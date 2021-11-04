https://ria.ru/20211104/koronavirus-1757682971.html
В Крыму заявили о росте заболеваемости COVID-19
В Крыму заявили о росте заболеваемости COVID-19 - РИА Новости, 04.11.2021
В Крыму заявили о росте заболеваемости COVID-19
Рост числа заболевших коронавирусом в Крыму продолжается больше месяца, за последние сутки выявлено 752 новых случаев, сообщила пресс-служба минздрава... РИА Новости, 04.11.2021
2021-11-04T10:39
2021-11-04T10:39
2021-11-04T10:39
распространение коронавируса
республика крым
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/19/1594546648_0:95:3072:1823_1920x0_80_0_0_2008cd603a585b21271ddd3a6bcf3f96.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя - РИА Новости. Рост числа заболевших коронавирусом в Крыму продолжается больше месяца, за последние сутки выявлено 752 новых случаев, сообщила пресс-служба минздрава республики.Антирекорд по заболеваемости COVID-19 начал ежедневно обновляться со 2 октября, когда был зафиксирован 421 случай. С 29 октября число выявленных заболеваний превысило 700 случаев в сутки."За 3 ноября 2021 года на территории республики Крым зарегистрировано 752 случая новой коронавирусной инфекции", - сообщили в минздраве.Общее число заболеваний за весь период приблизилось к 100 тысячам (99 721 положительных на COVID-19). Выздоровели 87 658 человек, в том числе 969 за последние сутки. Умерли с диагнозом COVID-19 3067 человек (в том числе за последние сутки – 18).Заболеваемость коронавирусом в Крыму пока не снижается, несмотря на принятые ограничительные меры, сообщил в среду замминистра здравоохранения региона Антон Лясковский. По данным минздрава, ежедневно в Крыму госпитализируют от 200 до 250 человек, всего в Крыму на данный момент развернуто 5240 коек для коронавирусных больных.
https://ria.ru/20211104/mutatsii-1757663902.html
республика крым
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/19/1594546648_106:50:2770:2048_1920x0_80_0_0_ac0380f3b24d0e57d4e3e9eb683265e4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика крым, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В Крыму заявили о росте заболеваемости COVID-19
В Крыму заявили о росте заболеваемости COVID-19, за сутки выявили 752 новых случая
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя - РИА Новости. Рост числа заболевших коронавирусом в Крыму продолжается больше месяца, за последние сутки выявлено 752 новых случаев, сообщила пресс-служба минздрава республики.
Антирекорд по заболеваемости COVID-19 начал ежедневно обновляться со 2 октября, когда был зафиксирован 421 случай. С 29 октября число выявленных заболеваний превысило 700 случаев в сутки.
"За 3 ноября 2021 года на территории республики Крым
зарегистрировано 752 случая новой коронавирусной инфекции", - сообщили в минздраве.
Общее число заболеваний за весь период приблизилось к 100 тысячам (99 721 положительных на COVID-19). Выздоровели 87 658 человек, в том числе 969 за последние сутки. Умерли с диагнозом COVID-19 3067 человек (в том числе за последние сутки – 18).
Заболеваемость коронавирусом в Крыму пока не снижается, несмотря на принятые ограничительные меры, сообщил в среду замминистра здравоохранения региона Антон Лясковский. По данным минздрава, ежедневно в Крыму госпитализируют от 200 до 250 человек, всего в Крыму на данный момент развернуто 5240 коек для коронавирусных больных.