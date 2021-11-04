https://ria.ru/20211104/italiya-1757700899.html

Президент и премьер Италии отдали почести Неизвестному солдату

Президент и премьер Италии отдали почести Неизвестному солдату - РИА Новости, 04.11.2021

Президент и премьер Италии отдали почести Неизвестному солдату

Италия отмечает День национального единства и Вооруженных сил, установленный в честь победы в Первой мировой войне, шествиями, траурными церемониями, церковными РИА Новости, 04.11.2021

2021-11-04T14:07

2021-11-04T14:07

2021-11-04T14:07

в мире

италия

рим

марио драги

серджо маттарелла

лоренцо гуэрини

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148188/63/1481886309_0:149:3111:1899_1920x0_80_0_0_f2cca16e4b5d0312c2d3a60161a78a6c.jpg

РИМ, 4 ноя – РИА Новости. Италия отмечает День национального единства и Вооруженных сил, установленный в честь победы в Первой мировой войне, шествиями, траурными церемониями, церковными мессами и праздничными мероприятиями.В Риме президент Италии Серджо Маттарелла возложил венок к могиле Неизвестного солдата на монументе Алтарь Отечества. С ним по ступеням памятника поднялись премьер-министр Марио Драги, спикер Сената Мария Элизабетта Казеллати и министр обороны Лоренцо Гуэрини. Все участники церемонии были в медицинских масках и соблюдали социальную дистанцию, включая двух кирасиров, несших крупный венок.В телеграмме, направленной министру обороны, Маттарелла напомнил, что в 2021 году Италия отмечает четыре важных юбилея: "160 лет объединения, 150 лет провозглашения Рима столицей, 100 лет передачи комплексу "Витториано" тела Неизвестного солдата и 75-летие республики". По случаю юбилея захоронения в итальянскую столицу прибыл исторический поезд из северного города Аквилея. Он доставил исторический флаг, которым был 100 лет назад обернут гроб военнослужащего, избранного в качестве олицетворения всех павших.Ранее утром по Риму прошло памятное военное шествие, которое пересекло путь до Алтаря Отечества от базилики Санта-Мария-дельи-Анджели-э-деи-Мартири, посвященной Деве Марии и святым мученикам."В этот день мы думаем о тех, кто пострадал, вплоть до крайней жертвы, чтобы оставить будущим поколениям единую, независимую, свободную, демократическую Италию. Весь итальянский народ смотрит на всех жертв войн с волнением", - заявил Маттарелла.

https://ria.ru/20211103/opravdanie-1757561552.html

https://ria.ru/20210622/veteran-1738157488.html

италия

рим

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, италия, рим, марио драги, серджо маттарелла, лоренцо гуэрини