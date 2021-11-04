https://ria.ru/20211104/gensek-1757759208.html

Генсек ООН призвал ЦАР привлечь к ответу стрелявших по миротворцам

Генсек ООН призвал ЦАР привлечь к ответу стрелявших по миротворцам - РИА Новости, 04.11.2021

Генсек ООН призвал ЦАР привлечь к ответу стрелявших по миротворцам

Генсек Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш призвал власти ЦАР расследовать и привлечь к ответственности виновных в недавнем нападении на миротворцев РИА Новости, 04.11.2021

2021-11-04T23:46

2021-11-04T23:46

2021-11-04T23:46

в мире

оон

цар

стефан дюжаррик

антониу гутерриш

фостен-арканж туадера

миротворцы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0d/1732072278_0:0:3102:1746_1920x0_80_0_0_dcbae7c3585b6ad2f20cbbf7d9044d88.jpg

ООН, 4 ноя – РИА Новости. Генсек Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш призвал власти ЦАР расследовать и привлечь к ответственности виновных в недавнем нападении на миротворцев ООН, говорится в заявлении его официального представителя Стефана Дюжаррика."Генеральный секретарь решительно осуждает нападение президентской гвардии ЦАР на автомобиль Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Центральноафриканской Республике (МИНУСКА) в Банги в понедельник, в результате которого были ранены десять безоружных, недавно прибывших египетских миротворцев. Генеральный секретарь подчеркивает, что нападения на миротворцев ООН могут представлять собой военное преступление. Он призывает власти ЦАР не жалеть усилий для расследования и незамедлительного привлечения к ответственности виновных в этом неприемлемом нападении", - заявил Дюжаррик.Во вторник миссия ООН по стабилизации в ЦАР (МИНУСКА) сообщила, что десять миротворцев ООН из Египта пострадали в понедельник в ходе перестрелки с президентской гвардией. По версии МИНУСКА, гвардейцы без предупреждения открыли огонь по отряду "голубых касок" в международном аэропорту столицы ЦАР Банги. При отступлении автобус миротворцев сбил женщину, которая позднее скончалась. Пресс-секретарь главы государства Альбер Ялоке Мокпеме, в свою очередь, заявил РИА Новости, что охрана главы ЦАР Фостен-Арканжа Туадера открыла огонь по египетским миротворцам ООН только после предупредительного сигнала и в связи с тем, что военные слишком близко подошли к президентскому дворцу.

https://ria.ru/20211101/vaktsiny-1757205610.html

цар

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, оон, цар, стефан дюжаррик, антониу гутерриш, фостен-арканж туадера, миротворцы