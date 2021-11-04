https://ria.ru/20211104/deputat-1757758528.html

В белорусском парламенте заявили, что Минск давно признал Крым российским

В белорусском парламенте заявили, что Минск давно признал Крым российским - РИА Новости, 05.11.2021

В белорусском парламенте заявили, что Минск давно признал Крым российским

Белорусская страна де-факто и де-юре давно признала Крым российским, об этом рассказал председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты... РИА Новости, 05.11.2021

2021-11-04T23:28

2021-11-04T23:28

2021-11-05T01:04

оон

севастополь

республика крым

белоруссия

владимир путин

россия

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МИНСК, 4 ноя – РИА Новости. Белорусская страна де-факто и де-юре давно признала Крым российским, об этом рассказал председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси Андрей Савиных.Ранее в четверг президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе заседания Высшего госсовета Союзного государства, проходившего в режиме видеоконференции, пожаловался, что российский лидер Владимир Путин не взял его с собой в Крым.В ответ Путин порекомендовал своему белорусскому коллеге, который не был в Крыму с момента воссоединения полуострова с Россией, посетить новый мемориальный комплекс в Севастополе, посвященный окончанию гражданской войны.Лукашенко попросил Путина, который сейчас в Севастополе, передать самые теплые поздравления крымчанам с Днем народного единства, который отмечается в России 4 ноября.Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс позднее заявил, что на полуострове готовы принять Лукашенко, а спикер парламента Владимир Константинов пригласил белорусского лидера посмотреть, как живет российский Крым.

https://ria.ru/20211104/priglashenie-1757736769.html

севастополь

республика крым

белоруссия

россия

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оон, севастополь, республика крым, белоруссия, владимир путин, россия