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Посольство прокомментировало задержание российского судна в Дании
Посольство прокомментировало задержание российского судна в Дании - РИА Новости, 04.11.2021
Посольство прокомментировало задержание российского судна в Дании
На борту задержанного в Дании российского научно-исследовательского судна "Академик Иоффе" находятся 38 членов экипажа и 23 научных сотрудника, сообщили РИА... РИА Новости, 04.11.2021
2021-11-04T15:43
2021-11-04T15:43
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ЦЮРИХ, 4 ноя — РИА Новости. На борту задержанного в Дании российского научно-исследовательского судна "Академик Иоффе" находятся 38 членов экипажа и 23 научных сотрудника, сообщили РИА Новости в посольстве России в Копенгагене.При необходимости им окажут консульскую помощь.Как ранее стало известно, 1 ноября во время заправки на рейде порта Скаген датские власти задержали и арестовали российское судно, которое Институт океанологии имени Ширшова использует в научных целях. Это было сделано "в качестве обеспечительной меры по иску третьей стороны", уточняли в дипмиссии.Посольство ранее сообщило, что передало копии судебных решений в МИД, сотрудники загранучреждения поддерживают контакт с датскими коллегами."Академик Иоффе" — 117-метровое научно-исследовательское судно, построенное в 1988 году и названное в честь советского ученого-физика Абрама Федоровича Иоффе. Оно имеет статус уникальной научной установки (УНУ) и применяется для экспериментов по дальнему распространению звука в океане.
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канада, дания, россия, копенгаген
15:43 04.11.2021 (обновлено: 18:07 04.11.2021)
Посольство прокомментировало задержание российского судна в Дании
Российское посольство: судно "Академик Иоффе" задержали из-за иска канадской компании
ЦЮРИХ, 4 ноя — РИА Новости.
На борту задержанного в Дании
российского научно-исследовательского судна "Академик Иоффе" находятся 38 членов экипажа и 23 научных сотрудника, сообщили РИА Новости в посольстве России
в Копенгагене
.
При необходимости им окажут консульскую помощь.
Как ранее стало известно, 1 ноября во время заправки на рейде порта Скаген датские власти задержали и арестовали российское судно, которое Институт океанологии имени Ширшова использует в научных целях. Это было сделано "в качестве обеспечительной меры по иску третьей стороны", уточняли в дипмиссии.
"Иск подала канадская компания One Ocean Expeditions Ltd в связи с предыдущей коммерческой деятельностью судна "Академик Иоффе", — заявили в диппредставительстве.
Посольство ранее сообщило, что передало копии судебных решений в МИД, сотрудники загранучреждения поддерживают контакт с датскими коллегами.
"Академик Иоффе" — 117-метровое научно-исследовательское судно, построенное в 1988 году и названное в честь советского ученого-физика Абрама Федоровича Иоффе. Оно имеет статус уникальной научной установки (УНУ) и применяется для экспериментов по дальнему распространению звука в океане.