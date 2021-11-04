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В Госдуме оценили идею о геномной экспертизе
В Госдуме оценили идею о геномной экспертизе - РИА Новости, 04.11.2021
В Госдуме оценили идею о геномной экспертизе
Идея о распространении геномной экспертизы не только на мигрантов, но и на всех россиян - это нарушение Конституции РФ, но возможно рассмотреть такой вариант... РИА Новости, 04.11.2021
2021-11-04T14:37
2021-11-04T14:39
общество
юрий афонин
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госдума рф
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здоровье - общество
анатолий выборный
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МОСКВА, 4 ноя – РИА Новости. Идея о распространении геномной экспертизы не только на мигрантов, но и на всех россиян - это нарушение Конституции РФ, но возможно рассмотреть такой вариант для совершивших уголовные преступления, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Юрий Афонин.Ранее председатель СК Александр Бастрыкин поручил подготовить законодательные предложения о геномной регистрации мигрантов, которые приезжают работать в Россию. После этого, как писали в СМИ, зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный заявил, что геномную экспертизу для мигрантов можно было бы последовательно расширить сначала на лиц, совершивших уголовные преступления в России, а в перспективе - на всех россиян."Вопрос прав граждан и вопрос безопасности – это такая тонкая линия. С одной стороны, мы не должны фундаментально ущемлять закрепленные конституцией права, с другой стороны, вопросы безопасности очень важны. Я считаю, что попытка, условно говоря, распространить это (геномную экспертизу – ред.) на всех граждан страны, это нарушение конституции, свободы, прав граждан, добровольности", - сказал Афонин.Однако, по его словам, возможно распространение геномной экспертизы на отдельные категории граждан. "Возможно, те, кто совершил уголовные преступления. Но тоже надо посмотреть по составу преступления и по статьям – уголовные и тяжесть этих статей", - добавил парламентарий.
https://ria.ru/20210923/kriminalist-1751010163.html
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общество, юрий афонин, александр бастрыкин, госдума рф, следственный комитет россии (ск рф), здоровье - общество, анатолий выборный, россия
14:37 04.11.2021 (обновлено: 14:39 04.11.2021)
 
В Госдуме оценили идею о геномной экспертизе

Депутат Афонин: идея о геномной экспертизе всех в России нарушает конституционные права

© Фото : Пресс-служба СФУМолекулярно-генетическая лаборатория СФУ
Молекулярно-генетическая лаборатория СФУ - РИА Новости, 1920, 04.11.2021
© Фото : Пресс-служба СФУ
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МОСКВА, 4 ноя – РИА Новости. Идея о распространении геномной экспертизы не только на мигрантов, но и на всех россиян - это нарушение Конституции РФ, но возможно рассмотреть такой вариант для совершивших уголовные преступления, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Юрий Афонин.
Ранее председатель СК Александр Бастрыкин поручил подготовить законодательные предложения о геномной регистрации мигрантов, которые приезжают работать в Россию. После этого, как писали в СМИ, зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный заявил, что геномную экспертизу для мигрантов можно было бы последовательно расширить сначала на лиц, совершивших уголовные преступления в России, а в перспективе - на всех россиян.
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"Вопрос прав граждан и вопрос безопасности – это такая тонкая линия. С одной стороны, мы не должны фундаментально ущемлять закрепленные конституцией права, с другой стороны, вопросы безопасности очень важны. Я считаю, что попытка, условно говоря, распространить это (геномную экспертизу – ред.) на всех граждан страны, это нарушение конституции, свободы, прав граждан, добровольности", - сказал Афонин.
Однако, по его словам, возможно распространение геномной экспертизы на отдельные категории граждан. "Возможно, те, кто совершил уголовные преступления. Но тоже надо посмотреть по составу преступления и по статьям – уголовные и тяжесть этих статей", - добавил парламентарий.
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ОбществоЮрий АфонинАлександр БастрыкинГосдума РФСледственный комитет России (СК РФ)Здоровье - ОбществоАнатолий ВыборныйРоссия
 
 
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