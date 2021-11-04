https://ria.ru/20211104/danchenko-1757750567.html

В США заявили, что за штабом Трампа следили на основе доносов Данченко

В США заявили, что за штабом Трампа следили на основе доносов Данченко - РИА Новости, 04.11.2021

В США заявили, что за штабом Трампа следили на основе доносов Данченко

За предвыборным штабом бывшего президента США Дональда Трампа следили на основе ложных доносов аналитика Игоря Данченко. Об этом говорится в опубликованном... РИА Новости, 04.11.2021

2021-11-04T21:47

2021-11-04T21:47

2021-11-04T23:58

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ВАШИНГТОН, 4 ноя — РИА Новости. За предвыборным штабом бывшего президента США Дональда Трампа следили на основе ложных доносов аналитика Игоря Данченко. Об этом говорится в опубликованном обвинительном заключении против россиянина.Ранее стало известно, что Данченко арестовали в рамках расследования возможных связей Трампа с Россией; в четверг днем он предстанет перед американским судом. По данным американского Минюста, с июня по ноябрь 2017 года Данченко пять раз дал ФБР ложные показания по поводу источников информации, которую он предоставил британской фирме, собиравшей "досье" на политика. Эти показания сыграли ключевую роль в расследовании ФБР.Как говорится в обвинительном заключении, ложные заявления Данченко описывали "хорошо развитое скрытое сотрудничество" между Трампом и высокопоставленным российским чиновником. Эти утверждения потом были изложены в докладе фирмы из Великобритании."Отчет компании сыграл важную роль в подготовленных ФБР заявлениях о необходимости ордера в рамках закона о негласном наблюдении в целях внешней разведки", — говорится в документе.Как указано в заключении, слежку вели за "гражданином США, советником тогдашнего кандидата в президенты Трампа". При этом ранее сообщалось, что наблюдали за советником кампании Трампа Картером Пейджем.Американский суд постановил освободить Данченко под залог в сто тысяч долларов. В течение 24 часов он должен будет сдать паспорт, а впоследствии носить электронный браслет.Во время предвыборной кампании 2016 года федеральные органы вели расследование в отношении штаба Трампа на предмет "связей с Россией". Кандидат в президенты обвиняет тогдашнюю администрацию Барака Обамы в слежке за ним как политическим противником. Спецпрокурор Роберт Мюллер — который уже при Трампе два года расследовал "российское дело" — подтвердил обвинения спецслужб во "вмешательстве" в выборы со стороны Москвы, но не нашел свидетельств ее "сговора" с Трампом. Минюст США назначил спецпрокурора Джона Дарема расследовать потенциальные нарушения в ходе предвыборной кампании.В 2016 году бывший сотрудник британских спецслужб Кристофер Стил по заказу политических противников Трампа подготовил на него компрометирующие материалы для вашингтонской фирмы Fusion GPS. Досье попало в прессу после выборов. В докладе утверждалось, что Россия располагает компроматом на Трампа. Спецслужбы США, которыми тогда еще руководили назначенцы Барака Обамы, не стали ни подтверждать, ни опровергать содержание досье. Сам Трамп не раз называл досье фальшивкой, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков — газетной "уткой".Личность "источника" этого досье еще в июле раскрыли американские СМИ. По их данным, это был аналитик Игорь Данченко, родившийся в советские времена на Украине и выросший в России. После он работал в США, будучи специалистом по России и Евразии.В сентябре сенатор Линдси Грэм назвал человека, ставшего источником досье с компроматом на Трампа, "возможным российским агентом". При этом имя источника он не указал. Данченко опровергал утверждения о том, что он российский агент.

https://ria.ru/20211104/obvinenie-1757740332.html

https://ria.ru/20211003/svyazi-1752894293.html

https://ria.ru/20211018/tramp-1754985544.html

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в мире, сша, gps, фбр, россия, игорь данченко