Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211104/edinstvo-1757633379.html
Почему русские не вымерли: День народного единства в империи
Почему русские не вымерли: День народного единства в империи - РИА Новости, 04.11.2021
Почему русские не вымерли: День народного единства в империи
Трехсотлетие провозглашения России империей отметили досрочно — уже с 22 октября, то есть с того дня по старому стилю, когда в 1721 году Петр Первый был... РИА Новости, 04.11.2021
2021-11-04T08:00
2021-11-04T07:53
авторы
4 ноября - день народного единства
иван грозный
москва
день народного единства в россии
день народного единства
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/03/1757554437_0:202:3071:1929_1920x0_80_0_0_42ff4cadc4f8d84eedfd6e6d53113edf.jpg
Трехсотлетие провозглашения России империей отметили досрочно — уже с 22 октября, то есть с того дня по старому стилю, когда в 1721 году Петр Первый был провозглашен императором. Хотя и три века назад, и сейчас у этого события есть совершенно конкретная привязка — празднование дня Казанской иконы Божьей матери.А этот праздник был установлен еще отцом Петра Великого — в честь избавления Москвы от поляков. В 1612-м князь Пожарский въехал в Кремль с находившейся при ополчении чудотворной Казанской иконой (обретенной еще во времена Ивана Грозного). И в 1721-м Петр приурочил празднование победы в войне со Швецией к "зимней Казанской" — то есть к церковному празднику, с которым была связана память об окончании Смутного времени и восстановлении русского государства. А уже в ходе этих торжеств царь и был провозглашен императором.То есть в День народного единства, который с середины нулевых годов мы отмечаем как государственный праздник, нужно вспоминать не только 1612-й, но и 1721-й — более того, их соединение в нем совершенно естественно и более чем актуально. День народного единства с империей — именно такова формула наших побед. Точнее — защиты от поражений.Потому что разделение, противопоставление народа и империи является главным способом сокрушения России. Не петровской, советской или нынешней, а России как таковой. Империя это ведь не название, не форма правления — а суть России. Мы стали империей еще при Иване Третьем, в XV веке, когда закончилось создание централизованного русского государства, — и после падения православной Византии.Вскоре было сказано, что "два Рима падоша, третий стоит, а четвертому не быти" — и хотя речь тут шла о защите христианской веры, святая Русь (а это самоназвание говорит не о гордыне, а о понимании миссии) не могла и не хотела отделять мирское от духовного. Для защиты веры (то есть традиции) и народа необходимо было не просто сильное государство, а самодержавная, то есть самостоятельная власть. Она и сложилась в России — а уже потом была названа империей.Откуда же взялось противопоставление империи и народа? С церковного раскола при Алексее Михайловиче, а еще сильнее со времен Петра, когда страшные раны раскола с его гонениями на старообрядцев усугубились и первым массовым включением в элиту иностранцев. "Империя противоположна интересам русского народа — она лишь форма его угнетения всеми подряд" — с тех пор это повторяется уже три века. Угнетается народ — иноверцами, иноземцами, династией, чиновниками, капиталистами (своими и иностранными), большевистскими комиссарами, опять бюрократией, но уже советской, опять капиталистами, но уже олигархами, и снова чиновниками, на сей раз чекистами. Вот краткая история повторения мысли о враждебности империи русскому народу — и каждый раз именно борьба с вредной, излишней, отсталой, паразитической, антинациональной империей приводила к крушению государства как такового.Да, Петр не был ангелом (а был антихристом для старообрядцев) — но он хотя бы не развалил страну. А в начале XX века под лозунгом "ограничения самодержавия" ("давайте уже идти путем цивилизованных народов!") антиимпериалисты и антиимперцы (а ими были не только большевики и эсеры, но и многие из устроивших Февраль либералов) угробили не просто империю — вызвали смуту, приведшую к миллионам жертв в ходе братоубийственной войны. Потом страну собрали снова — и бывшие изначально врагами всего имперского большевики постепенно изменились и построили "красную империю". Но и ее в конце 80-х годов новое поколение "борцов с империей" полило грязью и объявило устаревшей и невыгодной для народа — и страну разорвали на части.Но почему каждый раз народ велся на антиимперскую пропаганду? Ведь без его поддержки или хотя бы безмолвия не получилось бы дважды в XX веке снести государство. Может быть, империя и в самом деле тяжела для русских — и они не хотят имперской судьбы?Проблема в том, что и в 1917-м, и в 1991-м наш народ не хотел развала государства. А никакой другой, неимперской государственной организации жизни у нас быть не может: имперское, то есть самодержавное устройство — это естественная форма бытия русской цивилизации. Империя действительно порой бывала очень тяжела для своего народа, но самые страшные испытания наступали при ее распаде.На самом деле русские создали империю не для того, чтобы завоевать весь мир, а для того, чтобы сохраниться, спастись — и духовно, и физически.А кто же мешал им просто жить в своих городах, молиться в своих монастырях, охотиться в своих лесах, плавать по своим рекам — без этой экспансии, без огромного имперского доспеха?Если бы русские выбрали этот путь, то сейчас бы от них остались одни воспоминания — мир раздавил бы нас, ассимилировал и забыл. Но после опыта XIII-XIV веков, испытав удары с запада и востока, русские пошли другим путем, который и привел их к империи. В нынешнем своем виде она не нравится многим — большинству потому, что слишком мелкая, кому-то, наоборот, что слишком крупная.Но империя это не просто защитная оболочка народа — она и есть народ. Огромный, разнообразный, ищущий, грешащий и кающийся, отступающий и поднимающий. И очень важно, чтобы сам народ понимал, что нет никакой власти и народа, государства и народа, империи и народа. Как только мы допускаем это разделение, как только появляется двоеверие — мы оказываемся беззащитны перед манипуляциями врагов и провокациями дураков.Нет никаких "мы" и "они": есть один народ одной страны с тысячелетней историей. Народное единство — с империей, народное единство в империи, только в империи.
https://ria.ru/20211102/prazdnik-1757350615.html
https://ria.ru/20201107/revolyutsiya-1583174530.html
https://ria.ru/20211023/imperiya-1755859772.html
https://ria.ru/20211102/imperiya-1757222672.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
Петр Акопов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569984858_0:130:960:1090_100x100_80_0_0_07fd8ba5bb0166d714951356c555373e.jpg
Петр Акопов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569984858_0:130:960:1090_100x100_80_0_0_07fd8ba5bb0166d714951356c555373e.jpg
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/03/1757554437_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_377cc2d4fc85210a458fc960a8bcce4d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
авторы, 4 ноября - день народного единства, иван грозный, москва, день народного единства в россии, день народного единства, россия
08:00 04.11.2021
 

Почему русские не вымерли: День народного единства в империи

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПраздничный баннер ко Дню народного единства
Праздничный баннер ко Дню народного единства - РИА Новости, 1920, 04.11.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
Петр Акопов
Петр Акопов
Все материалы
Трехсотлетие провозглашения России империей отметили досрочно — уже с 22 октября, то есть с того дня по старому стилю, когда в 1721 году Петр Первый был провозглашен императором. Хотя и три века назад, и сейчас у этого события есть совершенно конкретная привязка — празднование дня Казанской иконы Божьей матери.
А этот праздник был установлен еще отцом Петра Великого — в честь избавления Москвы от поляков. В 1612-м князь Пожарский въехал в Кремль с находившейся при ополчении чудотворной Казанской иконой (обретенной еще во времена Ивана Грозного). И в 1721-м Петр приурочил празднование победы в войне со Швецией к "зимней Казанской" — то есть к церковному празднику, с которым была связана память об окончании Смутного времени и восстановлении русского государства. А уже в ходе этих торжеств царь и был провозглашен императором.
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 02.11.2021
2 ноября, 12:21Распространение коронавируса
В Кремле рассказали, как пройдет празднование 4 ноября
То есть в День народного единства, который с середины нулевых годов мы отмечаем как государственный праздник, нужно вспоминать не только 1612-й, но и 1721-й — более того, их соединение в нем совершенно естественно и более чем актуально. День народного единства с империей — именно такова формула наших побед. Точнее — защиты от поражений.
Потому что разделение, противопоставление народа и империи является главным способом сокрушения России. Не петровской, советской или нынешней, а России как таковой. Империя это ведь не название, не форма правления — а суть России. Мы стали империей еще при Иване Третьем, в XV веке, когда закончилось создание централизованного русского государства, — и после падения православной Византии.
Вскоре было сказано, что "два Рима падоша, третий стоит, а четвертому не быти" — и хотя речь тут шла о защите христианской веры, святая Русь (а это самоназвание говорит не о гордыне, а о понимании миссии) не могла и не хотела отделять мирское от духовного. Для защиты веры (то есть традиции) и народа необходимо было не просто сильное государство, а самодержавная, то есть самостоятельная власть. Она и сложилась в России — а уже потом была названа империей.
Демонстрация рабочих и солдат Петрограда. 25 октября (7 ноября) 1917 года - РИА Новости, 1920, 07.11.2020
7 ноября 2020, 00:32
День Октябрьской революции 1917 года
Откуда же взялось противопоставление империи и народа? С церковного раскола при Алексее Михайловиче, а еще сильнее со времен Петра, когда страшные раны раскола с его гонениями на старообрядцев усугубились и первым массовым включением в элиту иностранцев. "Империя противоположна интересам русского народа — она лишь форма его угнетения всеми подряд" — с тех пор это повторяется уже три века. Угнетается народ — иноверцами, иноземцами, династией, чиновниками, капиталистами (своими и иностранными), большевистскими комиссарами, опять бюрократией, но уже советской, опять капиталистами, но уже олигархами, и снова чиновниками, на сей раз чекистами. Вот краткая история повторения мысли о враждебности империи русскому народу — и каждый раз именно борьба с вредной, излишней, отсталой, паразитической, антинациональной империей приводила к крушению государства как такового.
Да, Петр не был ангелом (а был антихристом для старообрядцев) — но он хотя бы не развалил страну. А в начале XX века под лозунгом "ограничения самодержавия" ("давайте уже идти путем цивилизованных народов!") антиимпериалисты и антиимперцы (а ими были не только большевики и эсеры, но и многие из устроивших Февраль либералов) угробили не просто империю — вызвали смуту, приведшую к миллионам жертв в ходе братоубийственной войны. Потом страну собрали снова — и бывшие изначально врагами всего имперского большевики постепенно изменились и построили "красную империю". Но и ее в конце 80-х годов новое поколение "борцов с империей" полило грязью и объявило устаревшей и невыгодной для народа — и страну разорвали на части.
Но почему каждый раз народ велся на антиимперскую пропаганду? Ведь без его поддержки или хотя бы безмолвия не получилось бы дважды в XX веке снести государство. Может быть, империя и в самом деле тяжела для русских — и они не хотят имперской судьбы?
Парк искусств Музеон в Москве - РИА Новости, 1920, 23.10.2021
23 октября, 08:00
Империя, которой боялся мир, возможно, жива
Проблема в том, что и в 1917-м, и в 1991-м наш народ не хотел развала государства. А никакой другой, неимперской государственной организации жизни у нас быть не может: имперское, то есть самодержавное устройство — это естественная форма бытия русской цивилизации. Империя действительно порой бывала очень тяжела для своего народа, но самые страшные испытания наступали при ее распаде.
На самом деле русские создали империю не для того, чтобы завоевать весь мир, а для того, чтобы сохраниться, спастись — и духовно, и физически.
А кто же мешал им просто жить в своих городах, молиться в своих монастырях, охотиться в своих лесах, плавать по своим рекам — без этой экспансии, без огромного имперского доспеха?
Если бы русские выбрали этот путь, то сейчас бы от них остались одни воспоминания — мир раздавил бы нас, ассимилировал и забыл. Но после опыта XIII-XIV веков, испытав удары с запада и востока, русские пошли другим путем, который и привел их к империи. В нынешнем своем виде она не нравится многим — большинству потому, что слишком мелкая, кому-то, наоборот, что слишком крупная.
Морской штандарт Петра I, 1703 года - РИА Новости, 1920, 02.11.2021
2 ноября, 10:00Морская держава
Из державы в империю: зачем России был нужен выход к морям
Но империя это не просто защитная оболочка народа — она и есть народ. Огромный, разнообразный, ищущий, грешащий и кающийся, отступающий и поднимающий. И очень важно, чтобы сам народ понимал, что нет никакой власти и народа, государства и народа, империи и народа. Как только мы допускаем это разделение, как только появляется двоеверие — мы оказываемся беззащитны перед манипуляциями врагов и провокациями дураков.
Нет никаких "мы" и "они": есть один народ одной страны с тысячелетней историей. Народное единство — с империей, народное единство в империи, только в империи.
 
Авторы4 ноября - День народного единстваИван ГрозныйМоскваДень народного единства в РоссииДень народного единстваРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:10Жители Приднестровья считают себя частью России, заявил президент ПМР
12:07Посол Олег Васнецов поздравил россиян с Днем народного единства
12:06Новым главой Минобороны Украины стал Алексей Резников
11:56Депутаты устроили в Раде демарш во время выступления Зеленского
11:54В "Москвариуме" впервые появилось потомство редких рыб вырезубов
11:53Россиянам напомнили о жизненно важной льготе
11:53В Северной Осетии опровергли сообщения о сбое в подаче кислорода в больнице
11:49Новая конституция может усилить полномочия Всебелорусского собрания
11:46СК России и Белоруссии установят причины крушения Ан-12 под Иркутском
11:36Организаторам квестов в центре Москвы грозит закрытие на 90 дней
11:36Чемезов сравнил стоимость летного часа истребителей Checkmate и F-35
11:35Украина и США подпишут новую хартию стратегического партнерства
11:31AstraZeneca отозвала заявку на одобрение вакцины в Швейцарии
11:30Китай сделал представление ЕС из-за визита членов Европарламента на Тайвань
11:26В Москве за сутки госпитализировали 1580 человек с COVID-19
11:24Япония и Германия начали совместные учения в Тихом океане
11:16Володин рассказал об уроке Смутного времени
11:11Лукашенко получил доработанный вариант обновленной конституции
11:09Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
11:08В России за сутки выписали 31 928 человек после COVID-19
Лента новостейМолния
Жители Приднестровья считают себя частью России, заявил президент ПМРПосол Олег Васнецов поздравил россиян с Днем народного единстваНовым главой Минобороны Украины стал Алексей РезниковДепутаты устроили в Раде демарш во время выступления ЗеленскогоВ "Москвариуме" впервые появилось потомство редких рыб вырезубовРоссиянам напомнили о жизненно важной льготеВ Северной Осетии опровергли сообщения о сбое в подаче кислорода в больницеНовая конституция может усилить полномочия Всебелорусского собранияСК России и Белоруссии установят причины крушения Ан-12 под ИркутскомОрганизаторам квестов в центре Москвы грозит закрытие на 90 днейЧемезов сравнил стоимость летного часа истребителей Checkmate и F-35Украина и США подпишут новую хартию стратегического партнерстваAstraZeneca отозвала заявку на одобрение вакцины в ШвейцарииКитай сделал представление ЕС из-за визита членов Европарламента на ТайваньВ Москве за сутки госпитализировали 1580 человек с COVID-19Япония и Германия начали совместные учения в Тихом океанеВолодин рассказал об уроке Смутного времениЛукашенко получил доработанный вариант обновленной конституцииОперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19В России за сутки выписали 31 928 человек после COVID-19