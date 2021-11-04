В Северной Осетии опровергли сообщения о сбое в подаче кислорода в больнице
Минздрав Северной Осетии опроверг информацию о сбое в подаче кислорода для больных COVID-19
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкМедицинская сестра идет по больничному коридору в Тамбовской областной клинической больнице
НАЛЬЧИК, 4 ноя – РИА Новости. Министерство здравоохранения Северной Осетии опровергло сообщения о том, что в одной из больниц республики произошел сбой подачи кислорода для больных коронавирусом, по его данным, осуществляется перевод пациентов в другие больницы для снижения нагрузки на систему подачи кислорода.
В четверг в соцсетях появились сообщения, что ковидных больных вывозят из Архонской больницы в Северной Осетии из-за сбоя в системе подачи кислорода.
"В настоящий момент осуществляется перевод части пациентов Архонской больницы в другие медицинские организации с целью оптимизации распределения пациентов в ковид-стационарах республики и снижения нагрузки на систему подачи кислорода. Медицинским кислородом больница на данный момент обеспечена, система подачи также работает в штатном режиме", - говорится в сообщении минздрава.
По его данным, угрозы жизни и здоровью пациентов нет. "Дополнительно сообщаем, что реанимационных пациентов в больнице нет", - отмечает министерство.
В августе на кислородной станции в больнице скорой помощи во Владикавказе произошла поломка, в результате скончались девять пациентов, на следующий день умерли еще двое. Как пояснили в медучреждении, одну из двух новых смертей медики не связывают с ЧП, по второй идет экспертиза. СК завел уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц. В октябре сбой в работе системы подачи кислорода произошел в Ардонской районной больнице, неисправность оперативно устранили.