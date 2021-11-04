https://ria.ru/20211104/dekret-1757732482.html
Путин назвал цель подписанного декрета Союзного государства
Путин назвал цель подписанного декрета Союзного государства - РИА Новости, 04.11.2021
Путин назвал цель подписанного декрета Союзного государства
Подписанный декрет с Белоруссией - шаг вперёд, он не связан с внутриполитической ситуацией, нацелен на выгоду для людей обеих стран, заявил президент России... РИА Новости, 04.11.2021
2021-11-04T18:40
2021-11-04T18:40
2021-11-04T19:09
союзное государство
белоруссия
владимир путин
александр лукашенко
россия
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СЕВАСТОПОЛЬ, 4 ноя - РИА Новости. Подписанный декрет с Белоруссией - шаг вперёд, он не связан с внутриполитической ситуацией, нацелен на выгоду для людей обеих стран, заявил президент России Владимир Путин.Россия и Белоруссия подписали в четверг на заседании Высшего Госсовета Союзного государства интеграционный декрет, утверждающий союзные программы двух стран."Очень рассчитываем на то, что те договорённости, которые были достигнуты нашими правительствами в предыдущий период времени и которые мы сегодня формализовали, подписывая документ, ради которого мы сегодня собрались, это серьёзный шаг вперёд", - сказал Путин, подводя итоги ВГС."Он абсолютно не связан с внутриполитическими повестками в наших странах. Он связан с необходимостью эффективно функционировать нашим экономикам и создавать конкурентные преимущества для того, чтобы повышать эффективность нашей работы, которая в конечном итоге направлена на повышение благосостояния наших граждан", - подчеркнул он.Российский лидер поблагодарил правительства двух стран за проделанную сложную и многовекторную работу."Мы с вами хорошо знаем, что сегодня в связи с потерями в экономике, социальной сфере, потерями, связанными с коронавирусной инфекцией, в качестве одного из наиболее эффективных инструментов преодоления этих кризисных явлений считается объединение усилий расположенных близко друг от друга стран, которые идут по пути кооперации своих усилий в области экономики в целом, отдельных отраслей производства и ищут решения в том числе не путях интеграции", - сказал Путин.Он отметил, что это происходит во всем мире - в Юго-Восточной Азии, Африке, Южной, Центральной и Северной Америке, в Европе.По его словам, это касается общей инфраструктуры, энергетики, объединяющего русского языка."Но по линии Союзного государства мы продвинулись дальше, чем по другим трекам. Такая разноскоростная интеграция присуща практически всем интеграционным объединениям, ничего здесь особенного нет", - отметил Путин, добавив, что Москва и Минск подают пример остальным.
https://ria.ru/20211104/lukashenko-1757734100.html
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белоруссия, владимир путин, александр лукашенко, россия
18:40 04.11.2021 (обновлено: 19:09 04.11.2021)
Путин назвал цель подписанного декрета Союзного государства
Путин назвал подписанный с Белоруссией декрет шагом вперед, нацеленным на выгоду для людей
СЕВАСТОПОЛЬ, 4 ноя - РИА Новости.
Подписанный декрет с Белоруссией
- шаг вперёд, он не связан с внутриполитической ситуацией, нацелен на выгоду для людей обеих стран, заявил президент России Владимир Путин
.
Россия
и Белоруссия подписали в четверг на заседании Высшего Госсовета Союзного государства интеграционный декрет, утверждающий союзные программы двух стран.
"Очень рассчитываем на то, что те договорённости, которые были достигнуты нашими правительствами в предыдущий период времени и которые мы сегодня формализовали, подписывая документ, ради которого мы сегодня собрались, это серьёзный шаг вперёд", - сказал Путин, подводя итоги ВГС.
"Он абсолютно не связан с внутриполитическими повестками в наших странах. Он связан с необходимостью эффективно функционировать нашим экономикам и создавать конкурентные преимущества для того, чтобы повышать эффективность нашей работы, которая в конечном итоге направлена на повышение благосостояния наших граждан", - подчеркнул он.
Российский лидер поблагодарил правительства двух стран за проделанную сложную и многовекторную работу.
"Мы с вами хорошо знаем, что сегодня в связи с потерями в экономике, социальной сфере, потерями, связанными с коронавирусной инфекцией, в качестве одного из наиболее эффективных инструментов преодоления этих кризисных явлений считается объединение усилий расположенных близко друг от друга стран, которые идут по пути кооперации своих усилий в области экономики в целом, отдельных отраслей производства и ищут решения в том числе не путях интеграции", - сказал Путин.
Он отметил, что это происходит во всем мире - в Юго-Восточной Азии
, Африке
, Южной, Центральной и Северной Америке
, в Европе
.
К сожалению, по многим направлениям этой интеграции мы на постсоветском пространстве отстаём, не используем в полной мере те возможности, те конкурентные преимущества, которые достались со времени СССР.
Владимир Путин
президент России
По его словам, это касается общей инфраструктуры, энергетики, объединяющего русского языка.
"Но по линии Союзного государства мы продвинулись дальше, чем по другим трекам. Такая разноскоростная интеграция присуща практически всем интеграционным объединениям, ничего здесь особенного нет", - отметил Путин, добавив, что Москва
и Минск
подают пример остальным.