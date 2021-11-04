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NYT сообщила, что Google намерен предоставлять Пентагону свои технологии
NYT сообщила, что Google намерен предоставлять Пентагону свои технологии - РИА Новости, 04.11.2021
NYT сообщила, что Google намерен предоставлять Пентагону свои технологии
Компания Google намерена возобновить сотрудничество с Пентагоном над его военной программой и предоставлять свои технологии для минобороны США, сообщает газета... РИА Новости, 04.11.2021
2021-11-04T01:16
2021-11-04T01:16
в мире
технологии
сша
google
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ВАШИНГТОН, 4 ноя - РИА Новости. Компания Google намерена возобновить сотрудничество с Пентагоном над его военной программой и предоставлять свои технологии для минобороны США, сообщает газета New York Times со ссылкой на источники.В 2018 году сообщалось, что американская корпорация Google намерена после 2019 года прекратить сотрудничество с министерством обороны США в рамках программы Project Maven, подразумевающей использование искусственного интеллекта для улучшения военных беспилотников. Тысячи сотрудников компании подписали петицию, в которой призвали Google отказаться от участия в проекте, поскольку разработка технологий для зон боевых действий противоречила бы кредо компании.По данным газеты, Google может принять участие в военном проекте Joint Warfighter Cloud Capability. Возможное сотрудничество Google и Пентагона будет направлено на модернизацию технологий и развитие использования ИИ в военной сфере.Возможный контракт Google и Пентагона заменит проект создания облачной инфраструктуры хранения данных JEDI, от которого отказались в ведомстве и за который судились компании Microsoft и Amazon.В письменном заявлении Google говорится, что компания твердо привержена обслуживанию своих клиентов из государственного сектора, в том числе минобороны США.В июле оборонное ведомство США сообщало, что Пентагон отказался от проекта создания облачной инфраструктуры хранения данных JEDI стоимостью 10 миллиардов, он признан устаревшим.
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в мире, технологии, сша, google
01:16 04.11.2021
 
NYT сообщила, что Google намерен предоставлять Пентагону свои технологии

NYT: Google намерен возобновить работу с Пентагоном и предоставлять ему свои технологии

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЛоготип компании Google
Логотип компании Google - РИА Новости, 1920, 04.11.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ВАШИНГТОН, 4 ноя - РИА Новости. Компания Google намерена возобновить сотрудничество с Пентагоном над его военной программой и предоставлять свои технологии для минобороны США, сообщает газета New York Times со ссылкой на источники.
В 2018 году сообщалось, что американская корпорация Google намерена после 2019 года прекратить сотрудничество с министерством обороны США в рамках программы Project Maven, подразумевающей использование искусственного интеллекта для улучшения военных беспилотников. Тысячи сотрудников компании подписали петицию, в которой призвали Google отказаться от участия в проекте, поскольку разработка технологий для зон боевых действий противоречила бы кредо компании.
"Три года назад компания (Google - ред.) отказалась от проекта министерства обороны после того, как сотрудники выступили против него. Сейчас компания работает над новым предложением для Пентагона", - говорится в сообщении.
По данным газеты, Google может принять участие в военном проекте Joint Warfighter Cloud Capability. Возможное сотрудничество Google и Пентагона будет направлено на модернизацию технологий и развитие использования ИИ в военной сфере.
Возможный контракт Google и Пентагона заменит проект создания облачной инфраструктуры хранения данных JEDI, от которого отказались в ведомстве и за который судились компании Microsoft и Amazon.
В письменном заявлении Google говорится, что компания твердо привержена обслуживанию своих клиентов из государственного сектора, в том числе минобороны США.
В июле оборонное ведомство США сообщало, что Пентагон отказался от проекта создания облачной инфраструктуры хранения данных JEDI стоимостью 10 миллиардов, он признан устаревшим.
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