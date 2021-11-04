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Турция и США создадут рабочую группу по ситуации с C-400
Турция и США создадут рабочую группу по ситуации с C-400 - РИА Новости, 04.11.2021
Турция и США создадут рабочую группу по ситуации с C-400
Турция и США создадут рабочую группу по урегулированию ряда вопросов, в том числе и ситуации с С-400, сообщил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. РИА Новости, 04.11.2021
2021-11-04T14:58
2021-11-04T15:12
в мире
сша
турция
с-400 «триумф»
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АНКАРА, 4 ноя – РИА Новости. Турция и США создадут рабочую группу по урегулированию ряда вопросов, в том числе и ситуации с С-400, сообщил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.Глава МИД Турции выступил в четверг в парламентской комиссии по планам и бюджету с докладом о бюджете МИД и его учреждений на 2022 год.Чавушоглу заявил, что Турция поддерживает контакты с руководством США, отметив, что встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с американским коллегой Джо Байденом в минувшее воскресенье прошла в конструктивной атмосфере."Мы выразили несогласие с позицией США по РПК (запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана), по С-400, эта позиция не соответствует духу союзничества. Мы создадим рабочую группу для решения этих вопросов. Мы уже говорили, что сделали такое предложение США, а теперь это предложение поступило от США, от Байдена", - приводит слова главы МИД Турции агентство "Анадолу".США ранее направили официальное уведомление Турции о ее исключении из программы поставок новейших истребителей F-35 из-за покупки Анкарой российских систем ПВО С-400. США аннулировали совместный меморандум по F-35, подписанный Турцией в январе 2007 года, подписав его с семью оставшимися партнерами по проекту F-35 - Великобританией, Италией, Нидерландами, Австралией, Данией, Канадой и Норвегией. Эрдоган заявил ранее, что США предложили его стране купить истребители F-16 после ее исключения из программы поставок F-35.Россия и Турция заключили контракт на поставку зенитных ракетных комплексов С-400 в 2017 году, поставки турецкой стороне были выполнены летом-осенью 2019 года.
https://ria.ru/20211101/turtsiya-1757274386.html
сша
турция
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в мире, сша, турция, с-400 «триумф»
14:58 04.11.2021 (обновлено: 15:12 04.11.2021)
 
Турция и США создадут рабочую группу по ситуации с C-400

Турция и США создадут рабочую группу по ситуации с C-400 и другим вопросам

© РИА Новости / пресс-служба Минобороны Азербайджана / Перейти в фотобанкТурецкие военные, прибывшие на учения в Азербайджан
Турецкие военные, прибывшие на учения в Азербайджан - РИА Новости, 1920, 04.11.2021
© РИА Новости / пресс-служба Минобороны Азербайджана
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АНКАРА, 4 ноя – РИА Новости. Турция и США создадут рабочую группу по урегулированию ряда вопросов, в том числе и ситуации с С-400, сообщил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
Глава МИД Турции выступил в четверг в парламентской комиссии по планам и бюджету с докладом о бюджете МИД и его учреждений на 2022 год.
Чавушоглу заявил, что Турция поддерживает контакты с руководством США, отметив, что встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с американским коллегой Джо Байденом в минувшее воскресенье прошла в конструктивной атмосфере.
"Мы выразили несогласие с позицией США по РПК (запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана), по С-400, эта позиция не соответствует духу союзничества. Мы создадим рабочую группу для решения этих вопросов. Мы уже говорили, что сделали такое предложение США, а теперь это предложение поступило от США, от Байдена", - приводит слова главы МИД Турции агентство "Анадолу".
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США ранее направили официальное уведомление Турции о ее исключении из программы поставок новейших истребителей F-35 из-за покупки Анкарой российских систем ПВО С-400. США аннулировали совместный меморандум по F-35, подписанный Турцией в январе 2007 года, подписав его с семью оставшимися партнерами по проекту F-35 - Великобританией, Италией, Нидерландами, Австралией, Данией, Канадой и Норвегией. Эрдоган заявил ранее, что США предложили его стране купить истребители F-16 после ее исключения из программы поставок F-35.
Россия и Турция заключили контракт на поставку зенитных ракетных комплексов С-400 в 2017 году, поставки турецкой стороне были выполнены летом-осенью 2019 года.
 
В миреСШАТурцияС-400 «Триумф»
 
 
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