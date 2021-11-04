https://ria.ru/20211104/khakery-1757753772.html

Госдеп предложил десять миллионов долларов за информацию о хакерах DarkSide

Госдеп предложил десять миллионов долларов за информацию о хакерах DarkSide - РИА Новости, 05.11.2021

Госдеп предложил десять миллионов долларов за информацию о хакерах DarkSide

Власти США предложили вознаграждение в десять миллионов долларов за информацию о местонахождении и личности лидеров хакерской группировки DarkSide, причастной к РИА Новости, 05.11.2021

2021-11-04T22:18

2021-11-04T22:18

2021-11-05T00:04

в мире

сша

государственный департамент сша

хакеры

нед прайс

colonial pipeline

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ВАШИНГТОН, 4 ноя — РИА Новости. Власти США предложили вознаграждение в десять миллионов долларов за информацию о местонахождении и личности лидеров хакерской группировки DarkSide, причастной к недавней атаке на американскую трубопроводную компанию Colonial Pipeline, заявил в четверг официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс."Госдепартамент объявляет вознаграждение в размере десяти миллионов долларов за информацию, которая позволит установить личность и (или) местонахождение лица или группы лиц, занимающих руководящее положение в транснациональной преступной группировке, использующей программу-вымогатель DarkSide", — говорится в письменном заявлении Прайса.В дополнение к этому Госдеп США предлагает вознаграждение в пять миллионов долларов за информацию, которая будет способствовать аресту лиц, участвовавших или предпринявших попытку участвовать в недавней кибератаке с вымогательским программным обеспечением группировки DarkSide.В начале мая кибератаке подверглась компания Colonial Pipeline, крупнейший оператор трубопроводов в США. В результате компания отключила некоторые системы, чтобы сдержать угрозу, которая на время остановила все операции, связанные с трубопроводом, и затронула некоторые информационные системы. Простой трубопровода привел к повышению оптовых цен на бензин в США и отдельным перебоям на автозаправках. К некоторым авиарейсам были добавлены остановки для дозаправки. Агентство по окружающей среде США приостановило действие ряда стандартов, чтобы помочь рынку топлива. Впоследствии работу трубопровода удалось восстановить, хотя, по сообщениям СМИ, компании пришлось заплатить хакерам более четырех миллионов долларов выкупа.

https://ria.ru/20210923/kibersfera-1751523919.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, государственный департамент сша, хакеры, нед прайс, colonial pipeline