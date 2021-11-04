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https://ria.ru/20211104/ekspertiza-1757715305.html
Глава СПЧ призвал к серьезной дискуссии по теме геномной экспертизы
Глава СПЧ призвал к серьезной дискуссии по теме геномной экспертизы - РИА Новости, 04.11.2021
Глава СПЧ призвал к серьезной дискуссии по теме геномной экспертизы
Надо ответственно отнестись к такому "радикальному" предложению, как распространение геномной экспертизы на широкие группы людей в РФ, определив риски и пользу... РИА Новости, 04.11.2021
2021-11-04T16:18
2021-11-04T16:18
общество
александр бастрыкин
госдума рф
следственный комитет россии (ск рф)
валерий фадеев
анатолий выборный
россия
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Надо ответственно отнестись к такому "радикальному" предложению, как распространение геномной экспертизы на широкие группы людей в РФ, определив риски и пользу этой инициативы, Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) готов принять участие в дискуссии, заявил глава СПЧ Валерий Фадеев РИА Новости.Ранее председатель СК Александр Бастрыкин поручил подготовить законодательные предложения о геномной регистрации мигрантов, которые приезжают работать в Россию. После этого, как писал ряд СМИ, зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный заявил, что геномную экспертизу для мигрантов можно было бы последовательно расширить сначала на лиц, совершивших уголовные преступления в России, а в перспективе - на всех россиян."Я считаю, что надо очень ответственно отнестись к подобным предложениям. Мы видим, насколько много утечек в цифровом секторе: информация утекает откуда угодно - из банков, из социальных сетей, из разного рода платформ. И эти утечки измеряются миллиардами записей… И я вовсе не отвергаю это предложение. Я лишь призываю организовать серьёзную дискуссию, привлекая всех возможных специалистов, спешить здесь некуда. Давайте мы серьезно обсудим подобного рода радикальные предложения", - заявил Фадеев.По его словам, СПЧ готов принять участие в этих обсуждениях. Фадеев подчеркнул, что в первую очередь необходимо определить обоснование необходимости этой инициативы, как она улучшит жизнь людей, а во-вторых, зафиксировать возможные риски."Что касается цифровизации, то буквально в центре нашего внимания находятся эти проблемы. Есть поручение президента о подготовке цифрового кодекса, и мы это поручение выполняем вместе с другими ведомствами", - добавил Фадеев.
https://ria.ru/20211104/ekspertiza-1757703517.html
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общество, александр бастрыкин, госдума рф, следственный комитет россии (ск рф), валерий фадеев, анатолий выборный, россия
16:18 04.11.2021
 
Глава СПЧ призвал к серьезной дискуссии по теме геномной экспертизы

Глава СПЧ призвал к дискуссии по теме распространения в России геномной экспертизы

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПредседатель Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев
Председатель Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев - РИА Новости, 1920, 04.11.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Надо ответственно отнестись к такому "радикальному" предложению, как распространение геномной экспертизы на широкие группы людей в РФ, определив риски и пользу этой инициативы, Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) готов принять участие в дискуссии, заявил глава СПЧ Валерий Фадеев РИА Новости.
Ранее председатель СК Александр Бастрыкин поручил подготовить законодательные предложения о геномной регистрации мигрантов, которые приезжают работать в Россию. После этого, как писал ряд СМИ, зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный заявил, что геномную экспертизу для мигрантов можно было бы последовательно расширить сначала на лиц, совершивших уголовные преступления в России, а в перспективе - на всех россиян.
Молекулярно-генетическая лаборатория СФУ - РИА Новости, 1920, 04.11.2021
14:37
В Госдуме оценили идею о геномной экспертизе
"Я считаю, что надо очень ответственно отнестись к подобным предложениям. Мы видим, насколько много утечек в цифровом секторе: информация утекает откуда угодно - из банков, из социальных сетей, из разного рода платформ. И эти утечки измеряются миллиардами записей… И я вовсе не отвергаю это предложение. Я лишь призываю организовать серьёзную дискуссию, привлекая всех возможных специалистов, спешить здесь некуда. Давайте мы серьезно обсудим подобного рода радикальные предложения", - заявил Фадеев.
По его словам, СПЧ готов принять участие в этих обсуждениях. Фадеев подчеркнул, что в первую очередь необходимо определить обоснование необходимости этой инициативы, как она улучшит жизнь людей, а во-вторых, зафиксировать возможные риски.
"Что касается цифровизации, то буквально в центре нашего внимания находятся эти проблемы. Есть поручение президента о подготовке цифрового кодекса, и мы это поручение выполняем вместе с другими ведомствами", - добавил Фадеев.
Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 03.11.2021
Вчера, 10:33
СК подготовит законопроект о геномной регистрации мигрантов
 
ОбществоАлександр БастрыкинГосдума РФСледственный комитет России (СК РФ)Валерий ФадеевАнатолий ВыборныйРоссия
 
 
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