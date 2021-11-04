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В Приморье застряли более тысячи контейнеров с грузами для Сахалина и Курил
В Приморье застряли более тысячи контейнеров с грузами для Сахалина и Курил - РИА Новости, 04.11.2021
В Приморье застряли более тысячи контейнеров с грузами для Сахалина и Курил
Более 1,1 тысячи контейнеров с грузами для Сахалинской области, в том числе социально-значимыми, застряли в портах Приморья, сообщает в четверг пресс-служба... РИА Новости, 04.11.2021
2021-11-04T09:23
2021-11-04T09:23
общество
сахалинская область
приморский край
валерий лимаренко
дальний восток
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 4 ноя - РИА Новости. Более 1,1 тысячи контейнеров с грузами для Сахалинской области, в том числе социально-значимыми, застряли в портах Приморья, сообщает в четверг пресс-служба правительства региона."Сейчас в портах Приморья застряли более 1,1 тысячи контейнеров. К вечеру 3 ноября было обработано шесть судов. На острова отправлены 1575 контейнеров, из которых 103 с социально-значимыми грузами", - говорится в сообщении.В пресс-службе отметили, что предприниматели, столкнувшиеся с проблемой задержки груза, могут обратиться в региональное министерство по своему профилю, заполнив специальную форму. В ней необходимо указать полные данные об объемах груза, точке отправления и пункте назначения."Проблема с задержками доставки грузов в контейнерах образовалась на всем Дальнем Востоке. Прежде всего это связано с пандемией и резко возросшей загруженностью терминалов Приморья. Минтранс России сейчас вплотную занимается решением вопроса. Мы же, в свою очередь, готовы оказать всю необходимую поддержку бизнесу в Сахалинской области и будем детально прорабатывать возможности доставки задержанного груза в каждом конкретном случае", – приводит пресс-служба слова губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко.
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общество, сахалинская область, приморский край, валерий лимаренко, дальний восток
09:23 04.11.2021
 
В Приморье застряли более тысячи контейнеров с грузами для Сахалина и Курил

В портах Приморья застряли более 1,1 тысячи контейнеров с грузами для Сахалина и Курил

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкВладивостокский морской торговый порт
Владивостокский морской торговый порт - РИА Новости, 1920, 04.11.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 4 ноя - РИА Новости. Более 1,1 тысячи контейнеров с грузами для Сахалинской области, в том числе социально-значимыми, застряли в портах Приморья, сообщает в четверг пресс-служба правительства региона.
"Сейчас в портах Приморья застряли более 1,1 тысячи контейнеров. К вечеру 3 ноября было обработано шесть судов. На острова отправлены 1575 контейнеров, из которых 103 с социально-значимыми грузами", - говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что предприниматели, столкнувшиеся с проблемой задержки груза, могут обратиться в региональное министерство по своему профилю, заполнив специальную форму. В ней необходимо указать полные данные об объемах груза, точке отправления и пункте назначения.
"Проблема с задержками доставки грузов в контейнерах образовалась на всем Дальнем Востоке. Прежде всего это связано с пандемией и резко возросшей загруженностью терминалов Приморья. Минтранс России сейчас вплотную занимается решением вопроса. Мы же, в свою очередь, готовы оказать всю необходимую поддержку бизнесу в Сахалинской области и будем детально прорабатывать возможности доставки задержанного груза в каждом конкретном случае", – приводит пресс-служба слова губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко.
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ОбществоСахалинская областьПриморский крайВалерий ЛимаренкоДальний Восток
 
 
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