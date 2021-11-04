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Не роскошь
Подкаст о том, как автомобили меняют нашу культуру, города и психологию, моду и образ жизни. В центре каждого разговора – человек, и только на втором плане - одно из величайших его изобретений - машина. Потому что автомобиль – не роскошь, и даже не средство передвижения - это культурное явление.
https://ria.ru/20211104/inspektor-1757504004.html
Что можно и что нельзя сотруднику ГИБДД и водителю?
Что можно и что нельзя сотруднику ГИБДД и водителю? - РИА Новости, 04.11.2021
Что можно и что нельзя сотруднику ГИБДД и водителю?
Интернет переполнен памятками о том, как общаться с сотрудниками ГИБДД на дороге, и 99% таких материалов откровенно вредны для водителя. Какие права и обязанности есть у водителя, какие — у сотрудника ГИБДД? Что делать, если тебя пытаются проверить на наличие алкоголя в крови? И как действовать, если пытаются провести обыск?
2021-11-04T13:48
2021-11-04T13:47
не роскошь
общество
подкаст
ян хайцеэр
антон шапарин
авто
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Что можно и что нельзя сотруднику ГИБДД и водителю?
Интернет переполнен памятками о том, как общаться с сотрудниками ГИБДД на дороге, и 99% таких материалов откровенно вредны для водителя. Какие права и обязанности есть у водителя, какие – у сотрудника ГИБДД? Что делать, если тебя пытаются проверить на наличие алкоголя в крови? И как действовать, если пытаются провести обыск?
audio/mpeg
Что можно и что нельзя сотруднику ГИБДД и водителю?
Интернет переполнен памятками о том, как общаться с сотрудниками ГИБДД на дороге, и 99% таких материалов откровенно вредны для водителя. Какие права и обязанности есть у водителя, какие – у сотрудника ГИБДД? Что делать, если тебя пытаются проверить на наличие алкоголя в крови? И как действовать, если пытаются провести обыск?
audio/mpeg
Авторы подкаста общаются с сотрудниками ГИБДД ежедневно, причем как с генералами, так и с рядовыми инспекторами, и расскажут, как правильно выстроить диалог, на какие документы опираться, и что лучше спрашивать, а что — нет.В подкасте "Не роскошь" Ян Хайцеэр и Антон Шапарин не говорят про карбюраторы и подвески, разгон до сотни и т.д. Автомобиль — не роскошь, и даже не средство передвижения. Автомобиль — это культурное явление!Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Монтаж: Анастасия ПаниотиКак и где бесплатно подписаться на подкастыСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
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общество, подкаст, ян хайцеэр, антон шапарин, авто, аудио
13:48 04.11.2021
 

Что можно и что нельзя сотруднику ГИБДД и водителю?

Не роскошь
Что можно и что нельзя сотруднику ГИБДД и водителю?
13:48
Читать ria.ru в
Интернет переполнен памятками о том, как общаться с сотрудниками ГИБДД на дороге, и 99% таких материалов откровенно вредны для водителя. Какие права и обязанности есть у водителя, какие — у сотрудника ГИБДД? Что делать, если тебя пытаются проверить на наличие алкоголя в крови? И как действовать, если пытаются провести обыск?
Авторы подкаста общаются с сотрудниками ГИБДД ежедневно, причем как с генералами, так и с рядовыми инспекторами, и расскажут, как правильно выстроить диалог, на какие документы опираться, и что лучше спрашивать, а что — нет.
В подкасте "Не роскошь" Ян Хайцеэр и Антон Шапарин не говорят про карбюраторы и подвески, разгон до сотни и т.д. Автомобиль — не роскошь, и даже не средство передвижения. Автомобиль — это культурное явление!
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Монтаж: Анастасия Паниоти
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Не роскошьОбществоПодкастЯн ХайцеэрАнтон ШапаринАвто
 
 
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