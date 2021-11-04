https://ria.ru/20211104/granitsa-1757727962.html

Путин: cтабильность на границе с Белоруссией приобретает особое значение

Путин: cтабильность на границе с Белоруссией приобретает особое значение - РИА Новости, 04.11.2021

Путин: cтабильность на границе с Белоруссией приобретает особое значение

Особое значение приобретает стабильность на границе России и Белоруссии, РФ будет продолжать оказывать помощь Минску, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 04.11.2021

2021-11-04T18:02

2021-11-04T18:02

2021-11-04T18:20

союзное государство

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москва

владимир путин

россия

минск

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СЕВАСТОПОЛЬ, 4 ноя - РИА Новости. Особое значение приобретает стабильность на границе России и Белоруссии, РФ будет продолжать оказывать помощь Минску, заявил президент России Владимир Путин."Особое значение приобретает задача формирования на наших внешних границах атмосферы стабильности и безопасности. Мы намерены сообща противостоять любым попыткам вмешательства во внутренние дела наших суверенных государств. И Россия, конечно, будет продолжать оказывать помощь братском белорусскому народу, никаких сомнений здесь нет", - сказал Путин в ходе заседания высшего Госсовета Союзного государства в режиме видеоконференции.

https://ria.ru/20211104/belorussiya-1757726058.html

белоруссия

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в мире, белоруссия, москва, владимир путин, россия, минск