https://ria.ru/20211104/iran-1757666424.html

Столкновение иранцев с американцами сняли на видео

Опубликовано видео противостояния ВМС США и Ирана в Оманском заливе - РИА Новости, 04.11.2021

Столкновение иранцев с американцами сняли на видео

Иранская государственная телерадиокомпания IRIB опубликовала видео противостояния кораблей ВМС США и КСИР Ирана в Оманском заливе. РИА Новости, 04.11.2021

2021-11-04T02:26

2021-11-04T02:26

2021-11-04T07:31

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МОСКВА, 4 ноя – РИА Новости. Иранская государственная телерадиокомпания IRIB опубликовала видео противостояния кораблей ВМС США и КСИР Ирана в Оманском заливе.Ранее иранское агентство Tasnim сообщило, что ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в среду предотвратили захват Соединенными Штатами танкера. Как утверждается в сообщении, американские корабли захватили танкер, перевозивший иранскую нефть, перегрузили топливо на другое судно и направили его в неизвестном направлении, после чего иранские моряки перехватили его и направили в территориальные воды республики.На кадрах, опубликованных IRIB, видна высадка иранских военных на танкер, а также маневры кораблей обеих стран. В ролике фигурируют два эсминца ВМС США типа "Арли Берк", американский и иранские вертолеты и боевые катера и корабли КСИР.На одном из моментов ВМС КСИР не дают сблизиться с танкером эсминцу USS The Sullivans (DDG-68), преграждая ему путь, при этом иранские военные направляют на американский корабль крупнокалиберные пулеметы.Официальный представитель Пентагона Джон Кирби ранее назвал обвинения со стороны Тегерана нелепыми и заявил, что США не собирались захватывать судно.

https://ria.ru/20211029/sanktsii-1756900316.html

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в мире, сша, иран, министерство обороны сша, военно-морские силы сша, джон кирби, оманский залив