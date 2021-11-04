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В США суд поставит Данченко электронный браслет слежения
В США суд поставит Данченко электронный браслет слежения - РИА Новости, 04.11.2021
В США суд поставит Данченко электронный браслет слежения
Американский суд постановил постановил, что россиянин Игоря Данченко останется под стражей до тех пор пока не будет снабжен электронным браслетом слежения... РИА Новости, 04.11.2021
2021-11-04T22:28
2021-11-04T23:38
в мире
сша
gps
александрия
дональд трамп
фбр
россия
роберт мюллер
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АЛЕКСАНДРИЯ (США), 4 ноя - РИА Новости. Американский суд постановил постановил, что россиянин Игоря Данченко останется под стражей до тех пор пока не будет снабжен электронным браслетом слежения. Ранее Данченко был задержан по обвинению в даче ложных показаний ФБР относительно якобы имевших место связей Дональда Трампа с Россией.В прокуратуре сообщили, что россиянину Игорю Данченко грозит в США до 25 лет тюрьмы в случае признания виновным по всем обвинениям. Данченко, который предстал перед федеральным судом в американском городе Александрии, также должен будет в течение 24 часов сдать паспорт. Одним из условий освобождения под залог - ношение электронного браслета слежения, которым россиянина, как ожидается, снабдят уже в четверг.Прокуратура на слушаниях заявила, что не требует содержания Данченко под арестом на время процесса. Его арест представитель обвинения объяснил "утечкой в прессу".По данным минюста США, с июня по ноябрь 2017 года Данченко пять раз дал ложные показания ФБР относительно источников информации, которую он предоставил британской фирме. Ложные показания Данченко сыграли ключевую роль в расследовании ФБР, говорится в обвинительном заключении."Ходатайство об освобождении удовлетворено", - заявила судья.Прокуратура на слушаниях заявила, что не требует содержания Данченко под арестом на время процесса. Его арест представитель обвинения объяснил "утечкой в прессу".По данным минюста США, с июня по ноябрь 2017 года Данченко пять раз дал ложные показания ФБР относительно источников информации, которую он предоставил британской фирме. Ложные показания Данченко сыграли ключевую роль в расследовании ФБР, говорится в обвинительном заключении.Досье составил в 2016 году бывший сотрудник британских спецслужб Кристофер Стил по заказу политических противников Трампа. Оно попало в прессу после выборов 2016 года. В нем утверждалось, что Россия располагает компроматом на Трампа. Сам Трамп не раз называл досье фальшивкой, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - газетной "уткой".В ходе предвыборной кампании 2016 года федеральные власти вели расследование в отношении штаба кандидата-республиканца на предмет возможных связей его и его помощников с Россией, используя в том числе материалы досье.Трамп обвиняет тогдашнюю демократическую администрацию Барака Обамы в слежке за ним как политическим противником. Спецпрокурор Роберт Мюллер, который уже во время президентства Трампе два года расследовал "российское дело", подтвердил обвинения спецслужб в адрес России во вмешательстве в выборы, но не нашел свидетельств "сговора" с Трампом. В Москве отвергают все обвинения в свой адрес.Сейчас в США идет расследование нарушений, которые могли быть допущены в ходе кампании против Трампа. Им занимается спецпрокурор Джон Дарем.О Данченко известно, что он родился в советские времена на Украине и вырос в России. Он работал в США в качестве специалиста по России и Евразии. В сентябре сенатор США Линдси Грэм назвал человека, ставшего источником досье с компроматом на Трампа, "возможным российским агентом". При этом имя источника он не указал. Впоследствии Трамп ретвитнул это сообщение. Данченко заявлял, что не является российским агентом.
https://ria.ru/20211104/zalog-1757754825.html
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в мире, сша, gps, александрия, дональд трамп, фбр, россия, роберт мюллер, евразия, линдси грэм
22:28 04.11.2021 (обновлено: 23:38 04.11.2021)
 
В США суд поставит Данченко электронный браслет слежения

В США суд поставит Данченко электронный браслет слежения при освобождении под залог

© AP Photo / Jacquelyn MartinСтатуя Фемиды у здания федерального суда в городе Александрия, штат Вирджиния, США
Статуя Фемиды у здания федерального суда в городе Александрия, штат Вирджиния, США - РИА Новости, 1920, 04.11.2021
© AP Photo / Jacquelyn Martin
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АЛЕКСАНДРИЯ (США), 4 ноя - РИА Новости. Американский суд постановил постановил, что россиянин Игоря Данченко останется под стражей до тех пор пока не будет снабжен электронным браслетом слежения. Ранее Данченко был задержан по обвинению в даче ложных показаний ФБР относительно якобы имевших место связей Дональда Трампа с Россией.
В прокуратуре сообщили, что россиянину Игорю Данченко грозит в США до 25 лет тюрьмы в случае признания виновным по всем обвинениям.
Данченко, который предстал перед федеральным судом в американском городе Александрии, также должен будет в течение 24 часов сдать паспорт. Одним из условий освобождения под залог - ношение электронного браслета слежения, которым россиянина, как ожидается, снабдят уже в четверг.
Прокуратура на слушаниях заявила, что не требует содержания Данченко под арестом на время процесса. Его арест представитель обвинения объяснил "утечкой в прессу".
По данным минюста США, с июня по ноябрь 2017 года Данченко пять раз дал ложные показания ФБР относительно источников информации, которую он предоставил британской фирме. Ложные показания Данченко сыграли ключевую роль в расследовании ФБР, говорится в обвинительном заключении.
"Ходатайство об освобождении удовлетворено", - заявила судья.
Здание Верховного суда США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 04.11.2021
22:36
Суд в США назначил залог в сто тысяч долларов за освобождение Данченко
Прокуратура на слушаниях заявила, что не требует содержания Данченко под арестом на время процесса. Его арест представитель обвинения объяснил "утечкой в прессу".
По данным минюста США, с июня по ноябрь 2017 года Данченко пять раз дал ложные показания ФБР относительно источников информации, которую он предоставил британской фирме. Ложные показания Данченко сыграли ключевую роль в расследовании ФБР, говорится в обвинительном заключении.
Досье составил в 2016 году бывший сотрудник британских спецслужб Кристофер Стил по заказу политических противников Трампа. Оно попало в прессу после выборов 2016 года. В нем утверждалось, что Россия располагает компроматом на Трампа. Сам Трамп не раз называл досье фальшивкой, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - газетной "уткой".
В ходе предвыборной кампании 2016 года федеральные власти вели расследование в отношении штаба кандидата-республиканца на предмет возможных связей его и его помощников с Россией, используя в том числе материалы досье.
Трамп обвиняет тогдашнюю демократическую администрацию Барака Обамы в слежке за ним как политическим противником. Спецпрокурор Роберт Мюллер, который уже во время президентства Трампе два года расследовал "российское дело", подтвердил обвинения спецслужб в адрес России во вмешательстве в выборы, но не нашел свидетельств "сговора" с Трампом. В Москве отвергают все обвинения в свой адрес.
Сейчас в США идет расследование нарушений, которые могли быть допущены в ходе кампании против Трампа. Им занимается спецпрокурор Джон Дарем.
О Данченко известно, что он родился в советские времена на Украине и вырос в России. Он работал в США в качестве специалиста по России и Евразии. В сентябре сенатор США Линдси Грэм назвал человека, ставшего источником досье с компроматом на Трампа, "возможным российским агентом". При этом имя источника он не указал. Впоследствии Трамп ретвитнул это сообщение. Данченко заявлял, что не является российским агентом.
Министерство юстиции США - РИА Новости, 1920, 04.11.2021
21:47
В США заявили, что за штабом Трампа следили на основе доносов Данченко
 
В миреСШАGPSАлександрияДональд ТрампФБРРоссияРоберт МюллерЕвразияЛиндси Грэм
 
 
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