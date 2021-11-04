20:40 04.11.2021 (обновлено: 20:42 04.11.2021)
Постпред в ОБСЕ прокомментировал назначение нового главы Минобороны Украины
Постпред Лукашевич: смена главы Минобороны вряд ли поможет урегулированию в Донбассе
© Фото предоставлено постоянным представительством России при ОБСЕПостпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич
© Фото предоставлено постоянным представительством России при ОБСЕ
ВЕНА, 4 ноя - РИА Новости. Назначение Алексея Резникова министром обороны Украины вряд ли положительно скажется на урегулировании конфликта на востоке страны, заявил в четверг постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич.
"Утверждение в должности министра обороны Украины бывшего вице-премьера по реинтеграции Алексея Резникова... вряд ли положительно скажется на урегулировании. Он запомнился многочисленными призывами к переписыванию минских соглашений и является вдохновителем и соавтором резонансного законопроекта о так называемом "переходном периоде", который предполагает полный отказ Киева от логики и буквы "Комплекса мер", - заявил Лукашевич на заседании постсовета ОБСЕ.
Он отметил, что разработанный законопроект прямо запрещает украинским чиновникам реализацию минских соглашений. "Его принятие фактически делает ничтожными все договоренности, достигнутые в рамках урегулирования, перечеркнет и усилия ОБСЕ по приближению мира в Донбассе. Напомню, документ был внесен Кабинетом министров Украины 9 августа на рассмотрение Верховной Рады", - заключил российский постпред.
Парламент Украины в четверг по предложению президента назначил бывшего вице-премьера, экс-министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова министром обороны страны. Ранее глава пропрезидентской партии "Слуга народа", депутат Александр Корниенко заявил, что Украина может отказаться от обязательного призыва в армию с 2023 года.