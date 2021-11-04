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Религия
https://ria.ru/20211104/kirill-1757721214.html
Патриарх Кирилл провел литургию в честь Дня Казанской иконы Божией Матери
Патриарх Кирилл провел литургию в честь Дня Казанской иконы Божией Матери - РИА Новости, 04.11.2021
Патриарх Кирилл провел литургию в честь Дня Казанской иконы Божией Матери
Великая духовная и культурная традиция народа поможет России сохранить свою независимость, "способность жить своим разумом", уверен патриарх Московский и всея... РИА Новости, 04.11.2021
2021-11-04T17:05
2021-11-04T17:20
религия
праздник казанской иконы божией матери
патриарх кирилл (владимир гундяев)
день народного единства
религия
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Великая духовная и культурная традиция народа поможет России сохранить свою независимость, "способность жить своим разумом", уверен патриарх Московский и всея Руси Кирилл.В День народного единства 4 ноября православные отмечают праздник Казанской иконы Божией Матери. По преданию этот святой образ помог народному ополчению под предводительством Козьмы Минина и Дмитрия Пожарского изгнать польских интервентов из Москвы в 1612 году."Пусть Господь хранит Отечество наше, наши вооруженные силы, умудряет нашу власть, помогает нам всеми способами и средствами доступными сохранять свой суверенитет, свою независимость. И когда я говорю так, я имею в виду не только формальную независимость, а способность жить своим разумом, источником которого является великая духовная и культурная традиция нашего народа", - сказал патриарх в проповеди после литургии в храме Христа Спасителя.В праздник Казанской иконы Божьей матери, который православные отмечают в День народного единства, патриарх отметил, что "покров Богородицы пребывает над нашим Отечеством","Но он не может пребывать над теми, кто предает подлинные интересы сегодняшней России, которые, несомненно, тесно связаны с духовной традицией единства нашего народа", - добавил патриарх.
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праздник казанской иконы божией матери , патриарх кирилл (владимир гундяев), день народного единства, религия
17:05 04.11.2021 (обновлено: 17:20 04.11.2021)
 
Патриарх Кирилл провел литургию в честь Дня Казанской иконы Божией Матери

Патриарх Кирилл провел литургию в честь Дня Казанской иконы Божией Матери

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл во время литургии в храме Христа Спасителя в праздник Казанской иконы Божией Матери
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время литургии в храме Христа Спасителя в праздник Казанской иконы Божией Матери - РИА Новости, 1920, 04.11.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Великая духовная и культурная традиция народа поможет России сохранить свою независимость, "способность жить своим разумом", уверен патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
В День народного единства 4 ноября православные отмечают праздник Казанской иконы Божией Матери. По преданию этот святой образ помог народному ополчению под предводительством Козьмы Минина и Дмитрия Пожарского изгнать польских интервентов из Москвы в 1612 году.
"Пусть Господь хранит Отечество наше, наши вооруженные силы, умудряет нашу власть, помогает нам всеми способами и средствами доступными сохранять свой суверенитет, свою независимость. И когда я говорю так, я имею в виду не только формальную независимость, а способность жить своим разумом, источником которого является великая духовная и культурная традиция нашего народа", - сказал патриарх в проповеди после литургии в храме Христа Спасителя.
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкВерующая во время литургии в храме Христа Спасителя в праздник Казанской иконы Божией Матери
Верующая во время литургии в храме Христа Спасителя в праздник Казанской иконы Божией Матери - РИА Новости, 1920, 04.11.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Верующая во время литургии в храме Христа Спасителя в праздник Казанской иконы Божией Матери
В праздник Казанской иконы Божьей матери, который православные отмечают в День народного единства, патриарх отметил, что "покров Богородицы пребывает над нашим Отечеством",
"Но он не может пребывать над теми, кто предает подлинные интересы сегодняшней России, которые, несомненно, тесно связаны с духовной традицией единства нашего народа", - добавил патриарх.
Праздник Казанской иконы Божией матери в городах России - РИА Новости, 1920, 04.11.2021
00:00Религия
В России отмечают День Казанской иконы Богоматери
 
РелигияПраздник Казанской иконы Божией МатериПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)День народного единстваРелигия
 
 
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