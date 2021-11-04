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В Евросоюзе заявили об ухудшении ситуации с коронавирусом
В Евросоюзе заявили об ухудшении ситуации с коронавирусом - РИА Новости, 04.11.2021
В Евросоюзе заявили об ухудшении ситуации с коронавирусом
Ситуация с COVID-19 в Европе ухудшается, число заражений вирусом вновь растёт, сказал представитель Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) на... РИА Новости, 04.11.2021
2021-11-04T16:37
2021-11-04T16:37
2021-11-04T18:05
распространение коронавируса
в мире
европа
евросоюз
коронавирус covid-19
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БРЮССЕЛЬ, 4 ноя - РИА Новости, Мария Князева. Ситуация с COVID-19 в Европе ухудшается, число заражений вирусом вновь растёт, сказал представитель Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) на брифинге."Эпидемиологическая ситуация в Европе, как мы видим, становится все более сложной. Число заражений вновь растёт", - заявил представитель EMA.Другой представитель агентства добавил, что ситуация "очень тревожная", важно продолжать вакцинацию. EMA не исключает, что Европа входит в четвертую волну распространения коронавируса.
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в мире, европа, евросоюз, коронавирус covid-19
16:37 04.11.2021 (обновлено: 18:05 04.11.2021)
В Евросоюзе заявили об ухудшении ситуации с коронавирусом
В EMA заявили об ухудшении ситуации с коронавирусом в Европе