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В НАТО заявили, что настаивают на выводе российских войск из Приднестровья
В НАТО заявили, что настаивают на выводе российских войск из Приднестровья - РИА Новости, 04.11.2021
В НАТО заявили, что настаивают на выводе российских войск из Приднестровья
НАТО подтверждает высказанное раньше требование о выводе российских войск с территории Молдавии, заявил на онлайн-конференции заместитель генерального секретаря РИА Новости, 04.11.2021
2021-11-04T17:32
2021-11-04T17:32
2021-11-04T17:32
в мире
молдавия
нато
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КИШИНЕВ, 4 ноя — РИА Новости. НАТО подтверждает высказанное раньше требование о выводе российских войск с территории Молдавии, заявил на онлайн-конференции заместитель генерального секретаря Альянса Мирча Джоанэ.Генеральная ассамблея ООН в июне 2018 года призвала Россию вывести войска из Приднестровья, резолюцию поддержали 64 государства, против выступили 14, еще 83 страны воздержались. Ранее президент Молдавии Майя Санду неоднократно призывала к выводу российских военных, охраняющих склады с боеприпасами в Приднестровье."НАТО подтверждает свою приверженность требованию вывода российских войск с территории Молдавии в соответствии с международными обязательствами РФ и резолюцией ООН, которая была принята в 2018 году", - заявил Джоанэ в четверг, выступая на онлайн-конференции "Перспективы партнерства и безопасности через сотрудничество с НАТО на период до 2030 года".По его словам, Россия ведет себя агрессивно и "занимается опасной военной риторикой и пропагандой, дезинформацией о своей деятельности", оказывая давление на Грузию, Украину и Молдавию.В Приднестровье находится оперативная группа российских войск (ОГРВ), преемница 14-й общевойсковой армии, которая после распада СССР была переведена под юрисдикцию России. Основные ее задачи — миротворческая миссия и охрана складов с боеприпасами.Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. В столице Молдавии действует информационный центр альянса. В декабре 2017 года в Кишиневе открылось бюро по связям НАТО.
https://ria.ru/20211104/pridnestrove-1757691888.html
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в мире, молдавия, нато, майя санду, россия
В НАТО заявили, что настаивают на выводе российских войск из Приднестровья
Замгенсека НАТО Джоанэ настаивает на выводе российских войск из Приднестровья