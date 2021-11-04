https://ria.ru/20211104/koronavirus-1757682971.html

В Крыму заявили о росте заболеваемости COVID-19

В Крыму заявили о росте заболеваемости COVID-19 - РИА Новости, 04.11.2021

В Крыму заявили о росте заболеваемости COVID-19

Рост числа заболевших коронавирусом в Крыму продолжается больше месяца, за последние сутки выявлено 752 новых случаев, сообщила пресс-служба минздрава... РИА Новости, 04.11.2021

2021-11-04T10:39

2021-11-04T10:39

2021-11-04T10:39

распространение коронавируса

республика крым

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя - РИА Новости. Рост числа заболевших коронавирусом в Крыму продолжается больше месяца, за последние сутки выявлено 752 новых случаев, сообщила пресс-служба минздрава республики.Антирекорд по заболеваемости COVID-19 начал ежедневно обновляться со 2 октября, когда был зафиксирован 421 случай. С 29 октября число выявленных заболеваний превысило 700 случаев в сутки."За 3 ноября 2021 года на территории республики Крым зарегистрировано 752 случая новой коронавирусной инфекции", - сообщили в минздраве.Общее число заболеваний за весь период приблизилось к 100 тысячам (99 721 положительных на COVID-19). Выздоровели 87 658 человек, в том числе 969 за последние сутки. Умерли с диагнозом COVID-19 3067 человек (в том числе за последние сутки – 18).Заболеваемость коронавирусом в Крыму пока не снижается, несмотря на принятые ограничительные меры, сообщил в среду замминистра здравоохранения региона Антон Лясковский. По данным минздрава, ежедневно в Крыму госпитализируют от 200 до 250 человек, всего в Крыму на данный момент развернуто 5240 коек для коронавирусных больных.

https://ria.ru/20211104/mutatsii-1757663902.html

республика крым

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республика крым, коронавирус covid-19, коронавирус в россии