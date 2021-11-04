https://ria.ru/20211104/konflikt-1757745449.html

Постпред в ОБСЕ прокомментировал назначение нового главы Минобороны Украины

Постпред в ОБСЕ прокомментировал назначение нового главы Минобороны Украины - РИА Новости, 04.11.2021

Постпред в ОБСЕ прокомментировал назначение нового главы Минобороны Украины

Назначение Алексея Резникова министром обороны Украины вряд ли положительно скажется на урегулировании конфликта на востоке страны, заявил в четверг постпред... РИА Новости, 04.11.2021

2021-11-04T20:40

2021-11-04T20:40

2021-11-04T20:42

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александр лукашевич

обсе

александр корниенко

россия

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ВЕНА, 4 ноя - РИА Новости. Назначение Алексея Резникова министром обороны Украины вряд ли положительно скажется на урегулировании конфликта на востоке страны, заявил в четверг постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич."Утверждение в должности министра обороны Украины бывшего вице-премьера по реинтеграции Алексея Резникова... вряд ли положительно скажется на урегулировании. Он запомнился многочисленными призывами к переписыванию минских соглашений и является вдохновителем и соавтором резонансного законопроекта о так называемом "переходном периоде", который предполагает полный отказ Киева от логики и буквы "Комплекса мер", - заявил Лукашевич на заседании постсовета ОБСЕ.Он отметил, что разработанный законопроект прямо запрещает украинским чиновникам реализацию минских соглашений. "Его принятие фактически делает ничтожными все договоренности, достигнутые в рамках урегулирования, перечеркнет и усилия ОБСЕ по приближению мира в Донбассе. Напомню, документ был внесен Кабинетом министров Украины 9 августа на рассмотрение Верховной Рады", - заключил российский постпред.Парламент Украины в четверг по предложению президента назначил бывшего вице-премьера, экс-министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова министром обороны страны. Ранее глава пропрезидентской партии "Слуга народа", депутат Александр Корниенко заявил, что Украина может отказаться от обязательного призыва в армию с 2023 года.

https://ria.ru/20211104/vereschuk-1757720386.html

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в мире, украина, киев, верховная рада украины, александр лукашевич, обсе, александр корниенко, россия