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Премьер Японии решил совмещать сразу две должности
Премьер Японии решил совмещать сразу две должности - РИА Новости, 04.11.2021
Премьер Японии решил совмещать сразу две должности
Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что хотел бы без промедлений приступить к реализации озвученного курса после того, как его партия получила поддержку РИА Новости, 04.11.2021
2021-11-04T05:16
2021-11-04T05:16
в мире
япония
фумио кисида
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ТОКИО, 4 ноя – РИА Новости. Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что хотел бы без промедлений приступить к реализации озвученного курса после того, как его партия получила поддержку избирателей на состоявшихся в минувшие выходные выборах в нижнюю палату парламента, а также до утверждения следующего состава правительства лично возглавит МИД страны.Ровно месяц назад в Японии было сформировано правительство под руководством Кисиды."Мы получили поддержку общества на общих выборах. Я хотел бы без промедлений приступить бы к реализации озвученного политического курса", - цитирует агентство слова Кисиды.Премьер также коснулся темы назначения Тосимицу Мотэги, исполнявшего обязанности главы МИД страны, на пост генерального секретаря правящей Либерально-демократической партии.Как ожидается, особая сессия парламента будет созвана на 10 октября. Новый парламент должен будет выбрать премьер-министра страны, что в данном случае становится лишь формальностью, так как у партии, которую представляет Кисида, более половины депутатских голосов.Также премьер-министр Кисида сформирует свое второе правительство. Пока неизвестно, будут ли перестановки или обновления в его составе.
https://ria.ru/20211102/kisida-1757399711.html
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в мире, япония, фумио кисида
05:16 04.11.2021
 
Премьер Японии решил совмещать сразу две должности

Премьер Японии Кисида выразил желание временно возглавить МИД

© REUTERS / Issei Kato/File PhotoЛистовки с изображением лидера Либерально-демократической партии Японии Фумио Кисиды
Листовки с изображением лидера Либерально-демократической партии Японии Фумио Кисиды - РИА Новости, 1920, 04.11.2021
© REUTERS / Issei Kato/File Photo
Читать ria.ru в
ТОКИО, 4 ноя – РИА Новости. Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что хотел бы без промедлений приступить к реализации озвученного курса после того, как его партия получила поддержку избирателей на состоявшихся в минувшие выходные выборах в нижнюю палату парламента, а также до утверждения следующего состава правительства лично возглавит МИД страны.
Ровно месяц назад в Японии было сформировано правительство под руководством Кисиды.
Премьер-министр Японии Фумио Кисида во время выступления в парламенте в Токио, Япония. 8 октября 2021 - РИА Новости, 1920, 02.11.2021
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"Мы получили поддержку общества на общих выборах. Я хотел бы без промедлений приступить бы к реализации озвученного политического курса", - цитирует агентство слова Кисиды.
Премьер также коснулся темы назначения Тосимицу Мотэги, исполнявшего обязанности главы МИД страны, на пост генерального секретаря правящей Либерально-демократической партии.
"Глава МИД Мотэги в случае утверждения на пост генерального секретаря партии на заседании сегодня покинет свой пост. Если это произойдет, я намерен совмещать две позиции и исполнять обязанности главы МИД до утверждения следующего состава кабинета министров", - отметил Кисида.
Как ожидается, особая сессия парламента будет созвана на 10 октября. Новый парламент должен будет выбрать премьер-министра страны, что в данном случае становится лишь формальностью, так как у партии, которую представляет Кисида, более половины депутатских голосов.
Также премьер-министр Кисида сформирует свое второе правительство. Пока неизвестно, будут ли перестановки или обновления в его составе.
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