https://ria.ru/20211104/inspektor-1757504004.html

Что можно и что нельзя сотруднику ГИБДД и водителю?

Что можно и что нельзя сотруднику ГИБДД и водителю? - РИА Новости, 04.11.2021

Что можно и что нельзя сотруднику ГИБДД и водителю?

Интернет переполнен памятками о том, как общаться с сотрудниками ГИБДД на дороге, и 99% таких материалов откровенно вредны для водителя. Какие права и обязанности есть у водителя, какие — у сотрудника ГИБДД? Что делать, если тебя пытаются проверить на наличие алкоголя в крови? И как действовать, если пытаются провести обыск?

2021-11-04T13:48

2021-11-04T13:48

2021-11-04T13:47

не роскошь

общество

подкаст

ян хайцеэр

антон шапарин

авто

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/03/1757507984_0:3:1036:586_1920x0_80_0_0_b3731c1a60876ef0365032fb112af9c3.png

Что можно и что нельзя сотруднику ГИБДД и водителю? Интернет переполнен памятками о том, как общаться с сотрудниками ГИБДД на дороге, и 99% таких материалов откровенно вредны для водителя. Какие права и обязанности есть у водителя, какие – у сотрудника ГИБДД? Что делать, если тебя пытаются проверить на наличие алкоголя в крови? И как действовать, если пытаются провести обыск? audio/mpeg

Что можно и что нельзя сотруднику ГИБДД и водителю? Интернет переполнен памятками о том, как общаться с сотрудниками ГИБДД на дороге, и 99% таких материалов откровенно вредны для водителя. Какие права и обязанности есть у водителя, какие – у сотрудника ГИБДД? Что делать, если тебя пытаются проверить на наличие алкоголя в крови? И как действовать, если пытаются провести обыск? audio/mpeg

Авторы подкаста общаются с сотрудниками ГИБДД ежедневно, причем как с генералами, так и с рядовыми инспекторами, и расскажут, как правильно выстроить диалог, на какие документы опираться, и что лучше спрашивать, а что — нет.В подкасте "Не роскошь" Ян Хайцеэр и Антон Шапарин не говорят про карбюраторы и подвески, разгон до сотни и т.д. Автомобиль — не роскошь, и даже не средство передвижения. Автомобиль — это культурное явление!Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Монтаж: Анастасия ПаниотиКак и где бесплатно подписаться на подкастыСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, подкаст, ян хайцеэр, антон шапарин, авто, аудио