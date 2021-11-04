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Столкновение иранцев с американцами сняли на видео
Опубликовано видео противостояния ВМС США и Ирана в Оманском заливе - РИА Новости, 04.11.2021
Столкновение иранцев с американцами сняли на видео
Иранская государственная телерадиокомпания IRIB опубликовала видео противостояния кораблей ВМС США и КСИР Ирана в Оманском заливе. РИА Новости, 04.11.2021
2021-11-04T02:26
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в мире
сша
иран
министерство обороны сша
военно-морские силы сша
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оманский залив
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МОСКВА, 4 ноя – РИА Новости. Иранская государственная телерадиокомпания IRIB опубликовала видео противостояния кораблей ВМС США и КСИР Ирана в Оманском заливе.Ранее иранское агентство Tasnim сообщило, что ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в среду предотвратили захват Соединенными Штатами танкера. Как утверждается в сообщении, американские корабли захватили танкер, перевозивший иранскую нефть, перегрузили топливо на другое судно и направили его в неизвестном направлении, после чего иранские моряки перехватили его и направили в территориальные воды республики.На кадрах, опубликованных IRIB, видна высадка иранских военных на танкер, а также маневры кораблей обеих стран. В ролике фигурируют два эсминца ВМС США типа "Арли Берк", американский и иранские вертолеты и боевые катера и корабли КСИР.На одном из моментов ВМС КСИР не дают сблизиться с танкером эсминцу USS The Sullivans (DDG-68), преграждая ему путь, при этом иранские военные направляют на американский корабль крупнокалиберные пулеметы.Официальный представитель Пентагона Джон Кирби ранее назвал обвинения со стороны Тегерана нелепыми и заявил, что США не собирались захватывать судно.
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сша
иран
оманский залив
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в мире, сша, иран, министерство обороны сша, военно-морские силы сша, джон кирби, оманский залив
02:26 04.11.2021 (обновлено: 07:31 04.11.2021)
 
Опубликовано видео противостояния ВМС США и Ирана в Оманском заливе

Опубликовано видео противостояния ВМС США и Ирана с попыткой захвата танкера

© IRIBПротивостояние ВМС США и КСИР Ирана в Оманском заливе
Противостояние ВМС США и КСИР Ирана в Оманском заливе
© IRIB
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МОСКВА, 4 ноя – РИА Новости. Иранская государственная телерадиокомпания IRIB опубликовала видео противостояния кораблей ВМС США и КСИР Ирана в Оманском заливе.
Ранее иранское агентство Tasnim сообщило, что ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в среду предотвратили захват Соединенными Штатами танкера. Как утверждается в сообщении, американские корабли захватили танкер, перевозивший иранскую нефть, перегрузили топливо на другое судно и направили его в неизвестном направлении, после чего иранские моряки перехватили его и направили в территориальные воды республики.
На кадрах, опубликованных IRIB, видна высадка иранских военных на танкер, а также маневры кораблей обеих стран. В ролике фигурируют два эсминца ВМС США типа "Арли Берк", американский и иранские вертолеты и боевые катера и корабли КСИР.
На одном из моментов ВМС КСИР не дают сблизиться с танкером эсминцу USS The Sullivans (DDG-68), преграждая ему путь, при этом иранские военные направляют на американский корабль крупнокалиберные пулеметы.
Официальный представитель Пентагона Джон Кирби ранее назвал обвинения со стороны Тегерана нелепыми и заявил, что США не собирались захватывать судно.
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 29.10.2021
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В миреСШАИранМинистерство обороны СШАВоенно-морские силы СШАДжон КирбиОманский залив
 
 
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