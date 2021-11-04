https://ria.ru/20211104/irkutsk-1757683914.html
В Иркутске троллейбус врезался в столб
В Иркутске троллейбус врезался в столб - РИА Новости, 04.11.2021
В Иркутске троллейбус врезался в столб
Двое детей пострадали в Иркутске в ДТП с троллейбусом, который врезался в столб, сообщает ГУМВД по Иркутской области. РИА Новости, 04.11.2021
2021-11-04T10:47
2021-11-04T10:47
2021-11-04T11:33
происшествия
иркутск
иркутская область
авто
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/04/1757687017_0:108:1152:756_1920x0_80_0_0_3c37075fabedad7f290ee4c064eea88e.jpg
ИРКУТСК, 4 ноя – РИА Новости. Двое детей пострадали в Иркутске в ДТП с троллейбусом, который врезался в столб, сообщает ГУМВД по Иркутской области.По предварительным данным, 32-летний водитель не справился с управлением, и троллейбус врезался в столб на улице Байкальской."В результате аварии медицинская помощь потребовалась несовершеннолетними пассажиркам 6 и 8 лет", - говорится в сообщении. На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД.Прокуратура начала проверку соблюдения правил безопасности при перевозке пассажиров.
https://radiosputnik.ria.ru/20210727/avtobus-1743166003.html
иркутск
иркутская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/04/1757687017_0:0:1152:864_1920x0_80_0_0_982e4b9d1fc46fbb330153795a9449b2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, иркутск, иркутская область, авто
10:47 04.11.2021 (обновлено: 11:33 04.11.2021)
В Иркутске троллейбус врезался в столб
В Иркутске троллейбус врезался в столб, пострадали двое детей