https://ria.ru/20211104/gaz-1757703784.html

Польский концерн PGNiG прокомментировал ситуацию с газом в Молдавии

Польский концерн PGNiG прокомментировал ситуацию с газом в Молдавии - РИА Новости, 04.11.2021

Польский концерн PGNiG прокомментировал ситуацию с газом в Молдавии

Газовый кризис в Молдавии должен стать предупреждением для Европы о рисках зависимости от "Газпрома", считает глава польского нефтегазового концерна PGNiG Павел РИА Новости, 04.11.2021

2021-11-04T14:41

2021-11-04T14:41

2021-11-04T20:18

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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Газовый кризис в Молдавии должен стать предупреждением для Европы о рисках зависимости от "Газпрома", считает глава польского нефтегазового концерна PGNiG Павел Маевский.Парламент Молдавии 22 октября ввел в стране режим ЧП в ситуации нехватки газа. Затем 25 и 26 октября страна заключила контракты о пробной закупке одного миллиона кубометров газа у PGNiG и нидерландской Vitol, а 27 октября — 1,5 миллионов кубометров у швейцарской DXT Commodities и PGNiG. До этого единственным поставщиком газа в Молдавию была Россия. В итоге власти страны 29 октября договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику в течение пяти лет при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году."Ситуация (в Молдавии. — Прим. ред.) имеет символический характер, потому что она ясно показывает, с чем Европа, которая в большой степени передает свою газовую инфраструктуру в руки России, может столкнуться", — заявил Маевский изданию Financial Times.По его словам, "главный поставщик газа с востока жестко навязывает свои интересы. "Газпром" — не друг ЕС".Глава PGNiG добавил, что концерн при необходимости готов поставить Молдавии дополнительные объемы газа.

https://ria.ru/20211102/moldaviya-1757452692.html

https://ria.ru/20211103/moldaviya-1757658132.html

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экономика, европа, молдавия, газпром, pgnig, молдовагаз, россия