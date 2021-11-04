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Цена на газ для Молдавии выросла не так сильно, как ожидали, заявила Санду
Цена на газ для Молдавии выросла не так сильно, как ожидали, заявила Санду - РИА Новости, 04.11.2021
Цена на газ для Молдавии выросла не так сильно, как ожидали, заявила Санду
Президент Молдавии Майя Санду заявила, что цена на газ в результате переговоров с "Газпромом" выросла не так сильно, как можно было бы ожидать. РИА Новости, 04.11.2021
2021-11-04T22:53
2021-11-04T22:53
2021-11-04T22:53
экономика
молдавия
газпром
майя санду
молдовагаз
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КИШИНЕВ, 4 ноя - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду заявила, что цена на газ в результате переговоров с "Газпромом" выросла не так сильно, как можно было бы ожидать."Газовый контракт был подписан, к сожалению, выросла закупочная цена, но не так сильно, как мы могли ожидать, отталкиваясь от тех цен, что изначально обозначил "Газпром". К сожалению, все равно ожидается повышение тарифа", - заявила Санду в эфире телеканала Moldova 1.По ее словам, переговоры с "Газпромом" могли пройти легче и завершиться гораздо быстрее, если бы не аномально высокие цены на топливо на мировом рынке.Парламент Молдавии 22 октября на 30 дней ввел режим ЧП из-за энергетического кризиса. Власти Молдавии 29 октября договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику в течение пяти лет при условии аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году.
https://ria.ru/20211104/gaz-1757703784.html
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экономика, молдавия, газпром, майя санду, молдовагаз
Цена на газ для Молдавии выросла не так сильно, как ожидали, заявила Санду
Президент Молдавии Санду: цена на газ выросла не так сильно, как ожидали власти