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Цена на газ для Молдавии выросла не так сильно, как ожидали, заявила Санду
Цена на газ для Молдавии выросла не так сильно, как ожидали, заявила Санду - РИА Новости, 04.11.2021
Цена на газ для Молдавии выросла не так сильно, как ожидали, заявила Санду
Президент Молдавии Майя Санду заявила, что цена на газ в результате переговоров с "Газпромом" выросла не так сильно, как можно было бы ожидать. РИА Новости, 04.11.2021
2021-11-04T22:53
2021-11-04T22:53
экономика
молдавия
газпром
майя санду
молдовагаз
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КИШИНЕВ, 4 ноя - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду заявила, что цена на газ в результате переговоров с "Газпромом" выросла не так сильно, как можно было бы ожидать."Газовый контракт был подписан, к сожалению, выросла закупочная цена, но не так сильно, как мы могли ожидать, отталкиваясь от тех цен, что изначально обозначил "Газпром". К сожалению, все равно ожидается повышение тарифа", - заявила Санду в эфире телеканала Moldova 1.По ее словам, переговоры с "Газпромом" могли пройти легче и завершиться гораздо быстрее, если бы не аномально высокие цены на топливо на мировом рынке.Парламент Молдавии 22 октября на 30 дней ввел режим ЧП из-за энергетического кризиса. Власти Молдавии 29 октября договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику в течение пяти лет при условии аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году.
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экономика, молдавия, газпром, майя санду, молдовагаз
22:53 04.11.2021
 
Цена на газ для Молдавии выросла не так сильно, как ожидали, заявила Санду

Президент Молдавии Санду: цена на газ выросла не так сильно, как ожидали власти

© AP Photo / Aurel ObrejaТрубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии
Трубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии - РИА Новости, 1920, 04.11.2021
© AP Photo / Aurel Obreja
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КИШИНЕВ, 4 ноя - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду заявила, что цена на газ в результате переговоров с "Газпромом" выросла не так сильно, как можно было бы ожидать.
"Газовый контракт был подписан, к сожалению, выросла закупочная цена, но не так сильно, как мы могли ожидать, отталкиваясь от тех цен, что изначально обозначил "Газпром". К сожалению, все равно ожидается повышение тарифа", - заявила Санду в эфире телеканала Moldova 1.
По ее словам, переговоры с "Газпромом" могли пройти легче и завершиться гораздо быстрее, если бы не аномально высокие цены на топливо на мировом рынке.
Парламент Молдавии 22 октября на 30 дней ввел режим ЧП из-за энергетического кризиса. Власти Молдавии 29 октября договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику в течение пяти лет при условии аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году.

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Трубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии - РИА Новости, 1920, 04.11.2021
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ЭкономикаМолдавияГазпромМайя СандуМолдовагаз
 
 
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