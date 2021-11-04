https://ria.ru/20211104/kislorod-1757689973.html

В Северной Осетии опровергли сообщения о сбое в подаче кислорода в больнице

В Северной Осетии опровергли сообщения о сбое в подаче кислорода в больнице - РИА Новости, 04.11.2021

В Северной Осетии опровергли сообщения о сбое в подаче кислорода в больнице

Министерство здравоохранения Северной Осетии опровергло сообщения о том, что в одной из больниц республики произошел сбой подачи кислорода для больных... РИА Новости, 04.11.2021

2021-11-04T11:53

2021-11-04T11:53

2021-11-04T11:53

распространение коронавируса

происшествия

владикавказ

следственный комитет россии (ск рф)

республика северная осетия - алания

коронавирус в россии

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НАЛЬЧИК, 4 ноя – РИА Новости. Министерство здравоохранения Северной Осетии опровергло сообщения о том, что в одной из больниц республики произошел сбой подачи кислорода для больных коронавирусом, по его данным, осуществляется перевод пациентов в другие больницы для снижения нагрузки на систему подачи кислорода.В четверг в соцсетях появились сообщения, что ковидных больных вывозят из Архонской больницы в Северной Осетии из-за сбоя в системе подачи кислорода."В настоящий момент осуществляется перевод части пациентов Архонской больницы в другие медицинские организации с целью оптимизации распределения пациентов в ковид-стационарах республики и снижения нагрузки на систему подачи кислорода. Медицинским кислородом больница на данный момент обеспечена, система подачи также работает в штатном режиме", - говорится в сообщении минздрава.По его данным, угрозы жизни и здоровью пациентов нет. "Дополнительно сообщаем, что реанимационных пациентов в больнице нет", - отмечает министерство.В августе на кислородной станции в больнице скорой помощи во Владикавказе произошла поломка, в результате скончались девять пациентов, на следующий день умерли еще двое. Как пояснили в медучреждении, одну из двух новых смертей медики не связывают с ЧП, по второй идет экспертиза. СК завел уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц. В октябре сбой в работе системы подачи кислорода произошел в Ардонской районной больнице, неисправность оперативно устранили.

https://ria.ru/20211104/obluche-1757674539.html

владикавказ

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происшествия, владикавказ, следственный комитет россии (ск рф), республика северная осетия - алания, коронавирус в россии