнулять" их пенсии с 2023 годаВильфанд рассказал о температурной аномалии в Центральной РоссииСенатор выступил за продление режима нерабочих днейНазван омолаживающий кожу напитокБлумберг: сопровождавший Байдена сотрудник сдал положительный тест на COVIDВ Раде рассказали о "тайных" миллиардах кубометров украинского газаПрезидент Бразилии стал героем мемов, неправильно назвав Пизанскую башнюВладельцам смартфонов рассказали, как найти удаленные фотоВильфанд рассказал об аномально теплой температуре в СибириАмериканский генерал объяснил, как язык приблизит Украину к членству в НАТОЭксперт рассказал, как улучшить сигнал Wi-Fi без вреда для здоровьяЛьвовского депутата поймали за рисованием портрета ПутинаНа Украине пообещали продолжить закупки беспилотников BayraktarКулеба: минские договоренности остаются базой для урегулирования в Донбассе