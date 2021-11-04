https://ria.ru/20211104/koronavirus-1757707409.html

ВОЗ спрогнозировала еще полмиллиона смертей от COVID-19 в Европе к февралю

ВОЗ спрогнозировала еще полмиллиона смертей от COVID-19 в Европе к февралю - РИА Новости, 04.11.2021

ВОЗ спрогнозировала еще полмиллиона смертей от COVID-19 в Европе к февралю

Свыше полумиллиона жителей европейского региона могут умереть от COVID-19 к февралю 2022 года; это произойдет, если люди не будут прививаться и соблюдать меры... РИА Новости, 04.11.2021

2021-11-04T15:09

2021-11-04T15:09

2021-11-04T15:39

распространение коронавируса

в мире

воз

здоровье - общество

ханс клюге

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ЖЕНЕВА, 4 ноя — РИА Новости, Елизавета Исакова. Свыше полумиллиона жителей европейского региона могут умереть от COVID-19 к февралю 2022 года; это произойдет, если люди не будут прививаться и соблюдать меры предосторожности, заявил глава европейского отделения Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге."В настоящее время 75% летальных случаев отмечается у людей в возрасте 65 лет и старше. По данным надежных прогнозов, если мы останемся на этой траектории, то к 1 февраля 2022 года мы увидим дополнительно полмиллиона смертей от COVID-19. Кроме того, 43 страны региона столкнутся с сильным стрессом от нехватки коек в больницах", — сказал он.Клюге при этом подчеркнул, что если в ближайшее время удастся добиться 95-процентного охвата населения медицинскими масками, "мы сможем спасти 188 тысяч человек или полмиллиона тех, кто мог бы погибнуть от вируса к февралю следующего года".По его словам, ситуация на континенте беспокоит ВОЗ: за последние недели в 57 европейских государствах на 55% выросло количество случаев заражений, в частности, вариантом "дельта". При этом рост отмечается во всех возрастных группах. Организация поддержала решение 23 стран ужесточить меры противодействия распространению COVID-19, однако действия семи государств, наоборот, снявших ограничения, вызвало у ВОЗ беспокойство.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается порядка 250 миллионов инфицированных, почти пять миллионов пациентов спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии и Великобритании. Россия занимает в этом списке пятое место.

https://ria.ru/20211104/pandemiya-1757700220.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, воз, здоровье - общество, ханс клюге