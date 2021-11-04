Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Флаги Союзного государства
Союзное государство
https://ria.ru/20211104/doktrina-1757753056.html
Мезенцев призвал утвердить союзную Военную доктрину
Мезенцев призвал утвердить союзную Военную доктрину - РИА Новости, 04.11.2021
Мезенцев призвал утвердить союзную Военную доктрину
Госсекретарь Союзного государства (СГ) Белоруссии и России Дмитрий Мезенцев попросил Высший госсовет СГ утвердить новую союзную военную доктрину и концепцию... РИА Новости, 04.11.2021
2021-11-04T22:13
2021-11-04T22:30
союзное государство
в мире
белоруссия
евросоюз
александр лукашенко
дмитрий мезенцев
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/12/1746187617_116:6:2495:1344_1920x0_80_0_0_4a984e8326df3d8f1fc85a2273f0aa27.jpg
МИНСК, 4 ноя – РИА Новости. Госсекретарь Союзного государства (СГ) Белоруссии и России Дмитрий Мезенцев попросил Высший госсовет СГ утвердить новую союзную военную доктрину и концепцию миграционной политики."Принятие столь значимого документа (военной доктрины – ред.) обусловлено изменением военно-политической обстановки в регионе, возникновением новых угроз и вызовов для России и Белоруссии, беспрецедентным давлением на наши страны… Новая военная доктрина позволит повысить уровень согласованности оборонной политики, своевременно адаптировать задачи министерств обороны с учетом происходящих в регионе изменений военно-политической обстановки", - сказал Мезенцев во время заседания ВГС СГ. Он попросил утвердить ВГС военную доктрину."Еще один важнейший документ – концепция миграционной политики Союзного государства, которая определит направления деятельности МВД, органов безопасности, погранслужб, внешнеполитических ведомств в сфере миграции с учетом новых реалий возрастания миграционных потоков... Просим утвердить документ", - сказал госсекретарь."Актуальность документа по-своему подтверждают и последние события на границе Беларуси и Евросоюза, на которые выдержанно и профессионально отвечает республика", - отметил Мезенцев. По его словам, концепция миграционной политики предусматривает не только совместное противодействие угрозам безопасности, связанным с незаконной миграцией, но и обеспечивает партнерство в интересах граждан в сфере труда и занятости."Принятие данного документа, утверждение союзным советом министров на очередном заседании плана по его реализации на период до 2025 года станет ключевым условием формирования единого миграционного пространства Союзного государства", - заявил Мезенцев.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
https://ria.ru/20211104/dekret-1757732482.html
https://radiosputnik.ria.ru/20211104/mediakholding-1757738539.html
белоруссия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/12/1746187617_232:0:2963:2048_1920x0_80_0_0_429ac7a71533d11c0715849209c651e1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, белоруссия, евросоюз, александр лукашенко, дмитрий мезенцев, россия
22:13 04.11.2021 (обновлено: 22:30 04.11.2021)
 
Мезенцев призвал утвердить союзную Военную доктрину

Мезенцев попросил утвердить союзные военную доктрину и концепцию миграционной политики

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкГоссекретарь Союзного государства (СГ) Белоруссии и России Дмитрий Мезенцев
Госсекретарь Союзного государства (СГ) Белоруссии и России Дмитрий Мезенцев - РИА Новости, 1920, 04.11.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МИНСК, 4 ноя – РИА Новости. Госсекретарь Союзного государства (СГ) Белоруссии и России Дмитрий Мезенцев попросил Высший госсовет СГ утвердить новую союзную военную доктрину и концепцию миграционной политики.
"Принятие столь значимого документа (военной доктрины – ред.) обусловлено изменением военно-политической обстановки в регионе, возникновением новых угроз и вызовов для России и Белоруссии, беспрецедентным давлением на наши страны… Новая военная доктрина позволит повысить уровень согласованности оборонной политики, своевременно адаптировать задачи министерств обороны с учетом происходящих в регионе изменений военно-политической обстановки", - сказал Мезенцев во время заседания ВГС СГ. Он попросил утвердить ВГС военную доктрину.
"Еще один важнейший документ – концепция миграционной политики Союзного государства, которая определит направления деятельности МВД, органов безопасности, погранслужб, внешнеполитических ведомств в сфере миграции с учетом новых реалий возрастания миграционных потоков... Просим утвердить документ", - сказал госсекретарь.
"Актуальность документа по-своему подтверждают и последние события на границе Беларуси и Евросоюза, на которые выдержанно и профессионально отвечает республика", - отметил Мезенцев. По его словам, концепция миграционной политики предусматривает не только совместное противодействие угрозам безопасности, связанным с незаконной миграцией, но и обеспечивает партнерство в интересах граждан в сфере труда и занятости.
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в режиме видеоконференции в заседании Высшего Государственного Совета Союзного государства - РИА Новости, 1920, 04.11.2021
Вчера, 18:40Союзное государство
Путин назвал цель подписанного декрета Союзного государства
"Принятие данного документа, утверждение союзным советом министров на очередном заседании плана по его реализации на период до 2025 года станет ключевым условием формирования единого миграционного пространства Союзного государства", - заявил Мезенцев.
В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции по итогам встречи - РИА Новости, 1920, 04.11.2021
Вчера, 19:12В мире
Лукашенко предложил создать единый медиахолдинг Союзного государства
 
Союзное государствоВ миреБелоруссияЕвросоюзАлександр ЛукашенкоДмитрий МезенцевРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:49Врач посоветовал вернуться в привычный ритм до окончания нерабочей недели
03:41Вильфанд посоветовал автомобилистам не откладывать замену резины
03:41В ЕАО из-за отказа прививаться уволились еще 12 работников скорой
03:40В Англии археологи обнаружили уникальные древнеримские статуи
03:28Госсекретарь США призвал к возобновлению диалога в Судане
03:25В Роспотребнадзоре оценили риск заражения от привитого заболевшего COVID-19
03:18Иностранцам рассказали, как будут "обнулять" их пенсии с 2023 года
03:13Вильфанд рассказал о температурной аномалии в Центральной России
03:07Сенатор выступил за продление режима нерабочих дней
03:05Назван омолаживающий кожу напиток
02:47Блумберг: сопровождавший Байдена сотрудник сдал положительный тест на COVID
02:41В Раде рассказали о "тайных" миллиардах кубометров украинского газа
02:30Президент Бразилии стал героем мемов, неправильно назвав Пизанскую башню
02:17Владельцам смартфонов рассказали, как найти удаленные фото
02:17Вильфанд рассказал об аномально теплой температуре в Сибири
02:15Американский генерал объяснил, как язык приблизит Украину к членству в НАТО
02:08Эксперт рассказал, как улучшить сигнал Wi-Fi без вреда для здоровья
02:06Львовского депутата поймали за рисованием портрета Путина
01:38На Украине пообещали продолжить закупки беспилотников Bayraktar
01:33Кулеба: минские договоренности остаются базой для урегулирования в Донбассе
Лента новостейМолния
Врач посоветовал вернуться в привычный ритм до окончания нерабочей неделиВильфанд посоветовал автомобилистам не откладывать замену резиныВ ЕАО из-за отказа прививаться уволились еще 12 работников скоройВ Англии археологи обнаружили уникальные древнеримские статуи Госсекретарь США призвал к возобновлению диалога в СуданеВ Роспотребнадзоре оценили риск заражения от привитого заболевшего COVID-19Иностранцам рассказали, как будут "обнулять" их пенсии с 2023 годаВильфанд рассказал о температурной аномалии в Центральной РоссииСенатор выступил за продление режима нерабочих днейНазван омолаживающий кожу напитокБлумберг: сопровождавший Байдена сотрудник сдал положительный тест на COVIDВ Раде рассказали о "тайных" миллиардах кубометров украинского газаПрезидент Бразилии стал героем мемов, неправильно назвав Пизанскую башнюВладельцам смартфонов рассказали, как найти удаленные фотоВильфанд рассказал об аномально теплой температуре в СибириАмериканский генерал объяснил, как язык приблизит Украину к членству в НАТОЭксперт рассказал, как улучшить сигнал Wi-Fi без вреда для здоровьяЛьвовского депутата поймали за рисованием портрета ПутинаНа Украине пообещали продолжить закупки беспилотников BayraktarКулеба: минские договоренности остаются базой для урегулирования в Донбассе