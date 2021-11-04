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США предъявили аналитику Данченко обвинения в даче ложных показаний ФБР
США предъявили аналитику Данченко обвинения в даче ложных показаний ФБР - РИА Новости, 04.11.2021
США предъявили аналитику Данченко обвинения в даче ложных показаний ФБР
Власти США предъявили обвинения аналитику Игорю Данченко по пяти пунктам в даче ложных показаний Федеральному бюро расследований (ФБР), говорится в письменном... РИА Новости, 04.11.2021
2021-11-04T19:06
2021-11-04T19:06
2021-11-04T21:43
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ВАШИНГТОН, 4 ноя - РИА Новости. Власти США предъявили обвинения аналитику Игорю Данченко по пяти пунктам в даче ложных показаний Федеральному бюро расследований (ФБР), говорится в письменном заявлении американского минюста.Согласно документу, в четверг днем Данченко предстанет перед американским судом."Предъявленные обвинения связаны с источниками информации, которые он использовал, чтобы предоставить сведения британской фирме, которая готовила то, что фигурирует в обвинительном заключении как "отчет компании", - говорится в заявлении минюста США.По данным ведомства, с июня по ноябрь 2017 года Данченко пять раз дал ложные показания ФБР относительно источников информации, которую он предоставил британской фирме.Газета New York Times ранее сообщила, что власти США арестовали аналитика в рамках расследования возможных связей бывшего президента Дональда Трампа с Россией.Как говорится в обвинительном заключении, ложные показания аналитика Данченко сыграли ключевую роль в расследовании ФБР. В частности, его заявление о том, что он разговаривал с лицом, с которым на самом деле не вступал в контакт. Как отмечается в документе, Данченко заявил правоохранителям, что ответил на анонимный звонок и по голосу решил, будто разговаривает с "главой российско-американской торговой палаты", что не соответствовало действительности.
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в мире, сша, дональд трамп, фбр, россия, игорь данченко
19:06 04.11.2021 (обновлено: 21:43 04.11.2021)
США предъявили аналитику Данченко обвинения в даче ложных показаний ФБР
США предъявили аналитику Данченко обвинения в даче ложных показаний ФБР
ВАШИНГТОН, 4 ноя - РИА Новости.
Власти США
предъявили обвинения аналитику Игорю Данченко по пяти пунктам в даче ложных показаний Федеральному бюро расследований (ФБР
), говорится в письменном заявлении американского минюста.
Согласно документу, в четверг днем Данченко предстанет перед американским судом.
"Предъявленные обвинения связаны с источниками информации, которые он использовал, чтобы предоставить сведения британской фирме, которая готовила то, что фигурирует в обвинительном заключении как "отчет компании", - говорится в заявлении минюста США.
По данным ведомства, с июня по ноябрь 2017 года Данченко пять раз дал ложные показания ФБР относительно источников информации, которую он предоставил британской фирме.
Газета New York Times ранее сообщила, что власти США арестовали аналитика в рамках расследования возможных связей бывшего президента Дональда Трампа
с Россией
.
Как говорится в обвинительном заключении, ложные показания аналитика Данченко сыграли ключевую роль в расследовании ФБР. В частности, его заявление о том, что он разговаривал с лицом, с которым на самом деле не вступал в контакт. Как отмечается в документе, Данченко заявил правоохранителям, что ответил на анонимный звонок и по голосу решил, будто разговаривает с "главой российско-американской торговой палаты", что не соответствовало действительности.