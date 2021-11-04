https://ria.ru/20211104/gruppa-1757706208.html

Турция и США создадут рабочую группу по ситуации с C-400

Турция и США создадут рабочую группу по ситуации с C-400 - РИА Новости, 04.11.2021

Турция и США создадут рабочую группу по ситуации с C-400

Турция и США создадут рабочую группу по урегулированию ряда вопросов, в том числе и ситуации с С-400, сообщил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. РИА Новости, 04.11.2021

2021-11-04T14:58

2021-11-04T14:58

2021-11-04T15:12

в мире

сша

турция

с-400 «триумф»

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/1c/1575025793_0:0:1000:564_1920x0_80_0_0_33ea00ac36442e121a72267976b9b326.jpg

АНКАРА, 4 ноя – РИА Новости. Турция и США создадут рабочую группу по урегулированию ряда вопросов, в том числе и ситуации с С-400, сообщил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.Глава МИД Турции выступил в четверг в парламентской комиссии по планам и бюджету с докладом о бюджете МИД и его учреждений на 2022 год.Чавушоглу заявил, что Турция поддерживает контакты с руководством США, отметив, что встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с американским коллегой Джо Байденом в минувшее воскресенье прошла в конструктивной атмосфере."Мы выразили несогласие с позицией США по РПК (запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана), по С-400, эта позиция не соответствует духу союзничества. Мы создадим рабочую группу для решения этих вопросов. Мы уже говорили, что сделали такое предложение США, а теперь это предложение поступило от США, от Байдена", - приводит слова главы МИД Турции агентство "Анадолу".США ранее направили официальное уведомление Турции о ее исключении из программы поставок новейших истребителей F-35 из-за покупки Анкарой российских систем ПВО С-400. США аннулировали совместный меморандум по F-35, подписанный Турцией в январе 2007 года, подписав его с семью оставшимися партнерами по проекту F-35 - Великобританией, Италией, Нидерландами, Австралией, Данией, Канадой и Норвегией. Эрдоган заявил ранее, что США предложили его стране купить истребители F-16 после ее исключения из программы поставок F-35.Россия и Турция заключили контракт на поставку зенитных ракетных комплексов С-400 в 2017 году, поставки турецкой стороне были выполнены летом-осенью 2019 года.

https://ria.ru/20211101/turtsiya-1757274386.html

сша

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, турция, с-400 «триумф»