https://ria.ru/20211104/evropa-1757718359.html

В Евросоюзе заявили об ухудшении ситуации с коронавирусом

В Евросоюзе заявили об ухудшении ситуации с коронавирусом - РИА Новости, 04.11.2021

В Евросоюзе заявили об ухудшении ситуации с коронавирусом

Ситуация с COVID-19 в Европе ухудшается, число заражений вирусом вновь растёт, сказал представитель Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) на... РИА Новости, 04.11.2021

2021-11-04T16:37

2021-11-04T16:37

2021-11-04T18:05

распространение коронавируса

в мире

европа

евросоюз

коронавирус covid-19

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БРЮССЕЛЬ, 4 ноя - РИА Новости, Мария Князева. Ситуация с COVID-19 в Европе ухудшается, число заражений вирусом вновь растёт, сказал представитель Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) на брифинге."Эпидемиологическая ситуация в Европе, как мы видим, становится все более сложной. Число заражений вновь растёт", - заявил представитель EMA.Другой представитель агентства добавил, что ситуация "очень тревожная", важно продолжать вакцинацию. EMA не исключает, что Европа входит в четвертую волну распространения коронавируса.

https://ria.ru/20211104/koronavirus-1757707409.html

европа

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в мире, европа, евросоюз, коронавирус covid-19