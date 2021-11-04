https://ria.ru/20211104/galkin-1757700420.html
Минкульт Украины внес в черный список Максима Галкина
Минкульт Украины внес в черный список Максима Галкина - РИА Новости, 04.11.2021
Минкульт Украины внес в черный список Максима Галкина
Министерство культуры и информационной политики Украины по представлению Службы безопасности внесло российского юмориста Максима Галкина в список лиц,... РИА Новости, 04.11.2021
2021-11-04T14:03
2021-11-04T14:03
2021-11-04T16:34
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КИЕВ, 4 ноя — РИА Новости. Министерство культуры и информационной политики Украины по представлению Службы безопасности внесло российского юмориста Максима Галкина в список лиц, "угрожающих национальной безопасности". Об этом сообщается на сайте ведомства."Галкин Максим Александрович (с 3 ноября 2021 года)", — указывается в списке.Теперь в перечне находятся 259 человек.Министерство культуры Украины в августе 2015 года обнародовало черный список деятелей культуры, в том числе из России, которые "создают угрозу национальной безопасности". В их числе Олег Газманов, Алла Перфилова (сценическое имя — Валерия), Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина.
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украина, максим галкин, новости культуры, министерство культуры украины, россия
14:03 04.11.2021 (обновлено: 16:34 04.11.2021)
Минкульт Украины внес в черный список Максима Галкина
Минкульт Украины внес Максима Галкина в список лиц, угрожающих национальной безопасности