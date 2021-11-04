https://ria.ru/20211104/galkin-1757700420.html

Минкульт Украины внес в черный список Максима Галкина

Минкульт Украины внес в черный список Максима Галкина - РИА Новости, 04.11.2021

Минкульт Украины внес в черный список Максима Галкина

Министерство культуры и информационной политики Украины по представлению Службы безопасности внесло российского юмориста Максима Галкина в список лиц,... РИА Новости, 04.11.2021

2021-11-04T14:03

2021-11-04T14:03

2021-11-04T16:34

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КИЕВ, 4 ноя — РИА Новости. Министерство культуры и информационной политики Украины по представлению Службы безопасности внесло российского юмориста Максима Галкина в список лиц, "угрожающих национальной безопасности". Об этом сообщается на сайте ведомства."Галкин Максим Александрович (с 3 ноября 2021 года)", — указывается в списке.Теперь в перечне находятся 259 человек.Министерство культуры Украины в августе 2015 года обнародовало черный список деятелей культуры, в том числе из России, которые "создают угрозу национальной безопасности". В их числе Олег Газманов, Алла Перфилова (сценическое имя — Валерия), Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина.

https://ria.ru/20211103/akter-1757661568.html

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украина, максим галкин, новости культуры, министерство культуры украины, россия