https://ria.ru/20211104/koronavirus-1757676987.html

Кузбасс обновил суточный антирекорд по числу заражений COVID-19

Кузбасс обновил суточный антирекорд по числу заражений COVID-19 - РИА Новости, 04.11.2021

Кузбасс обновил суточный антирекорд по числу заражений COVID-19

Кузбасс обновил суточный рекорд по числу заражений коронавирусом, заболели 312 человек, следует из сообщения оперштаба региона. РИА Новости, 04.11.2021

2021-11-04T09:22

2021-11-04T09:22

2021-11-04T09:22

распространение коронавируса

общество

кемеровская область

новокузнецк

белово

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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КЕМЕРОВО, 4 ноя – РИА Новости. Кузбасс обновил суточный рекорд по числу заражений коронавирусом, заболели 312 человек, следует из сообщения оперштаба региона.Предыдущий антирекорд в Кузбассе был зафиксирован 3 ноября текущего года – 309 заболевших."За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 312 случаев заражения коронавирусной инфекцией… Четыре пациента скончались", – говорится в сообщении.Уточняется, что наибольшее число заражений выявлено в Новокузнецке (46), Кемерово (42), Белово и Междуреченске (по 27).По данным на четверг, всего с начала пандемии в Кемеровской области выявлены 64 857 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 61 199 пациентов, 1477 человек скончались.

https://ria.ru/20211104/pitomets-1757671318.html

кемеровская область

новокузнецк

белово

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общество, кемеровская область, новокузнецк, белово, коронавирус covid-19, коронавирус в россии