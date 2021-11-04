https://ria.ru/20211104/kareliya-1757696040.html

Непривитых жителей Карелии старше 45 лет переведут на дистанционную работу

Непривитых жителей Карелии старше 45 лет переведут на дистанционную работу - РИА Новости, 04.11.2021

Непривитых жителей Карелии старше 45 лет переведут на дистанционную работу

Невакцинированные и не переболевшие коронавирусом жители Карелии старше 50 лет с 20 ноября должны быть переведены на дистанционный формат работы, сотрудники... РИА Новости, 04.11.2021

2021-11-04T13:00

2021-11-04T13:00

2021-11-04T13:00

распространение коронавируса

республика карелия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/147270/22/1472702269_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_aab119621235e69bda6051754eb7f8f9.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 ноя - РИА Новости. Невакцинированные и не переболевшие коронавирусом жители Карелии старше 50 лет с 20 ноября должны быть переведены на дистанционный формат работы, сотрудники старше 45 лет – с 10 декабря, сообщает Управление пресс-службы главы республики."В Карелии возросло количество людей с 18 до 59 лет, попавших в больницу с коронавирусом. По информации регионального министерства здравоохранения, в общем числе госпитализированных их доля достигла 36,5%. Исходя из этого с 20 ноября для лиц старше 50 лет, а с 10 декабря − для сотрудников старше 45 лет, невакцинированных, не переболевших коронавирусом или перенесших эту инфекцию более шести месяцев назад, работодателям необходимо обеспечить дистанционный формат работы или изолированное рабочее место", - говорится в сообщении.Отмечается, что это требование не распространяется на организации, имеющие паспорт коллективного иммунитета к коронавирусу.

https://ria.ru/20211104/maksimum-1757684766.html

республика карелия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика карелия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии