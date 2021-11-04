https://ria.ru/20211104/kareliya-1757696040.html
Непривитых жителей Карелии старше 45 лет переведут на дистанционную работу
Непривитых жителей Карелии старше 45 лет переведут на дистанционную работу - РИА Новости, 04.11.2021
Непривитых жителей Карелии старше 45 лет переведут на дистанционную работу
Невакцинированные и не переболевшие коронавирусом жители Карелии старше 50 лет с 20 ноября должны быть переведены на дистанционный формат работы, сотрудники... РИА Новости, 04.11.2021
2021-11-04T13:00
2021-11-04T13:00
2021-11-04T13:00
распространение коронавируса
республика карелия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 ноя - РИА Новости. Невакцинированные и не переболевшие коронавирусом жители Карелии старше 50 лет с 20 ноября должны быть переведены на дистанционный формат работы, сотрудники старше 45 лет – с 10 декабря, сообщает Управление пресс-службы главы республики."В Карелии возросло количество людей с 18 до 59 лет, попавших в больницу с коронавирусом. По информации регионального министерства здравоохранения, в общем числе госпитализированных их доля достигла 36,5%. Исходя из этого с 20 ноября для лиц старше 50 лет, а с 10 декабря − для сотрудников старше 45 лет, невакцинированных, не переболевших коронавирусом или перенесших эту инфекцию более шести месяцев назад, работодателям необходимо обеспечить дистанционный формат работы или изолированное рабочее место", - говорится в сообщении.Отмечается, что это требование не распространяется на организации, имеющие паспорт коллективного иммунитета к коронавирусу.
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республика карелия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Непривитых жителей Карелии старше 45 лет переведут на дистанционную работу
Непривитых жителей Карелии старше 45 лет переведут на дистанционную работу с 10 декабря