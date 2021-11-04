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Депутаты устроили в Раде демарш во время выступления Зеленского
Депутаты устроили в Раде демарш во время выступления Зеленского - РИА Новости, 04.11.2021
Депутаты устроили в Раде демарш во время выступления Зеленского
Депутаты от партии "Европейская солидарность" экс-президента Петра Порошенко во время выступления в парламенте президента Владимира Зеленского устроили демарш. РИА Новости, 04.11.2021
2021-11-04T11:56
2021-11-04T11:56
в мире
украина
владимир зеленский
верховная рада украины
петр порошенко
европейская солидарность
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КИЕВ, 4 ноя – РИА Новости. Депутаты от партии "Европейская солидарность" экс-президента Петра Порошенко во время выступления в парламенте президента Владимира Зеленского устроили демарш.Зеленский в четверг утром прибыл в парламент для того, чтобы по своей квоте представить кандидата на пост министра обороны. На это пост претендует бывший вице-премьер Алексей Резников.Во время выступления президента депутаты от партии Порошенко подняли плакаты с надписями: "Зеофшор. Верни 40 миллионов долларов, которые украл с Коломойским", "Зекатастрофа. Дай Украине кислород", "Зе, почему слил операцию вагнеровцев?".В свою очередь депутаты от пропрезидентской партии "Слуга народа" призвали спикера Рады привлечь депутатов от партии Порошенко к дисциплинарной ответственности за нарушение регламента.Ранее Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ), финансируемый, в частности, одним из фондов Джорджа Сороса, опубликовал "досье Пандоры" о якобы причастности ряда мировых лидеров к офшорным схемам. Среди них есть и президент Украины Владимир Зеленский. Позже сам Зеленский подтвердил наличие офшорных счетов, но заявил, что их не использовали для отмывания денег.
https://ria.ru/20211104/yazyk-1757668020.html
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в мире, украина, владимир зеленский, верховная рада украины, петр порошенко, европейская солидарность
11:56 04.11.2021
 
Депутаты устроили в Раде демарш во время выступления Зеленского

Депутаты от партии Порошенко устроили в Раде демарш во время выступления Зеленского

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗаседание Верховной рады Украины
Заседание Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 04.11.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 4 ноя – РИА Новости. Депутаты от партии "Европейская солидарность" экс-президента Петра Порошенко во время выступления в парламенте президента Владимира Зеленского устроили демарш.
Зеленский в четверг утром прибыл в парламент для того, чтобы по своей квоте представить кандидата на пост министра обороны. На это пост претендует бывший вице-премьер Алексей Резников.
Информационный стенд с объявлениями - РИА Новости, 1920, 04.11.2021
04:13
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Во время выступления президента депутаты от партии Порошенко подняли плакаты с надписями: "Зеофшор. Верни 40 миллионов долларов, которые украл с Коломойским", "Зекатастрофа. Дай Украине кислород", "Зе, почему слил операцию вагнеровцев?".
В свою очередь депутаты от пропрезидентской партии "Слуга народа" призвали спикера Рады привлечь депутатов от партии Порошенко к дисциплинарной ответственности за нарушение регламента.
Ранее Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ), финансируемый, в частности, одним из фондов Джорджа Сороса, опубликовал "досье Пандоры" о якобы причастности ряда мировых лидеров к офшорным схемам. Среди них есть и президент Украины Владимир Зеленский. Позже сам Зеленский подтвердил наличие офшорных счетов, но заявил, что их не использовали для отмывания денег.
Член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 04.11.2021
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В миреУкраинаВладимир ЗеленскийВерховная Рада УкраиныПетр ПорошенкоЕвропейская солидарность
 
 
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