https://ria.ru/20211104/kirill-1757721214.html

Патриарх Кирилл провел литургию в честь Дня Казанской иконы Божией Матери

Патриарх Кирилл провел литургию в честь Дня Казанской иконы Божией Матери - РИА Новости, 04.11.2021

Патриарх Кирилл провел литургию в честь Дня Казанской иконы Божией Матери

Великая духовная и культурная традиция народа поможет России сохранить свою независимость, "способность жить своим разумом", уверен патриарх Московский и всея... РИА Новости, 04.11.2021

2021-11-04T17:05

2021-11-04T17:05

2021-11-04T17:20

религия

праздник казанской иконы божией матери

патриарх кирилл (владимир гундяев)

день народного единства

религия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/04/1757682155_0:0:3031:1706_1920x0_80_0_0_7daf5329b896695e01547cd190c424a2.jpg

МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Великая духовная и культурная традиция народа поможет России сохранить свою независимость, "способность жить своим разумом", уверен патриарх Московский и всея Руси Кирилл.В День народного единства 4 ноября православные отмечают праздник Казанской иконы Божией Матери. По преданию этот святой образ помог народному ополчению под предводительством Козьмы Минина и Дмитрия Пожарского изгнать польских интервентов из Москвы в 1612 году."Пусть Господь хранит Отечество наше, наши вооруженные силы, умудряет нашу власть, помогает нам всеми способами и средствами доступными сохранять свой суверенитет, свою независимость. И когда я говорю так, я имею в виду не только формальную независимость, а способность жить своим разумом, источником которого является великая духовная и культурная традиция нашего народа", - сказал патриарх в проповеди после литургии в храме Христа Спасителя.В праздник Казанской иконы Божьей матери, который православные отмечают в День народного единства, патриарх отметил, что "покров Богородицы пребывает над нашим Отечеством","Но он не может пребывать над теми, кто предает подлинные интересы сегодняшней России, которые, несомненно, тесно связаны с духовной традицией единства нашего народа", - добавил патриарх.

https://ria.ru/20211104/ikona-1757618501.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

праздник казанской иконы божией матери , патриарх кирилл (владимир гундяев), день народного единства, религия