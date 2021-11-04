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В белорусском парламенте заявили, что Минск давно признал Крым российским
В белорусском парламенте заявили, что Минск давно признал Крым российским - РИА Новости, 05.11.2021
В белорусском парламенте заявили, что Минск давно признал Крым российским
Белорусская страна де-факто и де-юре давно признала Крым российским, об этом рассказал председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты... РИА Новости, 05.11.2021
2021-11-04T23:28
2021-11-05T01:04
оон
севастополь
республика крым
белоруссия
владимир путин
россия
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МИНСК, 4 ноя – РИА Новости. Белорусская страна де-факто и де-юре давно признала Крым российским, об этом рассказал председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси Андрей Савиных.Ранее в четверг президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе заседания Высшего госсовета Союзного государства, проходившего в режиме видеоконференции, пожаловался, что российский лидер Владимир Путин не взял его с собой в Крым.В ответ Путин порекомендовал своему белорусскому коллеге, который не был в Крыму с момента воссоединения полуострова с Россией, посетить новый мемориальный комплекс в Севастополе, посвященный окончанию гражданской войны.Лукашенко попросил Путина, который сейчас в Севастополе, передать самые теплые поздравления крымчанам с Днем народного единства, который отмечается в России 4 ноября.Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс позднее заявил, что на полуострове готовы принять Лукашенко, а спикер парламента Владимир Константинов пригласил белорусского лидера посмотреть, как живет российский Крым.
https://ria.ru/20211104/priglashenie-1757736769.html
севастополь
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оон, севастополь, республика крым, белоруссия, владимир путин, россия
23:28 04.11.2021 (обновлено: 01:04 05.11.2021)
 
В белорусском парламенте заявили, что Минск давно признал Крым российским

Белорусский депутат Савиных заявил, что Лукашенко признал Крым территорией России

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкДворец-замок "Ласточкино гнездо"
Дворец-замок Ласточкино гнездо - РИА Новости, 1920, 04.11.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МИНСК, 4 ноя – РИА Новости. Белорусская страна де-факто и де-юре давно признала Крым российским, об этом рассказал председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси Андрей Савиных.
"И де-факто, и де-юре Крым давно был признан российским белорусской стороной. Единственное, чего не было - какого-то политического заявления, чтобы формализовать это, скажем так, для российского медийного пространства... Заявление президента было, что это политическая реальность. Сегодня это недвусмысленно было объявлено. И для нас Крым, скажем так, и месяц назад был неотъемлемой частью Российской Федерации", - сказал Савиных в эфире "Соловьев Live".
Ранее в четверг президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе заседания Высшего госсовета Союзного государства, проходившего в режиме видеоконференции, пожаловался, что российский лидер Владимир Путин не взял его с собой в Крым.
В ответ Путин порекомендовал своему белорусскому коллеге, который не был в Крыму с момента воссоединения полуострова с Россией, посетить новый мемориальный комплекс в Севастополе, посвященный окончанию гражданской войны.
Лукашенко попросил Путина, который сейчас в Севастополе, передать самые теплые поздравления крымчанам с Днем народного единства, который отмечается в России 4 ноября.
Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс позднее заявил, что на полуострове готовы принять Лукашенко, а спикер парламента Владимир Константинов пригласил белорусского лидера посмотреть, как живет российский Крым.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с журналистами, представителями общественности, экспертного и медийного сообщества - РИА Новости, 1920, 04.11.2021
Вчера, 19:22
Лукашенко посетовал, что Путин не пригласил его в Крым
 
ООНСевастопольРеспублика КрымБелоруссияВладимир ПутинРоссия
 
 
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