05:33 04.11.2021 (обновлено: 07:02 04.11.2021)
В Иркутске сообщили, когда начнут опознание погибших в авиакатастрофе Ан-12
Глава Иркутской области Кобзев: опознание жертв крушения Ан-12 начнут в течении трех дней
© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанкСпасатели несут уцелевший фрагмент самолета Ан-12, потерпевшего крушение в Иркутской области
ИРКУТСК, 4 ноя – РИА Новости. Генетическая экспертиза будет начата в течение трех дней для опознания тел погибших в авиакатастрофе Ан-12 под Иркутском, сообщил журналистам в четверг глава Иркутской области Игорь Кобзев.
Самолет Ан-12 белорусской компании "Гродноавиа", возвращавшийся в аэропорт базирования после перевозки продуктов на Чукотку, пропал с радаров вечером 3 ноября на подлете к Иркутску. Спасатели обнаружили место падения самолета в районе поселка Пивовариха недалеко от иркутского аэропорта, воздушное судно горело. Ночью на месте авиакатастрофы работали спасатели, СК и прокуратура. Установлено, что на борту находились девять человек, обнаружены тела 6 человек и четыре фрагмента тел. По уточненным данным из девяти человек – пять членов экипажа и четыре сопровождающих груз. Из них четыре гражданина России, трое – граждане Белоруссии и два гражданина Украины. Их родственники найдены.
"Мы определились, что в течение двух дней проведут все следственные действия, чтобы дальше уже заниматься вопросами, которые связаны с доставкой тел погибших. Кроме того, мы привлекаем специалистов по проведению генетической экспертизы, и сегодня нам подтверждают, что это возможно в течение трех дней", - сказал губернатор.
Заведено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Следствием рассматриваются три версии причин крушения самолета: ошибка пилотирования, погодные условия, а также техническая неисправность воздушного судна.