https://ria.ru/20211104/danchenko-1757735426.html

США предъявили аналитику Данченко обвинения в даче ложных показаний ФБР

США предъявили аналитику Данченко обвинения в даче ложных показаний ФБР - РИА Новости, 04.11.2021

США предъявили аналитику Данченко обвинения в даче ложных показаний ФБР

Власти США предъявили обвинения аналитику Игорю Данченко по пяти пунктам в даче ложных показаний Федеральному бюро расследований (ФБР), говорится в письменном... РИА Новости, 04.11.2021

2021-11-04T19:06

2021-11-04T19:06

2021-11-04T21:43

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игорь данченко

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ВАШИНГТОН, 4 ноя - РИА Новости. Власти США предъявили обвинения аналитику Игорю Данченко по пяти пунктам в даче ложных показаний Федеральному бюро расследований (ФБР), говорится в письменном заявлении американского минюста.Согласно документу, в четверг днем Данченко предстанет перед американским судом."Предъявленные обвинения связаны с источниками информации, которые он использовал, чтобы предоставить сведения британской фирме, которая готовила то, что фигурирует в обвинительном заключении как "отчет компании", - говорится в заявлении минюста США.По данным ведомства, с июня по ноябрь 2017 года Данченко пять раз дал ложные показания ФБР относительно источников информации, которую он предоставил британской фирме.Газета New York Times ранее сообщила, что власти США арестовали аналитика в рамках расследования возможных связей бывшего президента Дональда Трампа с Россией.Как говорится в обвинительном заключении, ложные показания аналитика Данченко сыграли ключевую роль в расследовании ФБР. В частности, его заявление о том, что он разговаривал с лицом, с которым на самом деле не вступал в контакт. Как отмечается в документе, Данченко заявил правоохранителям, что ответил на анонимный звонок и по голосу решил, будто разговаривает с "главой российско-американской торговой палаты", что не соответствовало действительности.

https://ria.ru/20211018/tramp-1754985544.html

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в мире, сша, дональд трамп, фбр, россия, игорь данченко