https://ria.ru/20211104/doktrina-1757753056.html

Мезенцев призвал утвердить союзную Военную доктрину

Мезенцев призвал утвердить союзную Военную доктрину - РИА Новости, 04.11.2021

Мезенцев призвал утвердить союзную Военную доктрину

Госсекретарь Союзного государства (СГ) Белоруссии и России Дмитрий Мезенцев попросил Высший госсовет СГ утвердить новую союзную военную доктрину и концепцию... РИА Новости, 04.11.2021

2021-11-04T22:13

2021-11-04T22:13

2021-11-04T22:30

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евросоюз

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МИНСК, 4 ноя – РИА Новости. Госсекретарь Союзного государства (СГ) Белоруссии и России Дмитрий Мезенцев попросил Высший госсовет СГ утвердить новую союзную военную доктрину и концепцию миграционной политики."Принятие столь значимого документа (военной доктрины – ред.) обусловлено изменением военно-политической обстановки в регионе, возникновением новых угроз и вызовов для России и Белоруссии, беспрецедентным давлением на наши страны… Новая военная доктрина позволит повысить уровень согласованности оборонной политики, своевременно адаптировать задачи министерств обороны с учетом происходящих в регионе изменений военно-политической обстановки", - сказал Мезенцев во время заседания ВГС СГ. Он попросил утвердить ВГС военную доктрину."Еще один важнейший документ – концепция миграционной политики Союзного государства, которая определит направления деятельности МВД, органов безопасности, погранслужб, внешнеполитических ведомств в сфере миграции с учетом новых реалий возрастания миграционных потоков... Просим утвердить документ", - сказал госсекретарь."Актуальность документа по-своему подтверждают и последние события на границе Беларуси и Евросоюза, на которые выдержанно и профессионально отвечает республика", - отметил Мезенцев. По его словам, концепция миграционной политики предусматривает не только совместное противодействие угрозам безопасности, связанным с незаконной миграцией, но и обеспечивает партнерство в интересах граждан в сфере труда и занятости."Принятие данного документа, утверждение союзным советом министров на очередном заседании плана по его реализации на период до 2025 года станет ключевым условием формирования единого миграционного пространства Союзного государства", - заявил Мезенцев.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.

https://ria.ru/20211104/dekret-1757732482.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211104/mediakholding-1757738539.html

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в мире, белоруссия, евросоюз, александр лукашенко, дмитрий мезенцев, россия