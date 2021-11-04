https://ria.ru/20211104/ekspertiza-1757715305.html

Глава СПЧ призвал к серьезной дискуссии по теме геномной экспертизы

Глава СПЧ призвал к серьезной дискуссии по теме геномной экспертизы - РИА Новости, 04.11.2021

Глава СПЧ призвал к серьезной дискуссии по теме геномной экспертизы

Надо ответственно отнестись к такому "радикальному" предложению, как распространение геномной экспертизы на широкие группы людей в РФ, определив риски и пользу... РИА Новости, 04.11.2021

2021-11-04T16:18

2021-11-04T16:18

2021-11-04T16:18

общество

александр бастрыкин

госдума рф

следственный комитет россии (ск рф)

валерий фадеев

анатолий выборный

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/1e/1582279855_0:324:3035:2031_1920x0_80_0_0_01b04fdf1bbc45dcae18d60556a2116b.jpg

МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Надо ответственно отнестись к такому "радикальному" предложению, как распространение геномной экспертизы на широкие группы людей в РФ, определив риски и пользу этой инициативы, Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) готов принять участие в дискуссии, заявил глава СПЧ Валерий Фадеев РИА Новости.Ранее председатель СК Александр Бастрыкин поручил подготовить законодательные предложения о геномной регистрации мигрантов, которые приезжают работать в Россию. После этого, как писал ряд СМИ, зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный заявил, что геномную экспертизу для мигрантов можно было бы последовательно расширить сначала на лиц, совершивших уголовные преступления в России, а в перспективе - на всех россиян."Я считаю, что надо очень ответственно отнестись к подобным предложениям. Мы видим, насколько много утечек в цифровом секторе: информация утекает откуда угодно - из банков, из социальных сетей, из разного рода платформ. И эти утечки измеряются миллиардами записей… И я вовсе не отвергаю это предложение. Я лишь призываю организовать серьёзную дискуссию, привлекая всех возможных специалистов, спешить здесь некуда. Давайте мы серьезно обсудим подобного рода радикальные предложения", - заявил Фадеев.По его словам, СПЧ готов принять участие в этих обсуждениях. Фадеев подчеркнул, что в первую очередь необходимо определить обоснование необходимости этой инициативы, как она улучшит жизнь людей, а во-вторых, зафиксировать возможные риски."Что касается цифровизации, то буквально в центре нашего внимания находятся эти проблемы. Есть поручение президента о подготовке цифрового кодекса, и мы это поручение выполняем вместе с другими ведомствами", - добавил Фадеев.

https://ria.ru/20211104/ekspertiza-1757703517.html

https://ria.ru/20211103/bastrykin-1757495185.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, александр бастрыкин, госдума рф, следственный комитет россии (ск рф), валерий фадеев, анатолий выборный, россия