https://ria.ru/20211104/isk-1757711093.html

Посольство прокомментировало задержание российского судна в Дании

Посольство прокомментировало задержание российского судна в Дании - РИА Новости, 04.11.2021

Посольство прокомментировало задержание российского судна в Дании

На борту задержанного в Дании российского научно-исследовательского судна "Академик Иоффе" находятся 38 членов экипажа и 23 научных сотрудника, сообщили РИА... РИА Новости, 04.11.2021

2021-11-04T15:43

2021-11-04T15:43

2021-11-04T18:07

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ЦЮРИХ, 4 ноя — РИА Новости. На борту задержанного в Дании российского научно-исследовательского судна "Академик Иоффе" находятся 38 членов экипажа и 23 научных сотрудника, сообщили РИА Новости в посольстве России в Копенгагене.При необходимости им окажут консульскую помощь.Как ранее стало известно, 1 ноября во время заправки на рейде порта Скаген датские власти задержали и арестовали российское судно, которое Институт океанологии имени Ширшова использует в научных целях. Это было сделано "в качестве обеспечительной меры по иску третьей стороны", уточняли в дипмиссии.Посольство ранее сообщило, что передало копии судебных решений в МИД, сотрудники загранучреждения поддерживают контакт с датскими коллегами."Академик Иоффе" — 117-метровое научно-исследовательское судно, построенное в 1988 году и названное в честь советского ученого-физика Абрама Федоровича Иоффе. Оно имеет статус уникальной научной установки (УНУ) и применяется для экспериментов по дальнему распространению звука в океане.

https://ria.ru/20211005/sudno-1753252997.html

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2021

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канада, дания, россия, копенгаген