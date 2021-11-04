https://ria.ru/20211104/kitay-1757687588.html

Китай сделал представление ЕС из-за визита членов Европарламента на Тайвань

Китай сделал представление ЕС из-за визита членов Европарламента на Тайвань - РИА Новости, 04.11.2021

Китай сделал представление ЕС из-за визита членов Европарламента на Тайвань

Китай сделал представление ЕС в связи с визитом на Тайвань делегации Европарламента, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Ван... РИА Новости, 04.11.2021

2021-11-04T11:30

2021-11-04T11:30

2021-11-04T11:30

в мире

китай

тайвань

мид кнр

гоминьдан

цай инвэнь

европарламент

су чжэньчан

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ПЕКИН, 4 ноя – РИА Новости. Китай сделал представление ЕС в связи с визитом на Тайвань делегации Европарламента, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.В среду делегация Специального комитета ЕП по иностранному вмешательству в демократические процессы прибыла на Тайвань с трехдневным визитом, в ходе которого представители ЕП встретятся с главой администрации Тайваня Цай Инвэнь, премьер-министром острова Су Чжэньчаном и другими высокопоставленными чиновниками, стороны обсудят опыт Тайваня в борьбе с дезинформацией, попытками вмешательства в тайваньскую демократию, СМИ, культуру и образование, а также усилия Тайваня по укреплению своей киберустойчивости."Китай выражает резкое недовольство и решительный протест в связи с визитом на Тайвань делегации Европарламента, мы уже сделали ЕС строгое представление", - заявил дипломат.Он подчеркнул, что принцип "одного Китая" является политической основой развития двусторонних отношений Китая и ЕС, этот принцип стал общепризнанной нормой международных отношений. Он указал, что соблюдение этого принципа требует, чтобы страны, у которых с КНР установлены дипотношения, не имели никаких официальных контактов с Тайванем."КНР призывает Евросоюз исправить свои ошибки и не посылать ложных сигналов сепаратистским силам, выступающим за независимость Тайваня, а также избегать нанесения ущерба отношениям Китая и ЕС", - добавил он.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации – пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://radiosputnik.ria.ru/20211103/tayvan-1757611694.html

https://ria.ru/20211028/tayvan-1756625515.html

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, китай, тайвань, мид кнр, гоминьдан, цай инвэнь, европарламент, су чжэньчан