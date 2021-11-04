https://ria.ru/20211104/irkutsk-1757683914.html

В Иркутске троллейбус врезался в столб

В Иркутске троллейбус врезался в столб - РИА Новости, 04.11.2021

В Иркутске троллейбус врезался в столб

Двое детей пострадали в Иркутске в ДТП с троллейбусом, который врезался в столб, сообщает ГУМВД по Иркутской области. РИА Новости, 04.11.2021

2021-11-04T10:47

2021-11-04T10:47

2021-11-04T11:33

происшествия

иркутск

иркутская область

авто

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ИРКУТСК, 4 ноя – РИА Новости. Двое детей пострадали в Иркутске в ДТП с троллейбусом, который врезался в столб, сообщает ГУМВД по Иркутской области.По предварительным данным, 32-летний водитель не справился с управлением, и троллейбус врезался в столб на улице Байкальской."В результате аварии медицинская помощь потребовалась несовершеннолетними пассажиркам 6 и 8 лет", - говорится в сообщении. На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД.Прокуратура начала проверку соблюдения правил безопасности при перевозке пассажиров.

https://radiosputnik.ria.ru/20210727/avtobus-1743166003.html

иркутск

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2021

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происшествия, иркутск, иркутская область, авто