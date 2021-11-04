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Генсек ООН призвал ЦАР привлечь к ответу стрелявших по миротворцам
Генсек ООН призвал ЦАР привлечь к ответу стрелявших по миротворцам - РИА Новости, 04.11.2021
Генсек ООН призвал ЦАР привлечь к ответу стрелявших по миротворцам
Генсек Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш призвал власти ЦАР расследовать и привлечь к ответственности виновных в недавнем нападении на миротворцев РИА Новости, 04.11.2021
2021-11-04T23:46
2021-11-04T23:46
в мире
оон
цар
стефан дюжаррик
антониу гутерриш
фостен-арканж туадера
миротворцы
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ООН, 4 ноя – РИА Новости. Генсек Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш призвал власти ЦАР расследовать и привлечь к ответственности виновных в недавнем нападении на миротворцев ООН, говорится в заявлении его официального представителя Стефана Дюжаррика."Генеральный секретарь решительно осуждает нападение президентской гвардии ЦАР на автомобиль Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Центральноафриканской Республике (МИНУСКА) в Банги в понедельник, в результате которого были ранены десять безоружных, недавно прибывших египетских миротворцев. Генеральный секретарь подчеркивает, что нападения на миротворцев ООН могут представлять собой военное преступление. Он призывает власти ЦАР не жалеть усилий для расследования и незамедлительного привлечения к ответственности виновных в этом неприемлемом нападении", - заявил Дюжаррик.Во вторник миссия ООН по стабилизации в ЦАР (МИНУСКА) сообщила, что десять миротворцев ООН из Египта пострадали в понедельник в ходе перестрелки с президентской гвардией. По версии МИНУСКА, гвардейцы без предупреждения открыли огонь по отряду "голубых касок" в международном аэропорту столицы ЦАР Банги. При отступлении автобус миротворцев сбил женщину, которая позднее скончалась. Пресс-секретарь главы государства Альбер Ялоке Мокпеме, в свою очередь, заявил РИА Новости, что охрана главы ЦАР Фостен-Арканжа Туадера открыла огонь по египетским миротворцам ООН только после предупредительного сигнала и в связи с тем, что военные слишком близко подошли к президентскому дворцу.
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в мире, оон, цар, стефан дюжаррик, антониу гутерриш, фостен-арканж туадера, миротворцы
23:46 04.11.2021
 
Генсек ООН призвал ЦАР привлечь к ответу стрелявших по миротворцам

Генсек ООН Гутерриш призвал ЦАР привлечь к ответу виновных в нападении на миротворцев

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш во время совместной с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым пресс-конференции по итогам встречи в Москве
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш во время совместной с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым пресс-конференции по итогам встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 04.11.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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ООН, 4 ноя – РИА Новости. Генсек Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш призвал власти ЦАР расследовать и привлечь к ответственности виновных в недавнем нападении на миротворцев ООН, говорится в заявлении его официального представителя Стефана Дюжаррика.
"Генеральный секретарь решительно осуждает нападение президентской гвардии ЦАР на автомобиль Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Центральноафриканской Республике (МИНУСКА) в Банги в понедельник, в результате которого были ранены десять безоружных, недавно прибывших египетских миротворцев. Генеральный секретарь подчеркивает, что нападения на миротворцев ООН могут представлять собой военное преступление. Он призывает власти ЦАР не жалеть усилий для расследования и незамедлительного привлечения к ответственности виновных в этом неприемлемом нападении", - заявил Дюжаррик.
Во вторник миссия ООН по стабилизации в ЦАР (МИНУСКА) сообщила, что десять миротворцев ООН из Египта пострадали в понедельник в ходе перестрелки с президентской гвардией. По версии МИНУСКА, гвардейцы без предупреждения открыли огонь по отряду "голубых касок" в международном аэропорту столицы ЦАР Банги. При отступлении автобус миротворцев сбил женщину, которая позднее скончалась. Пресс-секретарь главы государства Альбер Ялоке Мокпеме, в свою очередь, заявил РИА Новости, что охрана главы ЦАР Фостен-Арканжа Туадера открыла огонь по египетским миротворцам ООН только после предупредительного сигнала и в связи с тем, что военные слишком близко подошли к президентскому дворцу.
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В миреООНЦАРСтефан ДюжаррикАнтониу ГутерришФостен-Арканж ТуадераМиротворцы
 
 
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