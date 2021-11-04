https://ria.ru/20211104/buddizm-1757675065.html

Далай-лама разберет с российскими буддистами сочинение Будды Будущего

Далай-лама разберет с российскими буддистами сочинение Будды Будущего - РИА Новости, 04.11.2021

Далай-лама разберет с российскими буддистами сочинение Будды Будущего

Далай-лама XIV проведет онлайн-учения для буддистов России 4-5 ноября - разъяснит сочинение Будды Будущего Майтреи "Украшение махаянских сутр" и ответит на... РИА Новости, 04.11.2021

2021-11-04T08:44

2021-11-04T08:44

2021-11-04T09:40

религия

рига

снг

далай-лама xiv (тэнзин гьяцо)

поволжье

россия

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости, Ольга Липич. Далай-лама XIV проведет онлайн-учения для буддистов России 4-5 ноября - разъяснит сочинение Будды Будущего Майтреи "Украшение махаянских сутр" и ответит на актуальные вопросы россиян, сообщил РИА Новости почетный представитель Далай-ламы в России, странах СНГ и Монголии, верховный лама Калмыкии Тэло Тулку Ринпоче."Цель нынешней онлайн-встречи - помочь нам глубже постичь буддийское учение. Будда даровал нам много прекрасных наставлений. Многие великие учители в дальнейшем составили комментарии к учениям Будды, чтобы прояснить их смысл. Учения просвещают нас, избавляют от сомнений и заблуждений. И нет учителя лучше Его Святейшества Далай-ламы, от кого мы могли бы получать такие наставления. Он воплощение Будды Сострадания, Авалокитешвары, в человеческом теле", - сказал Ринпоче.Всемирно известному буддийскому лидеру исполнилось в июле 2021 года 86 лет, и он заявил, что намерен прожить до 110-113 лет. С начала пандемии в 2020 году Далай-лама живет в режиме изоляции в своей резиденции в Дхарамсале на севере Индии и общается с последователями буддизма в разных странах мира по видеосвязи. Учения 2021 года для россиян пройдут с синхронным переводом на русский язык на платформе фонда содействия сохранению культурных и философских традиций тибетского буддизма "Сохраним Тибет".Будда будущегоБуддисты верят, что Будда Будущего Майтрея даровал буддийскому философу IV века Асанге учения, вошедшие в трактат "Украшение махаянских сутр" ("Махаяна-сутра-аламкара"), еще будучи бодхисаттвой в "чистой земле" Тушита. Там Майтрея будет находиться до конца этой кальпы (единица измерения времени в индуизме и буддизме, соответствующая миллиардам лет)."Когда учения нынешнего Будды Шакьямуни исчезнут, он воплотится в нашем мире, достигнет пробуждения, станет Буддой Грядущего и укажет живым существам путь к духовному пробуждению. Будды и бодхисаттвы обладают способностью появляться в том месте и в то время, когда живые существа испытывают нужду в их наставничестве и помощи", - пояснил Ринпоче.Он отметил, что книга "Украшение махаянских сутр" Майтреи была переведена и издана на русском языке в июле 2021 года по личной рекомендации Далай-ламы XIV. Теперь ожидается, что Далай-лама прокомментирует для россиян эту книгу, которая рассказывает "о духовных подвигах бодхисаттв, посвятивших себя служению всему живому".Учения для россиянВ программе двухдневных буддийских учений также онлайн-встречи с директором Библиотеки тибетских трудов и архивов геше Лхакдором, показ документального фильма "Миссия – радость. Найти счастье в тяжелые времена" о дружбе между архиепископом из ЮАР Десмондом Туту и Далай-ламой XIV, интервью выдающихся буддийских наставников, ретроспективы фильмов об учениях Далай-ламы для российских последователей.Учения Далай-ламы XIV для российских буддистов проводятся ежегодно с 2009 года. Правда, до пандемии коронавируса они проходили в форме очного общения буддийского духовного лидера с тысячами людей – они собирались в храме его резиденции в Дхарамсале или в конференц-залах Дели или Риги, куда специально приезжал Далай-лама. В последние годы на эти учения в Индию прибывали около полутора тысяч россиян, а в более близкую территориально Латвию – свыше трех тысяч. Кроме того, тысячи последователей Далай-ламы следили за трансляцией в интернете.Организаторами учений выступают Буддийский центр "Ринпоче Багша" (Бурятия), Центральный хурул "Золотая обитель Будды Шакьямуни" (Калмыкия), Управление Камбы-ламы Республики Тыва, Фонд содействия сохранению культурных и философских традиций тибетского буддизма "Сохраним Тибет" (Москва), а также расположенный в столице Центр тибетской культуры и информации.Далай-Лама XIVБуддисты считают Далай-ламу (в переводе — "Океан-учитель") воплощением Авалокитешвары — Будды Сострадания. Далай-лама XIV Лхамо Дхондруб, впоследствии Тензин Гьяцо) родился 6 июля 1935 года в деревушке Такцер на северо-востоке Тибета. В 1937 году он был признан реинкарнацией своего предшественника — Далай-ламы XIII, а в 1940 возведен на престол.После включения Тибета в состав Китая Далай-лама XIV в 1959 году был вынужден бежать в Индию. Его резиденция расположена в городе Дхарамсала в северном штате Химачал-Прадеш, в предгорьях Гималаев. Там же обосновалось "тибетское правительство в изгнании". За просветительскую деятельность в разных станах и миротворческие усилия Далай-лама был удостоен в 1989 году Нобелевской премии мира.Россию Далай-лама XIV посещал несколько раз с краткосрочными поездками. Последняя из них, в Калмыкию в 2004 году, была однодневной. В последующие годы российские буддисты неоднократно выражали надежду в скором времени увидеть Далай-ламу в своих регионах с более продолжительным визитом. Однако вопрос пока не удается решить, поскольку визиты духовного лидера Тибета в другие страны сопровождают ноты протеста со стороны Китая. Даже после того, как весной 2011 года Далай-лама XIV сложил с себя политические полномочия главы "тибетского правительства в изгнании", Пекин обвиняет его в стремлении добиться отделения Тибета от Китая.Буддизм в РоссииБуддизм — древнейшая мировая и одна из основных четырех традиционных религий России (признана в 1741 году указом Елизаветы Петровны. Сегодня в стране свыше 1 миллиона ее последователей. Наибольшая волна распространения буддизма в истории России была отмечена в XVI-XVII веках — среди калмыков, пришедших из западной Монголии через Сибирь в Поволжье, и бурят. Эти народы приняли буддизм тибетской школы Гелуг, главой которой и является Далай-лама.Особенно тесной связь с Далай-ламой стала при последнем российском императоре Николае II, когда при дворе возрос интерес к философии буддизма и тибетской медицине. Российская империя первой из европейских стран установила дипломатические отношения с Тибетом, руководимым тогда Далай-ламой XIII (они были прерваны после революции в России). А в столице Санкт-Петербурге был построен первый в Европе дацан.По словам настоятеля Петербургского дацана Гунзэчойнэй ширээтэ ламы Буды Бадмаева (Буддийская традиционная сангха России), родоначальниками буддизма в Европе были именно российские буддисты.

https://ria.ru/20210802/predstavitel-1744031470.html

https://ria.ru/20210709/pomosch-1740619497.html

https://ria.ru/20210729/dalay-lama-1743334751.html

https://ria.ru/20201107/buddizm-1583484579.html

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рига, снг, далай-лама xiv (тэнзин гьяцо), поволжье, россия