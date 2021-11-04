https://ria.ru/20211104/buddizm-1757701775.html

Далай-лама рассказал россиянам, как улучшить карму

Далай-лама рассказал россиянам, как улучшить карму - РИА Новости, 04.11.2021

Далай-лама рассказал россиянам, как улучшить карму

Далай-лама XIV рассказал буддистам России, как улучшить карму и достичь "состояния Будды" (просветления), отметив, что это могут сделать все. РИА Новости, 04.11.2021

2021-11-04T14:15

2021-11-04T14:15

2021-11-04T19:48

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далай-лама xiv (тэнзин гьяцо)

россия

религия

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости, Ольга Липич. Далай-лама XIV рассказал буддистам России, как улучшить карму и достичь "состояния Будды" (просветления), отметив, что это могут сделать все."Если у нас нет сильных противоядий, мы не можем устранить карму и вынуждены будем сталкиваться с ее последствиями. Но если мы практикуем и постоянно держим в уме бодхичитту (устремление к пробуждению ради блага всех живых существ), сострадание и любовь, то благая карма постепенно усиливается", - сказал Далай-лама в четверг, отвечая на вопросы российских буддистов в ходе онлайн-учений.По его словам, "все блага в мире возникают из стремления принести благо другим", а "все недостатки в мире возникают из стремления к собственному благу"."Будучи людьми, мы должны использовать свой интеллект для достижения состояния Будды. Думаю, мы и в самом деле можем достичь состояния Будды… Я призываю учеников практиковать всеобъемлющую йогу… Постоянно держать в уме бодхичитту (заботиться о благе других) и размышлять о пустотности", - сказал Далай-лама.ПустотностьПод "пустотностью" имеется в виду буддийское представление о том, что вещи и явления не существуют так, как они нам представляются, сами по себе, независимо и постоянно. То есть, они "пустотны по своей природе". Все в мире обусловлено причинно-следственными связями, все ежемоментно разрушается и меняется, включая сознание. Поэтому известная формула буддизма, приведенная в "Сутре сердца", гласит: "Форма есть пустота, пустота есть форма"."Корень цепляния за свое якобы истинно существующее "я" и проявление заботы о себе вместо заботы о других – это неведение", - отметил Далай-лама. А неведение устраняют "размышления о пустотности всех явлений по своей природе", отметил он.АльтруизмКроме того, духовный лидер советует для развития альтруизма практиковать мысленную "замену себя на других", "уравнивание себя с другими". "Семь миллиардов человек и все живые существа на земле – все хотят счастья и не хотят страданий. Но, не зная, как обрести счастье, люди разрушают его – своим эгоизмом, тогда как источник счастья – забота о других", - пояснил Далай-лама.По его словам, неведение и эгоизм приводят к "цеплянию за "я". "Но если мы исследуем себя, мы не сможем обнаружить это "я", - это всего лишь обозначение, которое мы даем своим психо-физическим совокупностям (сознанию и телу). Мое тело, мой ум, речь, мое сердце, мои друзья – ничто из перечисленного не тождественно моему "я". Невозможно указать пальцем и сказать: это – "я"... И в этом буддийское учение перекликается с квантовой физикой, которая утверждает, что явления предстают перед нами одним образом, но существуют по-другому. Это лишь обозначения", - добавил Далай-лама.Учения далай-ламыДалай-лама XIV Тензин Гьяцо родился 6 июля 1935 года в деревушке Такцер на северо-востоке Тибета. В 1937 году он был признан реинкарнацией своего предшественника — Далай-ламы XIII, а в 1940 возведен на престол. После включения Тибета в состав Китая Далай-лама XIV в 1959 году был вынужден бежать в Индию. Его резиденция расположена в городе Дхарамсала в северном штате Химачал-Прадеш, в предгорьях Гималаев. За просветительскую деятельность и миротворческие усилия Далай-лама был удостоен в 1989 году Нобелевской премии мира. Он уделяет особое внимание развитию образования и взаимодействия буддизма с современной наукой на протяжении всей жизни, а в последние годы активно сотрудничает и с выдающимися российскими учеными.Учения Далай-ламы для российских буддистов проводятся ежегодно с 2009 года. До пандемии коронавируса они проходили в форме очного общения буддийского духовного лидера с тысячами людей – они собирались в храме его резиденции в Дхарамсале или в конференц-залах Дели или Риги, куда специально приезжал Далай-лама. В последние годы на эти учения в Индию прибывали около полутора тысяч россиян, а в более близкую территориально Латвию – свыше трех тысяч. Кроме того, тысячи последователей Далай-ламы следили за трансляцией в интернете. С 2020 года Далай-лама встречается с россиянами при помощи видеосвязи, находясь в своей резиденции в Дхарамсале.В 2021 году онлайн-учения Далай-ламы для буддистов России проходят 4-5 ноября и посвящены разъяснению трактата Будды Будущего Майтреи "Украшение махаянских сутр", а также ответам на актуальные вопросы россиян. Они транслируются с синхронным переводом на русский язык на платформе Фонда содействия сохранению культурных и философских традиций тибетского буддизма "Сохраним Тибет" (Москва, savetibet.ru). Фонд выступает организатором учений наряду с Буддийским центром "Ринпоче Багша" (Бурятия), Центральным хурулом "Золотая обитель Будды Шакьямуни" (Калмыкия), Управлением Камбы-ламы Республики Тыва и также расположенным в столице Центром тибетской культуры и информации.

https://ria.ru/20211104/buddizm-1757675065.html

https://ria.ru/20210729/dalay-lama-1743334751.html

https://ria.ru/20190510/1553405661.html

https://ria.ru/20201105/dalay_lama-1583263726.html

https://ria.ru/20201107/buddizm-1583484579.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, рига, москва, далай-лама xiv (тэнзин гьяцо), россия, религия