Глава СПЧ призвал к серьезной дискуссии по теме геномной экспертизы
Глава СПЧ призвал к дискуссии по теме распространения в России геномной экспертизы
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПредседатель Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Надо ответственно отнестись к такому "радикальному" предложению, как распространение геномной экспертизы на широкие группы людей в РФ, определив риски и пользу этой инициативы, Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) готов принять участие в дискуссии, заявил глава СПЧ Валерий Фадеев РИА Новости.
Ранее председатель СК Александр Бастрыкин поручил подготовить законодательные предложения о геномной регистрации мигрантов, которые приезжают работать в Россию. После этого, как писал ряд СМИ, зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный заявил, что геномную экспертизу для мигрантов можно было бы последовательно расширить сначала на лиц, совершивших уголовные преступления в России, а в перспективе - на всех россиян.
"Я считаю, что надо очень ответственно отнестись к подобным предложениям. Мы видим, насколько много утечек в цифровом секторе: информация утекает откуда угодно - из банков, из социальных сетей, из разного рода платформ. И эти утечки измеряются миллиардами записей… И я вовсе не отвергаю это предложение. Я лишь призываю организовать серьёзную дискуссию, привлекая всех возможных специалистов, спешить здесь некуда. Давайте мы серьезно обсудим подобного рода радикальные предложения", - заявил Фадеев.
По его словам, СПЧ готов принять участие в этих обсуждениях. Фадеев подчеркнул, что в первую очередь необходимо определить обоснование необходимости этой инициативы, как она улучшит жизнь людей, а во-вторых, зафиксировать возможные риски.
"Что касается цифровизации, то буквально в центре нашего внимания находятся эти проблемы. Есть поручение президента о подготовке цифрового кодекса, и мы это поручение выполняем вместе с другими ведомствами", - добавил Фадеев.