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В Иркутске троллейбус врезался в столб
В Иркутске троллейбус врезался в столб - РИА Новости, 04.11.2021
В Иркутске троллейбус врезался в столб
Двое детей пострадали в Иркутске в ДТП с троллейбусом, который врезался в столб, сообщает ГУМВД по Иркутской области. РИА Новости, 04.11.2021
2021-11-04T10:47
2021-11-04T11:33
происшествия
иркутск
иркутская область
авто
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ИРКУТСК, 4 ноя – РИА Новости. Двое детей пострадали в Иркутске в ДТП с троллейбусом, который врезался в столб, сообщает ГУМВД по Иркутской области.По предварительным данным, 32-летний водитель не справился с управлением, и троллейбус врезался в столб на улице Байкальской."В результате аварии медицинская помощь потребовалась несовершеннолетними пассажиркам 6 и 8 лет", - говорится в сообщении. На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД.Прокуратура начала проверку соблюдения правил безопасности при перевозке пассажиров.
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РИА Новости
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происшествия, иркутск, иркутская область, авто
10:47 04.11.2021 (обновлено: 11:33 04.11.2021)
 
В Иркутске троллейбус врезался в столб

В Иркутске троллейбус врезался в столб, пострадали двое детей

ДТП с участием троллейбуса в Иркутске
ДТП с участием троллейбуса в Иркутске
Читать ria.ru в
ИРКУТСК, 4 ноя – РИА Новости. Двое детей пострадали в Иркутске в ДТП с троллейбусом, который врезался в столб, сообщает ГУМВД по Иркутской области.
По предварительным данным, 32-летний водитель не справился с управлением, и троллейбус врезался в столб на улице Байкальской.
ДТП с участием троллейбуса в Иркутске
ДТП с участием троллейбуса в Иркутске
ДТП с участием троллейбуса в Иркутске
"В результате аварии медицинская помощь потребовалась несовершеннолетними пассажиркам 6 и 8 лет", - говорится в сообщении. На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД.
Прокуратура начала проверку соблюдения правил безопасности при перевозке пассажиров.
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ПроисшествияИркутскИркутская областьАвто
 
 
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