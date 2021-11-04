NYT сообщила, что Google намерен предоставлять Пентагону свои технологии
NYT: Google намерен возобновить работу с Пентагоном и предоставлять ему свои технологии
ВАШИНГТОН, 4 ноя - РИА Новости. Компания Google намерена возобновить сотрудничество с Пентагоном над его военной программой и предоставлять свои технологии для минобороны США, сообщает газета New York Times со ссылкой на источники.
В 2018 году сообщалось, что американская корпорация Google намерена после 2019 года прекратить сотрудничество с министерством обороны США в рамках программы Project Maven, подразумевающей использование искусственного интеллекта для улучшения военных беспилотников. Тысячи сотрудников компании подписали петицию, в которой призвали Google отказаться от участия в проекте, поскольку разработка технологий для зон боевых действий противоречила бы кредо компании.
"Три года назад компания (Google - ред.) отказалась от проекта министерства обороны после того, как сотрудники выступили против него. Сейчас компания работает над новым предложением для Пентагона", - говорится в сообщении.
По данным газеты, Google может принять участие в военном проекте Joint Warfighter Cloud Capability. Возможное сотрудничество Google и Пентагона будет направлено на модернизацию технологий и развитие использования ИИ в военной сфере.
Возможный контракт Google и Пентагона заменит проект создания облачной инфраструктуры хранения данных JEDI, от которого отказались в ведомстве и за который судились компании Microsoft и Amazon.
В письменном заявлении Google говорится, что компания твердо привержена обслуживанию своих клиентов из государственного сектора, в том числе минобороны США.
В июле оборонное ведомство США сообщало, что Пентагон отказался от проекта создания облачной инфраструктуры хранения данных JEDI стоимостью 10 миллиардов, он признан устаревшим.