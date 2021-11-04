https://ria.ru/20211104/glazgo-1757712349.html

В Глазго начался протест экоактивистов

В Глазго начался протест экоактивистов - РИА Новости, 04.11.2021

В Глазго начался протест экоактивистов

Активисты экодвижения Extinction Rebellion протестуют около здания МВД в шотландском Глазго, вдоль которого выстроились сотрудники полиции, передает... РИА Новости, 04.11.2021

2021-11-04T15:51

2021-11-04T15:51

2021-11-04T16:02

в мире

bae systems

глазго (город)

грета тунберг

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ГЛАЗГО, 4 ноя - РИА Новости. Активисты экодвижения Extinction Rebellion протестуют около здания МВД в шотландском Глазго, вдоль которого выстроились сотрудники полиции, передает корреспондент РИА Новости.В эти дни в Глазго проходит климатическая конференция СОР26, которую посетила шведская экоактивистка Грета Тунберг.Более 50 экоактивистов с плакатами и барабанами протестуют против того, что правительство позволило расходам на вооружение превысить расходы на климатические решения.Кроме того, согласно заявлению Extinction Rebellion, движение негодует по поводу того, что один из крупнейших британских оборонных концернов BAE Systems "продает оружие без разбора некоторым из самых жестоких и репрессивных режимов в мире и заключает контракты на строительство кораблей для Королевского флота, которые могут быть использованы для проведения ответных маневров против беженцев, ищущих спасения от войны или экологического коллапса".

https://ria.ru/20211103/tunberg-1757481433.html

глазго (город)

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в мире, bae systems, глазго (город), грета тунберг