https://ria.ru/20211104/google-1757665054.html

NYT сообщила, что Google намерен предоставлять Пентагону свои технологии

NYT сообщила, что Google намерен предоставлять Пентагону свои технологии - РИА Новости, 04.11.2021

NYT сообщила, что Google намерен предоставлять Пентагону свои технологии

Компания Google намерена возобновить сотрудничество с Пентагоном над его военной программой и предоставлять свои технологии для минобороны США, сообщает газета... РИА Новости, 04.11.2021

2021-11-04T01:16

2021-11-04T01:16

2021-11-04T01:16

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ВАШИНГТОН, 4 ноя - РИА Новости. Компания Google намерена возобновить сотрудничество с Пентагоном над его военной программой и предоставлять свои технологии для минобороны США, сообщает газета New York Times со ссылкой на источники.В 2018 году сообщалось, что американская корпорация Google намерена после 2019 года прекратить сотрудничество с министерством обороны США в рамках программы Project Maven, подразумевающей использование искусственного интеллекта для улучшения военных беспилотников. Тысячи сотрудников компании подписали петицию, в которой призвали Google отказаться от участия в проекте, поскольку разработка технологий для зон боевых действий противоречила бы кредо компании.По данным газеты, Google может принять участие в военном проекте Joint Warfighter Cloud Capability. Возможное сотрудничество Google и Пентагона будет направлено на модернизацию технологий и развитие использования ИИ в военной сфере.Возможный контракт Google и Пентагона заменит проект создания облачной инфраструктуры хранения данных JEDI, от которого отказались в ведомстве и за который судились компании Microsoft и Amazon.В письменном заявлении Google говорится, что компания твердо привержена обслуживанию своих клиентов из государственного сектора, в том числе минобороны США.В июле оборонное ведомство США сообщало, что Пентагон отказался от проекта создания облачной инфраструктуры хранения данных JEDI стоимостью 10 миллиардов, он признан устаревшим.

https://ria.ru/20211010/borba-1753907377.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, технологии, сша, google