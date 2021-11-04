https://ria.ru/20211104/ekspertiza-1757703517.html

В Госдуме оценили идею о геномной экспертизе

В Госдуме оценили идею о геномной экспертизе - РИА Новости, 04.11.2021

В Госдуме оценили идею о геномной экспертизе

Идея о распространении геномной экспертизы не только на мигрантов, но и на всех россиян - это нарушение Конституции РФ, но возможно рассмотреть такой вариант... РИА Новости, 04.11.2021

2021-11-04T14:37

2021-11-04T14:37

2021-11-04T14:39

общество

юрий афонин

александр бастрыкин

госдума рф

следственный комитет россии (ск рф)

здоровье - общество

анатолий выборный

россия

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МОСКВА, 4 ноя – РИА Новости. Идея о распространении геномной экспертизы не только на мигрантов, но и на всех россиян - это нарушение Конституции РФ, но возможно рассмотреть такой вариант для совершивших уголовные преступления, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Юрий Афонин.Ранее председатель СК Александр Бастрыкин поручил подготовить законодательные предложения о геномной регистрации мигрантов, которые приезжают работать в Россию. После этого, как писали в СМИ, зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный заявил, что геномную экспертизу для мигрантов можно было бы последовательно расширить сначала на лиц, совершивших уголовные преступления в России, а в перспективе - на всех россиян."Вопрос прав граждан и вопрос безопасности – это такая тонкая линия. С одной стороны, мы не должны фундаментально ущемлять закрепленные конституцией права, с другой стороны, вопросы безопасности очень важны. Я считаю, что попытка, условно говоря, распространить это (геномную экспертизу – ред.) на всех граждан страны, это нарушение конституции, свободы, прав граждан, добровольности", - сказал Афонин.Однако, по его словам, возможно распространение геномной экспертизы на отдельные категории граждан. "Возможно, те, кто совершил уголовные преступления. Но тоже надо посмотреть по составу преступления и по статьям – уголовные и тяжесть этих статей", - добавил парламентарий.

https://ria.ru/20210923/kriminalist-1751010163.html

https://ria.ru/20201016/biotekhnologii-1580214299.html

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общество, юрий афонин, александр бастрыкин, госдума рф, следственный комитет россии (ск рф), здоровье - общество, анатолий выборный, россия