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Цена фьючерсов на газ в Европе опустилась ниже 900 долларов
Цена фьючерсов на газ в Европе опустилась ниже 900 долларов - РИА Новости, 04.11.2021
Цена фьючерсов на газ в Европе опустилась ниже 900 долларов
Стоимость фьючерсов на газ в Европе на открытии торгов четверга снижается на 2,7% к расчетной цене среды, до 890 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют... РИА Новости, 04.11.2021
2021-11-04T10:47
2021-11-04T10:47
экономика
европа
газпром
россия
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Стоимость фьючерсов на газ в Европе на открытии торгов четверга снижается на 2,7% к расчетной цене среды, до 890 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные на ICE Futures.Стоимость декабрьских фьючерсов на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, на самом открытии торгов составила 935,6 доллара за тысячу кубометров, а к 10.16 мск снизилась до 890 долларов, что на 2,7% ниже расчетной цены среды.Накануне стоимость фьючерсов на газ в Европе к закрытию торгов подскочила на 17,5% и превысила 950 долларов. Резкий скачок мог быть вызван тем, что "Газпром" 2 ноября не стал бронировать на первый квартал 2022 года дополнительную мощность для прокачки газа через украинскую газотранспортную систему, а также мощность польского участка газопровода "Ямал - Европа".Динамика фьючерсов считается на бирже от расчетной цены предыдущего торгового дня. В среду она составила 918 долларов.Цены на газ в Европе резко выросли в конце лета - начале осени. Еще в первых числах августа расчетная цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а к концу сентября она выросла более чем вдвое. Эксперты связывали рост цен на газ в Европе с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на СПГ в Азии.Исторический максимум — 1937 долларов — был достигнут 6 октября, после чего цены на газ начали снижаться. В первый день ноября — впервые за полтора месяца — стоимость фьючерсов опустилась ниже 750 долларов за тысячу кубометров. В последние дни поводом для снижения котировок стало поручение президента России Владимира Путина, согласно которому "Газпром" скоро начнет заполнять свои хранилища в Европе. При этом цены по-прежнему время от времени резко подскакивают.
https://ria.ru/20211103/igra-1757659035.html
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экономика, европа, газпром, россия
10:47 04.11.2021
 
Цена фьючерсов на газ в Европе опустилась ниже 900 долларов

Цена фьючерсов на газ в Европе вновь опустилась ниже 900 долларов за тысячу кубометров

© РИА Новости / Иван Руднев / Перейти в фотобанкГазокомпрессорная станция. Архивное фото
Газокомпрессорная станция. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 04.11.2021
© РИА Новости / Иван Руднев
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Стоимость фьючерсов на газ в Европе на открытии торгов четверга снижается на 2,7% к расчетной цене среды, до 890 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные на ICE Futures.
Стоимость декабрьских фьючерсов на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, на самом открытии торгов составила 935,6 доллара за тысячу кубометров, а к 10.16 мск снизилась до 890 долларов, что на 2,7% ниже расчетной цены среды.
Накануне стоимость фьючерсов на газ в Европе к закрытию торгов подскочила на 17,5% и превысила 950 долларов. Резкий скачок мог быть вызван тем, что "Газпром" 2 ноября не стал бронировать на первый квартал 2022 года дополнительную мощность для прокачки газа через украинскую газотранспортную систему, а также мощность польского участка газопровода "Ямал - Европа".
Динамика фьючерсов считается на бирже от расчетной цены предыдущего торгового дня. В среду она составила 918 долларов.
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Цены на газ в Европе резко выросли в конце лета - начале осени. Еще в первых числах августа расчетная цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а к концу сентября она выросла более чем вдвое. Эксперты связывали рост цен на газ в Европе с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на СПГ в Азии.
Исторический максимум — 1937 долларов — был достигнут 6 октября, после чего цены на газ начали снижаться. В первый день ноября — впервые за полтора месяца — стоимость фьючерсов опустилась ниже 750 долларов за тысячу кубометров. В последние дни поводом для снижения котировок стало поручение президента России Владимира Путина, согласно которому "Газпром" скоро начнет заполнять свои хранилища в Европе. При этом цены по-прежнему время от времени резко подскакивают.
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