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Лукашенко получил доработанный вариант обновленной конституции
Лукашенко получил доработанный вариант обновленной конституции - РИА Новости, 04.11.2021
Лукашенко получил доработанный вариант обновленной конституции
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что получил доработанный вариант поправок в конституцию страны, готов обсудить его с рабочей группой по... РИА Новости, 04.11.2021
2021-11-04T11:11
2021-11-04T11:42
в мире
белоруссия
минск
александр лукашенко
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МИНСК, 4 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что получил доработанный вариант поправок в конституцию страны, готов обсудить его с рабочей группой по подготовке документа.В Белоруссии готовится проект новой конституции. Планируется, что конституционный референдум состоится не позднее февраля 2022 года. Ранее конституционная комиссия выработала вариант проекта правок в основной закон, на заседании с участием президента был рассмотрен ряд спорных вопросов, по которым члены комиссии не пришли к компромиссу. Решено, что дошлифовкой проекта в сжатые сроки займутся эксперты-юристы и специальная рабочая группа. Ожидается, что перед референдумом доработанный проект поправок в конституцию Белоруссии еще вынесут на публичное обсуждение, документ может быть готов для общественного обсуждения к концу ноября - декабрю."Конституционная комиссия провела определенную работу, предложила свои варианты, а теперь группа специалистов работает над шлифовкой этой конституции. И, если уж по-народному говорить, прописывает эту конституцию юридическим языком. Я получил последний вариант конституции с учетом наших последних договоренностей, ознакомился. Сегодня попробуем поговорить на темы, которые являются острыми и важными для нашей страны", - сказал Лукашенко в четверг в Минске на встрече с рабочей группой по доработке проекта конституции. Слова президента приводит агентство Sputnik Беларусь.Он подчеркнул, что надо отработать принципиальные вопросы, касающиеся подготовки конституционных изменений. Главные из них, по словам президента, - закрепление роли Всебелорусского народного собрания, перераспределение полномочий между органами государственной власти, сохранение сбалансированности госаппарата и другие.Лукашенко заявил, что при внесении поправок в конституцию ни в коем случае нельзя разрушать существующую в Белоруссии систему власти. Глава государства отметил, что также хотел бы услышать, чем было мотивировано исключение некоторых статей и особенно добавление новых положений. "Подошли к этому вопросу серьезно и выработали проект Конституции, который мы будем сейчас обсуждать и над которым будем работать. Думаю, что нам понадобится еще одно заседание рабочей группы, а потом, как и было обещано, мы вынесем вариант на Конституционную комиссию", - отметил глава государства. Он напомнил, что в дальнейшем состоится общественное обсуждение проекта основного закона, окончательный проект обновленной конституции будет вынесен на республиканский референдум.Президент заметил, что эксперты рабочей группы поддержали не все предложения конституционной комиссии. "Это хорошо, что есть различные точки зрения. Наверное, любая конкуренция, любые точки зрения, которые имеют право быть, при столкновении способствуют выработке нормальных положений будущей конституции. Только так, я считаю, мы выйдем на достойный проект основного закона, который, конечно же, люди уже ждут", - заявил Лукашенко.Как заявил во время встречи руководитель рабочей группы, глава администрации президента Игорь Сергеенко, представленный главе государства новый доработанный проект конституции - это "результат детального, напряженного обсуждения основного закона". "Именно того проекта, который был разработан конституционной комиссией. Нами проработана каждая статья проекта. И даже после того, как он был направлен вам, активное обсуждение с членами рабочей группы продолжается, и сегодня еще вносятся отдельные дополнения, уточнения", - рассказал Сергеенко.
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в мире, белоруссия, минск, александр лукашенко
11:11 04.11.2021 (обновлено: 11:42 04.11.2021)
 
Лукашенко получил доработанный вариант обновленной конституции

Лукашенко получил доработанный вариант обновленной конституции Белоруссии

© РИА Новости / БелТА / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 04.11.2021
© РИА Новости / БелТА
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МИНСК, 4 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что получил доработанный вариант поправок в конституцию страны, готов обсудить его с рабочей группой по подготовке документа.
В Белоруссии готовится проект новой конституции. Планируется, что конституционный референдум состоится не позднее февраля 2022 года. Ранее конституционная комиссия выработала вариант проекта правок в основной закон, на заседании с участием президента был рассмотрен ряд спорных вопросов, по которым члены комиссии не пришли к компромиссу. Решено, что дошлифовкой проекта в сжатые сроки займутся эксперты-юристы и специальная рабочая группа. Ожидается, что перед референдумом доработанный проект поправок в конституцию Белоруссии еще вынесут на публичное обсуждение, документ может быть готов для общественного обсуждения к концу ноября - декабрю.
"Конституционная комиссия провела определенную работу, предложила свои варианты, а теперь группа специалистов работает над шлифовкой этой конституции. И, если уж по-народному говорить, прописывает эту конституцию юридическим языком. Я получил последний вариант конституции с учетом наших последних договоренностей, ознакомился. Сегодня попробуем поговорить на темы, которые являются острыми и важными для нашей страны", - сказал Лукашенко в четверг в Минске на встрече с рабочей группой по доработке проекта конституции. Слова президента приводит агентство Sputnik Беларусь.
Он подчеркнул, что надо отработать принципиальные вопросы, касающиеся подготовки конституционных изменений. Главные из них, по словам президента, - закрепление роли Всебелорусского народного собрания, перераспределение полномочий между органами государственной власти, сохранение сбалансированности госаппарата и другие.
Лукашенко заявил, что при внесении поправок в конституцию ни в коем случае нельзя разрушать существующую в Белоруссии систему власти. Глава государства отметил, что также хотел бы услышать, чем было мотивировано исключение некоторых статей и особенно добавление новых положений. "Подошли к этому вопросу серьезно и выработали проект Конституции, который мы будем сейчас обсуждать и над которым будем работать. Думаю, что нам понадобится еще одно заседание рабочей группы, а потом, как и было обещано, мы вынесем вариант на Конституционную комиссию", - отметил глава государства. Он напомнил, что в дальнейшем состоится общественное обсуждение проекта основного закона, окончательный проект обновленной конституции будет вынесен на республиканский референдум.
Президент заметил, что эксперты рабочей группы поддержали не все предложения конституционной комиссии. "Это хорошо, что есть различные точки зрения. Наверное, любая конкуренция, любые точки зрения, которые имеют право быть, при столкновении способствуют выработке нормальных положений будущей конституции. Только так, я считаю, мы выйдем на достойный проект основного закона, который, конечно же, люди уже ждут", - заявил Лукашенко.
Как заявил во время встречи руководитель рабочей группы, глава администрации президента Игорь Сергеенко, представленный главе государства новый доработанный проект конституции - это "результат детального, напряженного обсуждения основного закона". "Именно того проекта, который был разработан конституционной комиссией. Нами проработана каждая статья проекта. И даже после того, как он был направлен вам, активное обсуждение с членами рабочей группы продолжается, и сегодня еще вносятся отдельные дополнения, уточнения", - рассказал Сергеенко.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи Большой разговор с Президентом - РИА Новости, 1920, 03.11.2021
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