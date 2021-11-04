https://ria.ru/20211104/kisida-1757668789.html

Премьер Японии решил совмещать сразу две должности

Премьер Японии решил совмещать сразу две должности - РИА Новости, 04.11.2021

Премьер Японии решил совмещать сразу две должности

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что хотел бы без промедлений приступить к реализации озвученного курса после того, как его партия получила поддержку РИА Новости, 04.11.2021

2021-11-04T05:16

2021-11-04T05:16

2021-11-04T05:16

в мире

япония

фумио кисида

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ТОКИО, 4 ноя – РИА Новости. Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что хотел бы без промедлений приступить к реализации озвученного курса после того, как его партия получила поддержку избирателей на состоявшихся в минувшие выходные выборах в нижнюю палату парламента, а также до утверждения следующего состава правительства лично возглавит МИД страны.Ровно месяц назад в Японии было сформировано правительство под руководством Кисиды."Мы получили поддержку общества на общих выборах. Я хотел бы без промедлений приступить бы к реализации озвученного политического курса", - цитирует агентство слова Кисиды.Премьер также коснулся темы назначения Тосимицу Мотэги, исполнявшего обязанности главы МИД страны, на пост генерального секретаря правящей Либерально-демократической партии.Как ожидается, особая сессия парламента будет созвана на 10 октября. Новый парламент должен будет выбрать премьер-министра страны, что в данном случае становится лишь формальностью, так как у партии, которую представляет Кисида, более половины депутатских голосов.Также премьер-министр Кисида сформирует свое второе правительство. Пока неизвестно, будут ли перестановки или обновления в его составе.

https://ria.ru/20211102/kisida-1757399711.html

https://ria.ru/20211013/yaponiya-1754436824.html

япония

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в мире, япония, фумио кисида