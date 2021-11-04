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Депутаты устроили в Раде демарш во время выступления Зеленского
Депутаты устроили в Раде демарш во время выступления Зеленского - РИА Новости, 04.11.2021
Депутаты устроили в Раде демарш во время выступления Зеленского
Депутаты от партии "Европейская солидарность" экс-президента Петра Порошенко во время выступления в парламенте президента Владимира Зеленского устроили демарш. РИА Новости, 04.11.2021
2021-11-04T11:56
2021-11-04T11:56
2021-11-04T11:56
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владимир зеленский
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петр порошенко
европейская солидарность
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КИЕВ, 4 ноя – РИА Новости. Депутаты от партии "Европейская солидарность" экс-президента Петра Порошенко во время выступления в парламенте президента Владимира Зеленского устроили демарш.Зеленский в четверг утром прибыл в парламент для того, чтобы по своей квоте представить кандидата на пост министра обороны. На это пост претендует бывший вице-премьер Алексей Резников.Во время выступления президента депутаты от партии Порошенко подняли плакаты с надписями: "Зеофшор. Верни 40 миллионов долларов, которые украл с Коломойским", "Зекатастрофа. Дай Украине кислород", "Зе, почему слил операцию вагнеровцев?".В свою очередь депутаты от пропрезидентской партии "Слуга народа" призвали спикера Рады привлечь депутатов от партии Порошенко к дисциплинарной ответственности за нарушение регламента.Ранее Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ), финансируемый, в частности, одним из фондов Джорджа Сороса, опубликовал "досье Пандоры" о якобы причастности ряда мировых лидеров к офшорным схемам. Среди них есть и президент Украины Владимир Зеленский. Позже сам Зеленский подтвердил наличие офшорных счетов, но заявил, что их не использовали для отмывания денег.
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в мире, украина, владимир зеленский, верховная рада украины, петр порошенко, европейская солидарность
Депутаты устроили в Раде демарш во время выступления Зеленского
Депутаты от партии Порошенко устроили в Раде демарш во время выступления Зеленского