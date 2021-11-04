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Президент и премьер Италии отдали почести Неизвестному солдату
Президент и премьер Италии отдали почести Неизвестному солдату - РИА Новости, 04.11.2021
Президент и премьер Италии отдали почести Неизвестному солдату
Италия отмечает День национального единства и Вооруженных сил, установленный в честь победы в Первой мировой войне, шествиями, траурными церемониями, церковными РИА Новости, 04.11.2021
2021-11-04T14:07
2021-11-04T14:07
в мире
италия
рим
марио драги
серджо маттарелла
лоренцо гуэрини
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РИМ, 4 ноя – РИА Новости. Италия отмечает День национального единства и Вооруженных сил, установленный в честь победы в Первой мировой войне, шествиями, траурными церемониями, церковными мессами и праздничными мероприятиями.В Риме президент Италии Серджо Маттарелла возложил венок к могиле Неизвестного солдата на монументе Алтарь Отечества. С ним по ступеням памятника поднялись премьер-министр Марио Драги, спикер Сената Мария Элизабетта Казеллати и министр обороны Лоренцо Гуэрини. Все участники церемонии были в медицинских масках и соблюдали социальную дистанцию, включая двух кирасиров, несших крупный венок.В телеграмме, направленной министру обороны, Маттарелла напомнил, что в 2021 году Италия отмечает четыре важных юбилея: "160 лет объединения, 150 лет провозглашения Рима столицей, 100 лет передачи комплексу "Витториано" тела Неизвестного солдата и 75-летие республики". По случаю юбилея захоронения в итальянскую столицу прибыл исторический поезд из северного города Аквилея. Он доставил исторический флаг, которым был 100 лет назад обернут гроб военнослужащего, избранного в качестве олицетворения всех павших.Ранее утром по Риму прошло памятное военное шествие, которое пересекло путь до Алтаря Отечества от базилики Санта-Мария-дельи-Анджели-э-деи-Мартири, посвященной Деве Марии и святым мученикам."В этот день мы думаем о тех, кто пострадал, вплоть до крайней жертвы, чтобы оставить будущим поколениям единую, независимую, свободную, демократическую Италию. Весь итальянский народ смотрит на всех жертв войн с волнением", - заявил Маттарелла.
https://ria.ru/20211103/opravdanie-1757561552.html
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в мире, италия, рим, марио драги, серджо маттарелла, лоренцо гуэрини
14:07 04.11.2021
 
Президент и премьер Италии отдали почести Неизвестному солдату

Президент и премьер Италии отдали почести Неизвестному солдату в юбилей его захоронения

© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкСтраны мира. Италия
Страны мира. Италия - РИА Новости, 1920, 04.11.2021
© РИА Новости / Александр Вильф
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РИМ, 4 ноя – РИА Новости. Италия отмечает День национального единства и Вооруженных сил, установленный в честь победы в Первой мировой войне, шествиями, траурными церемониями, церковными мессами и праздничными мероприятиями.
В Риме президент Италии Серджо Маттарелла возложил венок к могиле Неизвестного солдата на монументе Алтарь Отечества. С ним по ступеням памятника поднялись премьер-министр Марио Драги, спикер Сената Мария Элизабетта Казеллати и министр обороны Лоренцо Гуэрини. Все участники церемонии были в медицинских масках и соблюдали социальную дистанцию, включая двух кирасиров, несших крупный венок.
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В телеграмме, направленной министру обороны, Маттарелла напомнил, что в 2021 году Италия отмечает четыре важных юбилея: "160 лет объединения, 150 лет провозглашения Рима столицей, 100 лет передачи комплексу "Витториано" тела Неизвестного солдата и 75-летие республики". По случаю юбилея захоронения в итальянскую столицу прибыл исторический поезд из северного города Аквилея. Он доставил исторический флаг, которым был 100 лет назад обернут гроб военнослужащего, избранного в качестве олицетворения всех павших.
Ранее утром по Риму прошло памятное военное шествие, которое пересекло путь до Алтаря Отечества от базилики Санта-Мария-дельи-Анджели-э-деи-Мартири, посвященной Деве Марии и святым мученикам.
"В этот день мы думаем о тех, кто пострадал, вплоть до крайней жертвы, чтобы оставить будущим поколениям единую, независимую, свободную, демократическую Италию. Весь итальянский народ смотрит на всех жертв войн с волнением", - заявил Маттарелла.
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В миреИталияРимМарио ДрагиСерджо МаттареллаЛоренцо Гуэрини
 
 
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