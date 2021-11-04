https://ria.ru/20211104/donor-1757701434.html

Для доноров плазмы с антителами к COVID-19 в Москве вдвое увеличили бонусы

Для доноров плазмы с антителами к COVID-19 в Москве вдвое увеличили бонусы - РИА Новости, 04.11.2021

Для доноров плазмы с антителами к COVID-19 в Москве вдвое увеличили бонусы

В Москве с первого ноября вдвое увеличился бонус за сдачу плазмы крови переболевших COVID-19 или вакцинированных от коронавируса. Теперь доноры могут получить... РИА Новости, 04.11.2021

2021-11-04T14:13

2021-11-04T14:13

2021-11-04T17:28

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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. В Москве с первого ноября вдвое увеличился бонус за сдачу плазмы крови переболевших COVID-19 или вакцинированных от коронавируса. Теперь доноры могут получить компенсацию в десять тысяч рублей, сообщил мэр города Сергей Собянин.При этом Собянин отметил, что большинство доноров просто хотят помочь тем, кто тяжело заболел COVID-19. По его словам, бонусы — это дополнительный материальный стимул для такой "большой благородной работы".Он напомнил, что столица стала первым российским регионом, который в 2020 году стал применять донорскую плазму с антителами к SARS-CoV-2 для лечения "тяжелых" пациентов. Как уточнили в пресс-службе мэра и правительства столицы, за полтора года этот метод применили в 20 тысячах случаев. Он доказал свою эффективность, указала Собянин.Глава Москвы добавил, что сейчас плазму сдают не только переболевшие, но и вакцинированные, "у кого большие антитела"."Эта плазма спасает тысячи людей, потому что после введения этой плазмы количество людей, которые переходят в реанимацию, уменьшается вдвое", — рассказал он.В столице открыли крупневший в стране центр по отбору плазмы крови. Благодаря этому "на пике" в городе могут производить около десяти тонн плазмы в месяц. Это позволит не только вводить плазму зараженным, но и создавать на ее базе иммуноглобулин и специальные лекарства, повышающие иммунитет, пояснил мэр. Он поблагодарил всех, кто участвует в этой работе.Собянин также поздравил горожан с Днем народного единства. Он отметил, что это праздник посвящен "преодолению одного из самых важнейших переломов в жизни нашей страны"."Сегодня тоже сложный период, который переживает весь мир, страна и наш город, — преодоление пандемии и последствий, которые она несет", — сказал он.Мер поблагодарил всех медицинских и социальных работников, которые "находятся на передовой борьбы" с COVID-19. Он также отметил старания волонтеров и всех "неравнодушных москвичей".Как сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы, исследования показали, что благодаря переливанию плазмы выживаемость пациентов вырастает на 19%, вдвое уменьшается необходимость в ИВЛ. Минздрав включил этот метод лечения в клинические рекомендации по COVID-19 как один из элементов комплексной терапии.Донорская плазма также используется для производства лекарственного препарата "КОВИД-глобулин иммуноглобулин человека против COVID-19", данный препарат уже применяется для лечения коронавирусной инфекции в Москве.Донорами плазмы могут стать вакцинированные или переболевшие горожане, имеющие гражданство РФ или вид на жительство в России на срок не менее 1 года; в возрасте от 18 до 55 лет; с весом более 50 кг; без временных или абсолютных противопоказаний к донорству крови. Безвозмездная донация плазмы учитывается при получении статуса "Почетный донор Москвы" или "Почетный донор России". В случае возмездной плазмодачи донору выплачивается стимулирующая выплата за 600 мл плазмы и 1235 рублей в качестве компенсации за питание.Заготовку донорской плазмы в Москве осуществляют 6 стационарных пунктов, открытых в Центре крови им. Гаврилова, НИИ им. Склифисовского, ГКБ №52, ГКБ №67 им. Ворохобова, ГКБ им. Кончаловского и ГКБ им. Ерамишанцева. Кроме того, был открыт пункт заготовки плазмы с антителами к COVID-19 на Шаболовке. За 1,5 года донорами стали 30 тыс. человек, в т. ч. 20% сдали плазму повторно; 75 доноров сдали плазму 10 раз и более. Всего город заготовил более 23 тонн плазмы для лечения COVID-19. Горячая линия +7 (495) 870-45-16 (ежедневно с 09:00 до 19:00) является "единым окном" для всех желающих стать донорами. Подробную информацию о правилах и пунктах сдачи плазмы с антителами к COVID-19 можно найти на сайте столичного департамента здравоохранения, заключили в пресс-службе.

https://ria.ru/20210825/donory-1747199661.html

https://ria.ru/20210905/donorstvo-1748728658.html

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общество, москва, сергей собянин, россия