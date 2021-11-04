22:13 04.11.2021 (обновлено: 22:30 04.11.2021)
Мезенцев призвал утвердить союзную Военную доктрину
Мезенцев попросил утвердить союзные военную доктрину и концепцию миграционной политики
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкГоссекретарь Союзного государства (СГ) Белоруссии и России Дмитрий Мезенцев
МИНСК, 4 ноя – РИА Новости. Госсекретарь Союзного государства (СГ) Белоруссии и России Дмитрий Мезенцев попросил Высший госсовет СГ утвердить новую союзную военную доктрину и концепцию миграционной политики.
"Принятие столь значимого документа (военной доктрины – ред.) обусловлено изменением военно-политической обстановки в регионе, возникновением новых угроз и вызовов для России и Белоруссии, беспрецедентным давлением на наши страны… Новая военная доктрина позволит повысить уровень согласованности оборонной политики, своевременно адаптировать задачи министерств обороны с учетом происходящих в регионе изменений военно-политической обстановки", - сказал Мезенцев во время заседания ВГС СГ. Он попросил утвердить ВГС военную доктрину.
"Еще один важнейший документ – концепция миграционной политики Союзного государства, которая определит направления деятельности МВД, органов безопасности, погранслужб, внешнеполитических ведомств в сфере миграции с учетом новых реалий возрастания миграционных потоков... Просим утвердить документ", - сказал госсекретарь.
"Актуальность документа по-своему подтверждают и последние события на границе Беларуси и Евросоюза, на которые выдержанно и профессионально отвечает республика", - отметил Мезенцев. По его словам, концепция миграционной политики предусматривает не только совместное противодействие угрозам безопасности, связанным с незаконной миграцией, но и обеспечивает партнерство в интересах граждан в сфере труда и занятости.
"Принятие данного документа, утверждение союзным советом министров на очередном заседании плана по его реализации на период до 2025 года станет ключевым условием формирования единого миграционного пространства Союзного государства", - заявил Мезенцев.
В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.