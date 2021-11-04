https://ria.ru/20211104/koronavirus-1757685879.html
В Москве выявили 6305 новых случаев заражения коронавирусом
В Москве выявили 6305 новых случаев заражения коронавирусом - РИА Новости, 04.11.2021
В Москве выявили 6305 новых случаев заражения коронавирусом
Наибольшее число новых случаев COVID-19 зафиксировано в Москве (6305), Санкт-Петербурге (3271), Подмосковье (2732), сообщили журналистам в оперативном штабе по... РИА Новости, 04.11.2021
2021-11-04T11:07
2021-11-04T11:07
2021-11-04T11:07
распространение коронавируса
общество
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здоровье - общество
коронавирус в россии
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 зафиксировано в Москве (6305), Санкт-Петербурге (3271), Подмосковье (2732), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1 Москва 6305, 2 Санкт-Петербург 3271, 3 Московская область 2732", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев заболевания отмечено в Магаданской области - 39, Чукотском автономном округе - 18, Ненецком автономном округе - 16.
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общество, магаданская область, московская область (подмосковье), москва, здоровье - общество, коронавирус в россии
В Москве выявили 6305 новых случаев заражения коронавирусом
В Москве выявили 6305 новых случаев заражения коронавирусом, в Санкт-Петербурге — 3271