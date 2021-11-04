https://ria.ru/20211104/deputat-1757758528.html
В белорусском парламенте заявили, что Минск давно признал Крым российским
В белорусском парламенте заявили, что Минск давно признал Крым российским - РИА Новости, 05.11.2021
В белорусском парламенте заявили, что Минск давно признал Крым российским
Белорусская страна де-факто и де-юре давно признала Крым российским, об этом рассказал председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты... РИА Новости, 05.11.2021
2021-11-04T23:28
2021-11-04T23:28
2021-11-05T01:04
оон
севастополь
республика крым
белоруссия
владимир путин
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/19/1586284435_0:0:3115:1753_1920x0_80_0_0_24e8ac7f5e13a4d0a5a4ba7b5d39bc5e.jpg
МИНСК, 4 ноя – РИА Новости. Белорусская страна де-факто и де-юре давно признала Крым российским, об этом рассказал председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси Андрей Савиных.Ранее в четверг президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе заседания Высшего госсовета Союзного государства, проходившего в режиме видеоконференции, пожаловался, что российский лидер Владимир Путин не взял его с собой в Крым.В ответ Путин порекомендовал своему белорусскому коллеге, который не был в Крыму с момента воссоединения полуострова с Россией, посетить новый мемориальный комплекс в Севастополе, посвященный окончанию гражданской войны.Лукашенко попросил Путина, который сейчас в Севастополе, передать самые теплые поздравления крымчанам с Днем народного единства, который отмечается в России 4 ноября.Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс позднее заявил, что на полуострове готовы принять Лукашенко, а спикер парламента Владимир Константинов пригласил белорусского лидера посмотреть, как живет российский Крым.
https://ria.ru/20211104/priglashenie-1757736769.html
севастополь
республика крым
белоруссия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/19/1586284435_384:0:3115:2048_1920x0_80_0_0_1f5e668c81033d8ff8baf5ac35116387.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
оон, севастополь, республика крым, белоруссия, владимир путин, россия
23:28 04.11.2021 (обновлено: 01:04 05.11.2021)
В белорусском парламенте заявили, что Минск давно признал Крым российским
Белорусский депутат Савиных заявил, что Лукашенко признал Крым территорией России
МИНСК, 4 ноя – РИА Новости.
Белорусская страна де-факто и де-юре давно признала Крым
российским, об этом рассказал председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси
Андрей Савиных.
"И де-факто, и де-юре Крым давно был признан российским белорусской стороной. Единственное, чего не было - какого-то политического заявления, чтобы формализовать это, скажем так, для российского медийного пространства... Заявление президента было, что это политическая реальность. Сегодня это недвусмысленно было объявлено. И для нас Крым, скажем так, и месяц назад был неотъемлемой частью Российской Федерации", - сказал Савиных в эфире "Соловьев Live
".
Ранее в четверг президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе заседания Высшего госсовета Союзного государства, проходившего в режиме видеоконференции, пожаловался, что российский лидер Владимир Путин не взял его с собой в Крым.
В ответ Путин порекомендовал своему белорусскому коллеге, который не был в Крыму с момента воссоединения полуострова с Россией, посетить новый мемориальный комплекс в Севастополе, посвященный окончанию гражданской войны.
Лукашенко попросил Путина, который сейчас в Севастополе, передать самые теплые поздравления крымчанам с Днем народного единства, который отмечается в России 4 ноября.
Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс позднее заявил, что на полуострове готовы принять Лукашенко, а спикер парламента Владимир Константинов пригласил белорусского лидера посмотреть, как живет российский Крым.