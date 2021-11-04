https://ria.ru/20211104/gaz-1757709753.html
Прокачку газа по трубопроводу "Ямал — Европа" в Германию возобновили
Прокачку газа по трубопроводу "Ямал — Европа" в Германию возобновили - РИА Новости, 04.11.2021
Прокачку газа по трубопроводу "Ямал — Европа" в Германию возобновили
Прокачка газа по трубопроводу "Ямал - Европа" в Германию после пяти дней остановки возобновилась, следует из данных немецкого газотранспортного оператора... РИА Новости, 04.11.2021
2021-11-04T15:32
2021-11-04T15:32
2021-11-04T15:40
в мире
германия
ямал-европа (газопровод)
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Прокачка газа по трубопроводу "Ямал - Европа" в Германию после пяти дней остановки возобновилась, следует из данных немецкого газотранспортного оператора Gascade.Прокачка по газопроводу напрямую из Польши в Германию прекратилась в субботу, тогда сразу же начались реверсные поставки в обратную сторону.Возобновилась прокачка, по данным оператора, с 14.00 мск, и составила в период до 15.00 мск примерно 186,6 тысячи кубометров.Газопровод "Ямал - Европа" протяженностью более 2 тысяч километров проходит по территории четырех стран — России, Белоруссии, Польши и Германии — и может прокачивать до 33 миллиардов кубометров газа в год. Польским участком газопровода длиной 683 километра владеет EuRoPol Gaz и управляется газотранспортным оператором Gaz-System.
https://ria.ru/20211104/gaz-1757684029.html
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в мире, германия, ямал-европа (газопровод)
15:32 04.11.2021 (обновлено: 15:40 04.11.2021)
Прокачку газа по трубопроводу "Ямал — Европа" в Германию возобновили
Прокачку газа по трубопроводу "Ямал — Европа" в ФРГ возобновили после пяти дней остановки