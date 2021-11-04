https://ria.ru/20211104/kitay-1757688656.html

Китай обнаружил крупные запасы сланцевой нефти на востоке страны

Китай обнаружил крупные запасы сланцевой нефти на востоке страны - РИА Новости, 04.11.2021

Китай обнаружил крупные запасы сланцевой нефти на востоке страны

Китай обнаружил крупнейшие залежи сланцевой нефти, запасы которых оцениваются в более, чем 4 миллиарда тонн. РИА Новости, 04.11.2021

2021-11-04T11:39

2021-11-04T11:39

2021-11-04T11:39

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шаньдун

хэйлунцзян

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МОСКВА, 4 ноя - Проект "Россия-Китай: Главное". Китай обнаружил крупнейшие залежи сланцевой нефти, запасы которых оцениваются в более, чем 4 миллиарда тонн.Нефтеносные поля разведаны корпорацией Sinopec на месторождении Шэнли в провинции Шаньдун на востоке страны. Добыча сланцевой нефти там начнется в ближайшее время и будет доведена до миллиона тонн в год к 2025-му.Китай приступил к масштабной разведке и добыче сланцевой нефти в 2019 году. По мнению аналитиков, это позволит остановить рост зависимости КНР от импорта "черного золота". На сегодня Китай за счет импорта обеспечивает порядка 70% национального потребления нефти.Ранее в этом году Sinopec сообщил об обнаружении залежей сланцевой нефти объемом 1,3 миллиарда тонн на месторождении Дацин (северо-восточная провинция Хэйлунцзян). Китайский нефтегигант CNPC, в свою очередь, отрапортовал об обнаружении запасов сланцевой нефти объемом миллиард тонн на месторождении Ордос в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР.

https://ria.ru/20211103/ekonomika-1757538582.html

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экономика, в мире, китай, sinopec, шаньдун, хэйлунцзян