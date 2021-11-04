Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211104/konflikt-1757745449.html
Постпред в ОБСЕ прокомментировал назначение нового главы Минобороны Украины
Постпред в ОБСЕ прокомментировал назначение нового главы Минобороны Украины - РИА Новости, 04.11.2021
Постпред в ОБСЕ прокомментировал назначение нового главы Минобороны Украины
Назначение Алексея Резникова министром обороны Украины вряд ли положительно скажется на урегулировании конфликта на востоке страны, заявил в четверг постпред... РИА Новости, 04.11.2021
2021-11-04T20:40
2021-11-04T20:42
в мире
украина
киев
верховная рада украины
александр лукашевич
обсе
александр корниенко
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151359/57/1513595769_0:38:4579:2614_1920x0_80_0_0_efbc87b06668b67879783b55985d53c7.jpg
ВЕНА, 4 ноя - РИА Новости. Назначение Алексея Резникова министром обороны Украины вряд ли положительно скажется на урегулировании конфликта на востоке страны, заявил в четверг постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич."Утверждение в должности министра обороны Украины бывшего вице-премьера по реинтеграции Алексея Резникова... вряд ли положительно скажется на урегулировании. Он запомнился многочисленными призывами к переписыванию минских соглашений и является вдохновителем и соавтором резонансного законопроекта о так называемом "переходном периоде", который предполагает полный отказ Киева от логики и буквы "Комплекса мер", - заявил Лукашевич на заседании постсовета ОБСЕ.Он отметил, что разработанный законопроект прямо запрещает украинским чиновникам реализацию минских соглашений. "Его принятие фактически делает ничтожными все договоренности, достигнутые в рамках урегулирования, перечеркнет и усилия ОБСЕ по приближению мира в Донбассе. Напомню, документ был внесен Кабинетом министров Украины 9 августа на рассмотрение Верховной Рады", - заключил российский постпред.Парламент Украины в четверг по предложению президента назначил бывшего вице-премьера, экс-министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова министром обороны страны. Ранее глава пропрезидентской партии "Слуга народа", депутат Александр Корниенко заявил, что Украина может отказаться от обязательного призыва в армию с 2023 года.
https://ria.ru/20211104/vereschuk-1757720386.html
украина
киев
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151359/57/1513595769_523:0:4056:2650_1920x0_80_0_0_ce7d8725df0c7dcd2dbf58147dcabeeb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, украина, киев, верховная рада украины, александр лукашевич, обсе, александр корниенко, россия
20:40 04.11.2021 (обновлено: 20:42 04.11.2021)
 
Постпред в ОБСЕ прокомментировал назначение нового главы Минобороны Украины

Постпред Лукашевич: смена главы Минобороны вряд ли поможет урегулированию в Донбассе

© Фото предоставлено постоянным представительством России при ОБСЕПостпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич
Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич
© Фото предоставлено постоянным представительством России при ОБСЕ
Читать ria.ru в
ВЕНА, 4 ноя - РИА Новости. Назначение Алексея Резникова министром обороны Украины вряд ли положительно скажется на урегулировании конфликта на востоке страны, заявил в четверг постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич.
"Утверждение в должности министра обороны Украины бывшего вице-премьера по реинтеграции Алексея Резникова... вряд ли положительно скажется на урегулировании. Он запомнился многочисленными призывами к переписыванию минских соглашений и является вдохновителем и соавтором резонансного законопроекта о так называемом "переходном периоде", который предполагает полный отказ Киева от логики и буквы "Комплекса мер", - заявил Лукашевич на заседании постсовета ОБСЕ.
Он отметил, что разработанный законопроект прямо запрещает украинским чиновникам реализацию минских соглашений. "Его принятие фактически делает ничтожными все договоренности, достигнутые в рамках урегулирования, перечеркнет и усилия ОБСЕ по приближению мира в Донбассе. Напомню, документ был внесен Кабинетом министров Украины 9 августа на рассмотрение Верховной Рады", - заключил российский постпред.
Парламент Украины в четверг по предложению президента назначил бывшего вице-премьера, экс-министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова министром обороны страны. Ранее глава пропрезидентской партии "Слуга народа", депутат Александр Корниенко заявил, что Украина может отказаться от обязательного призыва в армию с 2023 года.
Кандидат в мэры Киева от партии Слуга народа Ирина Верещук на съезде партии в Киеве - РИА Новости, 1920, 04.11.2021
Вчера, 17:00
Новый вице-премьер Украины планирует участвовать в переговорах по Донбассу
 
В миреУкраинаКиевВерховная Рада УкраиныАлександр ЛукашевичОБСЕАлександр КорниенкоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:49Врач посоветовал вернуться в привычный ритм до окончания нерабочей недели
03:41Вильфанд посоветовал автомобилистам не откладывать замену резины
03:41В ЕАО из-за отказа прививаться уволились еще 12 работников скорой
03:40В Англии археологи обнаружили уникальные древнеримские статуи
03:28Госсекретарь США призвал к возобновлению диалога в Судане
03:25В Роспотребнадзоре оценили риск заражения от привитого заболевшего COVID-19
03:18Иностранцам рассказали, как будут "обнулять" их пенсии с 2023 года
03:13Вильфанд рассказал о температурной аномалии в Центральной России
03:07Сенатор выступил за продление режима нерабочих дней
03:05Назван омолаживающий кожу напиток
02:47Блумберг: сопровождавший Байдена сотрудник сдал положительный тест на COVID
02:41В Раде рассказали о "тайных" миллиардах кубометров украинского газа
02:30Президент Бразилии стал героем мемов, неправильно назвав Пизанскую башню
02:17Владельцам смартфонов рассказали, как найти удаленные фото
02:17Вильфанд рассказал об аномально теплой температуре в Сибири
02:15Американский генерал объяснил, как язык приблизит Украину к членству в НАТО
02:08Эксперт рассказал, как улучшить сигнал Wi-Fi без вреда для здоровья
02:06Львовского депутата поймали за рисованием портрета Путина
01:38На Украине пообещали продолжить закупки беспилотников Bayraktar
01:33Кулеба: минские договоренности остаются базой для урегулирования в Донбассе
Лента новостейМолния
Врач посоветовал вернуться в привычный ритм до окончания нерабочей неделиВильфанд посоветовал автомобилистам не откладывать замену резиныВ ЕАО из-за отказа прививаться уволились еще 12 работников скоройВ Англии археологи обнаружили уникальные древнеримские статуи Госсекретарь США призвал к возобновлению диалога в СуданеВ Роспотребнадзоре оценили риск заражения от привитого заболевшего COVID-19Иностранцам рассказали, как будут "обнулять" их пенсии с 2023 годаВильфанд рассказал о температурной аномалии в Центральной РоссииСенатор выступил за продление режима нерабочих днейНазван омолаживающий кожу напитокБлумберг: сопровождавший Байдена сотрудник сдал положительный тест на COVIDВ Раде рассказали о "тайных" миллиардах кубометров украинского газаПрезидент Бразилии стал героем мемов, неправильно назвав Пизанскую башнюВладельцам смартфонов рассказали, как найти удаленные фотоВильфанд рассказал об аномально теплой температуре в СибириАмериканский генерал объяснил, как язык приблизит Украину к членству в НАТОЭксперт рассказал, как улучшить сигнал Wi-Fi без вреда для здоровьяЛьвовского депутата поймали за рисованием портрета ПутинаНа Украине пообещали продолжить закупки беспилотников BayraktarКулеба: минские договоренности остаются базой для урегулирования в Донбассе