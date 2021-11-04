https://ria.ru/20211104/flot-1757692894.html

Черноморский флот проследит за кораблем "Маунт Уитни" ВМС США

Черноморский флот проследит за кораблем "Маунт Уитни" ВМС США - РИА Новости, 04.11.2021

Черноморский флот проследит за кораблем "Маунт Уитни" ВМС США

Черноморский флот следит за действиями штабного корабля "Маунт Уитни" ВМС США, зашедшего в акваторию Черного моря, информирует Национальный центр управления... РИА Новости, 04.11.2021

2021-11-04T12:25

2021-11-04T12:25

2021-11-04T14:27

безопасность

военно-морские силы сша

черное море

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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Черноморский флот следит за действиями штабного корабля "Маунт Уитни" ВМС США, зашедшего в акваторию Черного моря, информирует Национальный центр управления обороной."Силы и средства Черноморского флота приступили к контролю за действиями штабного корабля "Маунт Уитни" ВМС США, зашедшего 4 ноября 2021 года в акваторию Черного моря", — говорится в сообщении.Это флагманский корабль Шестого флота ВМС США. Ранее сообщалось, что американские моряки зайдут в акваторию для взаимодействия с союзниками по НАТО.Mount Whitney — командный корабль типа Blue Ridge, который используют в качестве плавучего штаба. Вооружен несколькими 35-миллиметровыми пушками, пулеметами и корабельным ЗРК малого радиуса действия.Суда Шестого флота, как правило, проводят операции в Средиземном море и прилегающих водах Атлантики, однако их могут использовать и для других операций в Европе и Африке.

https://radiosputnik.ria.ru/20211103/tanker-1757497860.html

черное море

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безопасность, военно-морские силы сша, черное море