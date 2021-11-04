https://ria.ru/20211104/gaz-1757756425.html

Цена на газ для Молдавии выросла не так сильно, как ожидали, заявила Санду

Цена на газ для Молдавии выросла не так сильно, как ожидали, заявила Санду - РИА Новости, 04.11.2021

Цена на газ для Молдавии выросла не так сильно, как ожидали, заявила Санду

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что цена на газ в результате переговоров с "Газпромом" выросла не так сильно, как можно было бы ожидать. РИА Новости, 04.11.2021

2021-11-04T22:53

2021-11-04T22:53

2021-11-04T22:53

экономика

молдавия

газпром

майя санду

молдовагаз

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КИШИНЕВ, 4 ноя - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду заявила, что цена на газ в результате переговоров с "Газпромом" выросла не так сильно, как можно было бы ожидать."Газовый контракт был подписан, к сожалению, выросла закупочная цена, но не так сильно, как мы могли ожидать, отталкиваясь от тех цен, что изначально обозначил "Газпром". К сожалению, все равно ожидается повышение тарифа", - заявила Санду в эфире телеканала Moldova 1.По ее словам, переговоры с "Газпромом" могли пройти легче и завершиться гораздо быстрее, если бы не аномально высокие цены на топливо на мировом рынке.Парламент Молдавии 22 октября на 30 дней ввел режим ЧП из-за энергетического кризиса. Власти Молдавии 29 октября договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику в течение пяти лет при условии аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году.

https://ria.ru/20211104/gaz-1757703784.html

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экономика, молдавия, газпром, майя санду, молдовагаз