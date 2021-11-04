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Новое оружие России
https://ria.ru/20211104/istrebitel-1757688264.html
Чемезов сравнил стоимость летного часа истребителей Checkmate и F-35
Чемезов сравнил стоимость летного часа истребителей Checkmate и F-35 - РИА Новости, 04.11.2021
Чемезов сравнил стоимость летного часа истребителей Checkmate и F-35
Стоимость летного часа перспективного российского истребителя пятого поколения Checkmate будет в семь раз ниже, чем у его главного конкурента – американского... РИА Новости, 04.11.2021
2021-11-04T11:36
2021-11-04T12:07
новое оружие россии
безопасность
комсомольск-на-амуре
сергей чемезов
f-35
ростех
су-57
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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Стоимость летного часа перспективного российского истребителя пятого поколения Checkmate будет в семь раз ниже, чем у его главного конкурента – американского F-35, заявил в интервью французскому изданию Le Figaro гендиректор Ростеха Сергей Чемезов."Среди однодвигательных самолетов пятого поколения и машин предыдущих поколений сопоставимыми характеристиками может похвастаться только главный конкурент Checkmate – F-35. Однако, в отличие от последнего, наш самолет экономически выгоднее. Напомню, что стоимость летного часа Checkmate в 7 раз ниже, чем у F-35", — сказал он.Его зарубежная премьера состоится на выставке Dubai Airshow 2021, которая пройдёт с 14 по 18 ноября. Впервые прототип Checkmate увидели на авиасалоне МАКС-2021.Глава Ростеха назвал его основными преимуществами малую заметность, современный радар с активной фазированной антенной решеткой (АФАР), а также возможность адаптировать машину под нужды конкретного заказчика.При его проектировке использовались наработки по истребителю Су-57. Внешне они также похожи, но Checkmate будет существенно легче за счет установки только одного двигателя. Самолет будет выполнен по технологии стелс, получит внутрефюзеляжные отсеки вооружения, новейшую авионику и возможность управлять малыми беспилотными аппаратами. Су-75 может развивать скорость до 1,9 тысячи километров в час, а его боевой радиус составляет три тысячи километров.Собирать Checkmate будут на авиазаводе в Комсомольске-на-Амуре (КнААЗ). Его первый полет запланирован на 2023 год, а серийное производство - на 2025-й.
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безопасность, комсомольск-на-амуре, сергей чемезов, f-35, ростех, су-57
11:36 04.11.2021 (обновлено: 12:07 04.11.2021)
 
Чемезов сравнил стоимость летного часа истребителей Checkmate и F-35

Чемезов: летный час истребителя Checkmate стоит в семь раз дешевле американского F-35

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПрезентация нового военного самолета Checkmate
Презентация нового военного самолета Checkmate - РИА Новости, 1920, 04.11.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Стоимость летного часа перспективного российского истребителя пятого поколения Checkmate будет в семь раз ниже, чем у его главного конкурента – американского F-35, заявил в интервью французскому изданию Le Figaro гендиректор Ростеха Сергей Чемезов.
"Среди однодвигательных самолетов пятого поколения и машин предыдущих поколений сопоставимыми характеристиками может похвастаться только главный конкурент Checkmate – F-35. Однако, в отличие от последнего, наш самолет экономически выгоднее. Напомню, что стоимость летного часа Checkmate в 7 раз ниже, чем у F-35", — сказал он.
Его зарубежная премьера состоится на выставке Dubai Airshow 2021, которая пройдёт с 14 по 18 ноября. Впервые прототип Checkmate увидели на авиасалоне МАКС-2021.
Глава Ростеха назвал его основными преимуществами малую заметность, современный радар с активной фазированной антенной решеткой (АФАР), а также возможность адаптировать машину под нужды конкретного заказчика.
При его проектировке использовались наработки по истребителю Су-57. Внешне они также похожи, но Checkmate будет существенно легче за счет установки только одного двигателя. Самолет будет выполнен по технологии стелс, получит внутрефюзеляжные отсеки вооружения, новейшую авионику и возможность управлять малыми беспилотными аппаратами. Су-75 может развивать скорость до 1,9 тысячи километров в час, а его боевой радиус составляет три тысячи километров.
Собирать Checkmate будут на авиазаводе в Комсомольске-на-Амуре (КнААЗ). Его первый полет запланирован на 2023 год, а серийное производство - на 2025-й.
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2 ноября, 21:23Сказано в эфире
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Новое оружие РоссииБезопасностьКомсомольск-на-АмуреСергей ЧемезовF-35РостехСу-57
 
 
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