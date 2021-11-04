https://ria.ru/20211104/dni-1757679052.html

Врач рассказал, как избежать тревожности в нерабочие дни

Врач рассказал, как избежать тревожности в нерабочие дни - РИА Новости, 04.11.2021

Врач рассказал, как избежать тревожности в нерабочие дни

Появление тревожности во время длинных выходных - вполне реальный риск, чтобы избежать этого, необходимо запастись хорошими фильмами, читать книги, заняться... РИА Новости, 04.11.2021

2021-11-04T09:54

2021-11-04T09:54

2021-11-04T09:54

распространение коронавируса

общество

андрей тяжельников

россия

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Появление тревожности во время длинных выходных - вполне реальный риск, чтобы избежать этого, необходимо запастись хорошими фильмами, читать книги, заняться хобби и полезными делами, нагружать себя физически, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников."Появление некоторой тревожности во время незапланированных длинных выходных - вполне реальный риск. Кроме ограничения круга общения и общего тревожного информационного фона, развитию этого состояния способствует убывающий день, нехватка солнца, похолодание. Чтобы избежать риска, необходимо поддерживать свое настроение, не давать себе бездельничать и скучать", - рассказал Тяжельников.Он отметил, что необходимо запастись списком хороших фильмов, особенно веселых, а также читать книги, на которые до этого не было времени."Введенные вынужденные меры, по моему мнению, приняты очень вовремя. Они могут поспособствовать снижению новых случаев заболевания и разорвать цепочку заражения. Чтобы же полностью справиться с пандемией, необходима действительно массовая вакцинация. Во время нерабочих дней я советую заняться, наконец, хобби, сделать другие полезные дела для семьи и дома, которые откладывали. Отправьтесь на экскурсию, на прогулку, нагружайте себя физической активностью. Спортивные занятия способствуют выработке множества полезных гормонов, в том числе, дофамина, который обеспечивает состояние удовлетворения и поднимает настроение", - посоветовал Тяжельников.

https://radiosputnik.ria.ru/20211104/pitanie-1757607511.html

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общество, андрей тяжельников, россия, коронавирус covid-19