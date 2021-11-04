https://ria.ru/20211104/istrebitel-1757688264.html

Чемезов сравнил стоимость летного часа истребителей Checkmate и F-35

Чемезов сравнил стоимость летного часа истребителей Checkmate и F-35 - РИА Новости, 04.11.2021

Чемезов сравнил стоимость летного часа истребителей Checkmate и F-35

Стоимость летного часа перспективного российского истребителя пятого поколения Checkmate будет в семь раз ниже, чем у его главного конкурента – американского... РИА Новости, 04.11.2021

2021-11-04T11:36

2021-11-04T11:36

2021-11-04T12:07

новое оружие россии

безопасность

комсомольск-на-амуре

сергей чемезов

f-35

ростех

су-57

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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Стоимость летного часа перспективного российского истребителя пятого поколения Checkmate будет в семь раз ниже, чем у его главного конкурента – американского F-35, заявил в интервью французскому изданию Le Figaro гендиректор Ростеха Сергей Чемезов."Среди однодвигательных самолетов пятого поколения и машин предыдущих поколений сопоставимыми характеристиками может похвастаться только главный конкурент Checkmate – F-35. Однако, в отличие от последнего, наш самолет экономически выгоднее. Напомню, что стоимость летного часа Checkmate в 7 раз ниже, чем у F-35", — сказал он.Его зарубежная премьера состоится на выставке Dubai Airshow 2021, которая пройдёт с 14 по 18 ноября. Впервые прототип Checkmate увидели на авиасалоне МАКС-2021.Глава Ростеха назвал его основными преимуществами малую заметность, современный радар с активной фазированной антенной решеткой (АФАР), а также возможность адаптировать машину под нужды конкретного заказчика.При его проектировке использовались наработки по истребителю Су-57. Внешне они также похожи, но Checkmate будет существенно легче за счет установки только одного двигателя. Самолет будет выполнен по технологии стелс, получит внутрефюзеляжные отсеки вооружения, новейшую авионику и возможность управлять малыми беспилотными аппаратами. Су-75 может развивать скорость до 1,9 тысячи километров в час, а его боевой радиус составляет три тысячи километров.Собирать Checkmate будут на авиазаводе в Комсомольске-на-Амуре (КнААЗ). Его первый полет запланирован на 2023 год, а серийное производство - на 2025-й.

https://radiosputnik.ria.ru/20211102/konovalov-1757457389.html

комсомольск-на-амуре

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безопасность, комсомольск-на-амуре, сергей чемезов, f-35, ростех, су-57